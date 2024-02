Vizualizări: 51

Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din orașul Șoldănești – a devenit mai eficient energetic cu suportul financiar al Uniunii Europene

— Cei 574 de elevi ai Liceului Teoretic „Alexei Mateevici" din orașul Șoldănești beneficiază de un mediu mai confortabil de studii, iar 67 profesori și personal auxiliar - de condiții mai bune de muncă, grație suportului oferit de Uniunea Europeană. Evenimentul de inaugurare a liceului renovat energetic a avut loc astăzi, 27 februarie 2024.Andrei Spînu, Viceprim-ministru, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a declarat: „Școlile și liceele sunt locurile unde copii noștri învață, petrec timpul și își crează viitorul. O școală bună trebuie în primul rând să asigure condiții bune de învățământ. Și aici la Șoldăneși am văzut școala pe care vreau s-o văd în fiecare localitate din Moldova. Datorită suportului din partea GIZ și a UE, cei 574 de elevi vin la ore într-un mediu modern, prietenos și incluziv."Lucrările de construcții în cadrul proiectului sus-menționat au inclus renovarea acoperișului și izolația pereților exteriori ai clădirilor blocurilor liceului, schimbarea geamurilor, reabilitarea sistemului interior de încălzire, lucrări de ventilare și electricitate, instalarea a 15 panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, asigurarea cu apă caldă menajeră, renovarea blocurilor sanitare interioare ale instituției, dotarea cu tehnică performantă a bucătăriei instituției, precum și construirea căii de acces pentru persoanele cu nevoi speciale, lucrări de amenajare a teritoriului prin montarea pavajului și executarea scărilor exterioare.Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat: „Într-o lume în care consumul de energie a atins cote fără precedent, este extrem de important să profităm de avantajele tehnologiilor de eficiență energetică. Prin acest proiect am dorit să integrăm tehnologiile inteligente și sistemele de gestionare a energiei astfel încât școlile să poată monitoriza și regla consumul de energie pentru o eficiență sporită. Școlile eficiente din punct de vedere energetic oferă multe alte beneficii, inclusiv prin impact pozitiv asupra bunăstării și performanței școlare. Aici mă refer la calitatea îmbunătățită a aerului, acustica mai bună și condițiile optime de iluminare."Grație măsurilor de eficiență energetică implementate cu suportul Uniunii Europene, instituția va reduce atât consumul normat de energie, cât și emisiile anuale de CO2 în vederea asigurării îmbunătățirii impactului de mediu.Steffen Lohmann, șeful departamentului de cooperare pentru dezvoltare la Ambasada Germaniei a menționat: „Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și ecologizarea producției de energie au fost pe bună dreptate identificate drept priorități ale actualului Guvern al Republicii Moldova. Germania și-a sporit recent asistența pentru Moldova în aceste domenii-cheie ale cooperării noastre pentru dezvoltare și se angajează să rămână un partener puternic pentru a promova tranziția energetică a Moldovei și integrarea în continuare în Uniunea Europeană în viitor. În Șoldănești, ne bucurăm că ne-am unit forțele cu UE pentru a contribui la o utilizare mai eficientă a energiei, la generarea de energie regenerabilă și, în cele din urmă, la un mediu de învățare mai bun pentru elevii, profesorii și personalul de la Liceul Teoretic."Claudia Hermes, directoare de țară, GIZ Moldova a notat: „Ne bucurăm că expertiza și cunoștințele mobilizate de GIZ și oferite Agenției de Dezvoltare Regională și tuturor partenerilor locali au contribuit la implementarea și finalizare cu succes a acestui proiect și la asigurarea durabilității infrastructurii. Noi sperăm că lecțiile învățate și cunoștințele vor fi preluate și utilizate în alte proiecte similare. Și, de sigur, urăm tuturor elevilor și profesorilor liceului din Șoldănești inspirație spre noi descoperiri și multe realizări frumoase."Activitățile au fost realizate în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare, precum şi de eficiență energetică în clădirile publice". Valoarea totală a lucrărilor de eficientizare energetică a liceului din orașul Șoldănești este de cca 2,94 milioane de Euro, din care 2,88 milioane Euro au fost oferiți de UE cu titlu nerambursabil și cca 62.800 de Euro - contribuție locală.Ion Pînzari, Director interimar al Agenției de Dezvoltare Regională Centru a afirmat: „În cadrul proiectului major „Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare, precum şi de eficiență energetică în clădirile publice", în Regiunea Centru am eficientizat energetic 4 licee în Ungheni, Strășeni, Holercani și Șoldănești, și am reabilitat și extins rețele de apeduct și canalizare în orașele Ungheni și Călărași. Schimbările care se produc, ne ajută să aducem Europa la noi acasă și suntem fermi în angajamentul nostru de a îmbunătăți viața tuturor locuitorilor regiunii.", a menționat Ion Pînzari, Director interimar al Agenției de Dezvoltare Regională Centru.Aliona Pînzari, Președinta raionului Șoldănești a spus: „Un vis frumos devenit realitate! Am trecut prin multe provocări dar și reușite. Am reușit nu doar să reparăm un edificiu, am creat condiții foarte bune de activitate pentru pedagogi și un spațiu prietenos și confortabil elevului! Suntem nespus de bucuroși să avem Uniunea Europeană și Ambasada Germaniei drept parteneri!.Rodica Grosu, directoarea interimară a Liceului a menționat: „Beneficiari ai acestui Proiect minunat sunt 574 elevi din 10 sate ale raionului Șoldănești și 2 localități din raionul Rezina. Ne bucură enorm faptul, că tot mai mulți părinți decid să înscrie copiii în liceul nostru. Acest proiect a contribuit la desemnarea de către Ministerul Educației și Cercetării a liceului nostru drept - Scoală model! Una din cele 35 din țară."Proiectul de renovare a Liceului Teoretic din Șoldănești este este ultimul din seria proiectelor implementate de Agenția de Dezvoltare Regională Centru cu suportul financiar al Uniunii Europene - 4 proiecte de eficiență energetică în clădiri publice și 2 proiecte de îmbunătățire a infrastructurii de apă și canalizare. Valoarea totală a proiectelor implementate în regiunea Centru este de circa 12,82 milioane de Euro.Informații de context:Măsurile de sporire a eficienței energetice a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici" din orașul Șoldănești au fost finanțate de Uniunea Europeană și implementate de Agenția de Dezvoltare Regională Centru în cadrul proiectului „Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare, precum şi de eficiență energetică în clădirile publice". Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Bugetul total al proiectului este de 39,8 milioane euro.Pentru informații adiționale, vă rugăm să contactați:Oleg Secrieru, responsabil de proiect, Șef al secției Managementul integrat al proiectelor, ADR Centru, tel.+373 26826671;e-mail oleg.secrieru@adrcentru.gov .mdRodica Grosu, directoare interimar a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici" din orașul Șoldănești, tel.: +373 68208826; email: rodicag223@gmail.com