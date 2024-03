Vizualizări: 88

Angela Zoporojan, primara de Colonița, Chișinău: „Fără CALM primarii ar fi ai nimănui”

21 Martie 2024 — „CALM este organizația care ne primește pe toți, nu ne întreabă ce culoare politică avem, iar atunci când avem o problemă se implică plenar, până aceasta dispare”, a declarat primara satului Colonița, mun.Chișinău, Angela Zaporojan, la cea de-a 14 aniversare a asociației autorităților locale din R. Moldova.



„Eu am avut o problemă ce viza integritatea mea, am avut dosar și un consiliu local care se făcea de cap, iar CALM-ul a fost cel care a spus: „Stați, că nu merge așa și vedeți că așa e corect, nu altfel.” Cu părere de rău, nu întotdeauna este auzită poziția CALM-ului, chiar dacă propunerile acestei asociații sunt foarte bine gândite și vin direct de la primari, de la cei care trăiesc cu aceste realități și știu exact ce au de făcut. CALM-ul este cel care ține partea alesului local și la cel care poți să mergi și să ceri un sfat bun de tot.”



Angela Zaporojan i-a dorit CALM-ului să prospere, să aibă și mai mulți membri, să fie auzit de către cei de la guvernare, indiferent de cine va veni sau cine va pleca, deoarece CALM-ul are doar propuneri constructive, utile și ce vor da rezultate în comunitățile noastre.



Menționăm că la 21 martie 2010 a avut loc ședința de constituire a Congresului Autorităților Locale din Moldova.