Vizualizări: 84

Directorul executiv Viorel Furdui la a 14-a aniversare a CALM: „Cea mai mare victorie a CALM-ului este exemplul de unitate oferit de primari clasei politice și întregii societăți”

21 Martie 2024 — Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova, prin activitatea sa, prin ideea sa de a uni autoritățile publice locale în jurul unui deziderat comun, care vizează dezvoltarea locală, autonomia locală și descentralizarea, a dat un impuls pentru crearea condițiilor de dezvoltare locală, creșterea rolului administrației publice locale, sporirea încrederii în sine a autorităților publice locale.



Totodată, CALM a contribuit enorm la conștientizarea de către factorii guvernamentali, a clasei politice, a importanței și rolului administrației publice locale în tot acest proces de gestionare a treburilor în stat. Ca și consecință a îmbinării acestor două elemente importante, putem spune că activitatea noastră pe parcursul acestor 14 ani de existență a CALM, ne-a adus la aceea că în ultima perioadă de timp putem vorbi despre progrese continue în administrația publică locală în diverse domenii și crearea unei culturi de comunicare între guvernarea centrală și cea locală. Putem constata că ne apropiem de anumite standarde care există în țările civilizate, în mod special în Uniunea Europeană, în ceea ce înseamnă relația dintre administrația centrală și cea locală și înțelegerea importanței acestei conexiuni strânse, care trebuie să se bazeze pe principii de colaborare, consultare, cooperare, comparativ cu abordările care existau în trecut și care însemnau impunere, centralizare, superioritatea puterii centrale în raport cu cea locală.



Dacă aruncăm o privire în urmă cu 14 ani, la perioada de până la existența CALM, putem fără lipsă de modestie să spunem că în această perioadă s-a schimbat radical atitudinea față de administrația publică locală. Acum problemele administrației publice locale sunt periodic prezente în mass-media, în discuțiile publice, observăm că atât conducerea țării, cât și alți factori guvernamentali menționează adesea rolul APL și necesitatea cooperării dintre cele două puteri, încearcă să aplece urechea la problemele și nevoile APL, se întreprind anumite măsuri pentru a îmbunătăți activitatea administrației publice etc. Spun toate aceste lucruri fără a idealiza și fără a nu recunoaște că există încă mult spațiu pentru mai bine.



Cred însă că cea mai importantă victorie a CALM este că administrația publică locală a dat un exemplu întregii societăți și clasei politice de unificare a efortului comun, în condițiile în care până în prezent avem o societate destul de dezbinată, iar primarii, toți reprezentanții administrației publice locale, din momentul când s-a format CALM-ul, au dat un exemplu foarte bun de unitate, indiferent de viziunile politice, ideologice, religioase etc. Acest lucru ne face să credem că există posibilitatea de a uni societatea și de activa împreună în interesul comunităților locale și a R. Moldova.



Această unitate ne-a permis să atingem rezultate concrete în toate domeniile principale de activitate a APL: finanțe, patrimoniu, competențe, salarizare, depolitizarea fondurilor pentru investiții etc.