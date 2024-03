Vizualizări: 63

De la New York la Chișinău: Trevolution Group anunță rezultatele comerciale 2023 și împărtășește tendințele aeriene pe rutele dintre SUA, Republica Moldova și România

— Grupul de companii Trevolution, care include ASAP Tickets, Skylux Travel, Dreamport, Oojo, Triplicity și alte branduri de turism, face bilanțul anului 2023 și anunță o creștere a vânzărilor de bilete pe rutele SUA-Republica Moldova și SUA-România. Aceste curse au înregistrat o creștere semnificativă a rezervărilor timpurii și a vânzărilor de bilete dus-întors.În 2023, clienții Trevolution au preferat să cumpere bilete dus-întors, numărul de astfel de rezervări pentru zboruri între SUA-Republica Moldova și SUA-România crescând cu 56% față de anul precedent.Numărul de rezervări timpurii - bilete cumpărate cu 91 sau mai multe zile înainte de plecare - s-a dublat în 2023. Comparativ cu 2022, ponderea biletelor achiziționate cu 51-90 de zile înainte de plecare a crescut în medie cu 37%, ceea ce indică faptul că călătorii sunt mai încrezuți în planificarea zborurilor.Conform studiului, pentru zborurile SUA-România, prețul unui bilet doar pe o direcție la clasa economică a crescut în medie cu 22%, ajungând la 669 de dolari, în timp ce un zbor între SUA și Republica Moldova costă 696 de dolari, cu 7% mai ieftin față de anul trecut. Prețul unui bilet dus-întors la clasa economică pentru ruta SUA-România a crescut cu 13%, ajungând la 1.122 USD. În ceea ce privește ruta SUA-Republica Moldova, biletele dus-întors au crescut cu doar 1%, cu un preț mediu de 1.167 USD.Prețul mediu al unui bilet într-o singură direcție la clasa business pentru ruta SUA-Republica Moldova a crescut cu 4% în 2023, până la 1.618 USD, în timp ce același bilet la clasa business SUA-România a crescut cu 48% în 2023, până la 3.533 USD. Prețurile medii ale biletelor la clasa business dus-întors pentru destinațiile SUA-Republica Moldova au crescut cu 3%, la 3.462 USD, iar pentru destinațiile SUA-România au crescut cu 15%, la 3.777 USD, respectiv.Potrivit cercetărilor interne ale Trevolution Group, un zbor de la Chicago la Chișinău este cea mai căutată cursă printre destinațiile SUA-Republica Moldova și România în 2023. Chișinău, București, Cluj-Napoca și Timișoara se evidențiază ca fiind cele mai populare zboruri pentru călătorii între SUA și Moldova/România în 2023. Cei mai mulți pasageri au plecat din orașe mari precum Chicago, New York, Miami, Atlanta, Los Angeles, Washington DC și San Francisco.Grupul raportează că, în 2023, primele cinci companii aeriene preferate pentru călătoriile între SUA și Republica Moldova/România sunt Turkish Airlines, LOT Polish Airlines, United Airlines, Lufthansa și TAROM. Cursele Chișinău - Washington, Chișinău - Atlanta și București - New York au înregistrat o creștere semnificativă a vânzărilor de bilete, mai mult decât dublându-se în 2023 comparativ cu rezultatele din 2022.În 2023, Trevolution Group a realizat rezervări brute totale de peste 1,1 miliarde de dolari și a vândut peste 840.000 de bilete (+16% față de 2022)."În 2023, verticala noastră de turism a ajuns la peste un miliard de dolari în rezervări", a declarat Alex Weinstein, fondatorul Dyninno Group și președintele Trevolution. "Mă bucur să văd că un număr tot mai mare de clienți aleg serviciile noastre pentru a zbura spre România și Moldova. Angajăm agenți și reprezentanți ai serviciului clienți în România și Moldova, ceea ce ne oferă o înțelegere mai profundă a nevoilor clienților noștri. Satisfacția clienților și varietatea ofertelor aeriene sunt cele care joacă un rol esențial în succesul nostru."În căutarea inovației, în 2023, compania a integrat NDC (New Distribution Capability) în sistemul său de emitere a biletelor de avion, printr-un parteneriat strategic cu AirGateway, un agregator NDC de top. Această inovație le oferă clienților acces instantaneu și în timp real la tarife de la 15 companii aeriene globale.Despre Trevolution Group:Trevolution Group unește sub o singură umbrelă activitățile de turism ale grupului Dyninno, care oferă produse și servicii în domeniul financiar, al călătoriilor și al divertismentului în peste 50 de țări. Trevolution Group este specializat în vânzarea de bilete de avion și de servicii de călătorie atât pentru clienți de retail, cât și pentru companii. Acesta operează mărcile ASAP Tickets, Oojo, Skylux Travel, Dreamport, International Travel Network, Triplicity și o serie de mărci de servicii online, concentrându-se pe segmentul "vizitarea prietenilor și a familiei". Compania a fost înființată în 2004 în San Francisco.În 2023, companiile din grupul Trevolution au vândut peste 840.000 de bilete de avion și călătorii unice, ceea ce îl face al patrulea cel mai mare consolidator de călătorii din SUA.Pentru mesaje și întrebări din partea mass-mediei vă rugăm să contactați următoarea persoană într-un mod convenabil pentru dvs.: Iulia Cerevco, Manageră PR&IC, Dyninno Moldova, i.cerevco@dyninno.md , +373 79 420 400.