ADR Centru a împărtășit experiența și rezultatele dobândite în cadrul proiectului transfrontalier MuseumInfoTur finanțat din fonduri europene

15 Martie 2024 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru, a participat joi, 14 martie curent, la evenimentul dedicat Conferinței finale a Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020. În ultimii 4 ani, prin acest program au fost implementate peste 80 de proiecte de cooperare transfrontalieră între România și Rep. Moldova.



Ambasadorul Uniunii Europene în Rep. Moldova, Janis Mazeiks a apreciat impactul numeric, dar și valoric al programului.



„Acest program are o valoare impresionantă, peste 72 de milioane de euro. Impactul asupra oamenilor este și mai important. Am fost martorii mai multor rezultate frumoase. Școlile și spitalele au fost renovate și modernizate. Acest lucru a permis îmbunătățirea calității educației și a serviciului medical. Infrastructura rutieră a fost modernizată. Asta a dus la fluidizarea traficului și la schimbări economice. Parteneriatele au evoluat. Relațiile s-au consolidat, la fel și spiritul de cooperare între România și Rep. Moldova", a declarat Janis Mazeiks.



Secretarul de stat în domeniul dezvoltare regională, Ana Mardare, prezentă la eveniment, a exprimat mulțumiri părților implicate în implementarea proiectelor și a apreciat rezultatele atinse în cadrul Programului.



„Proiectele implementate în cadrul acestui program au demonstrate o abordare integrată și eficientă, iar prin direcțiile sale strategice în domenii-cheie, precum cel al educației, cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării, promovarea culturii și conservarea patrimoniului istoric local, îmbunătățirea accesibilității regiunilor, dezvoltarea transportului și rețelelor de comunicare, dar și domeniul siguranței și securității, Programul a reușit să sprijine dezvoltarea regională și consolidarea relațiilor de cooperare între România și Republica Moldova", a subliniat secretarul de stat.



Unul dintre proiectele transfrontaliere este proiectul cultural „MuseumInfoTur" implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru din Republica Moldova. În cadrul acestuia s-a reușit crearea a opt Centre de Informare Turistică în localitățile Mereni, Călărași, Criuleni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Strășeni și Galați. Centrele oferă vizitatorilor informare turistică bine punctată, astfel încât turiștii care vin în cadrul centrului să beneficieze de suport informațional profesional pentru a reuși să exploareze cele mai frumoase obiective culturale și istorice din zonă.



„În cadrul acestui proiect transfrontalier alături de partenerii din Rep. Moldova și România am reușit să creăm șapte centre de informare turistică în regiunea centru a Rep. Moldova și unul în Galați, România. Centrele oferă vizitatorilor informare turistică bine punctată, astfel încât turiștii care vin în cadrul centrului să poată să bifeze cele mai frumoase locuri din împrejurimi", a evidențiat Lilia Țurcan, manageră de proiect, reprezentant al ADR Centru.



Programul Operațional Comun România - Republica Moldova a fost finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.