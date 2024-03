Vizualizări: 82

Președinta CALM Tatiana Badan: „Avem primari foarte buni pe care CALM-ul îi promovează la nivel național, lucru important pentru societatea noastră care încă e în căutare de repere”

21 Martie 2024 — În perioada acestor 14 ani de activitate, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a oferit un suport semnificativ autorităților publice locale în vederea consolidării autonomiei și democrației locale. Împreună cu echipa CALM, una foarte puternică și profesionistă, am făcut cunoscute problemele autorităților locale și am obținut încrederea membrilor CALM. Împreună cu toți colegii am reușit să consolidăm capacitățile APL și să creăm un management mai eficient pentru administrația publică locală. A fost depusă o muncă titanică în acești 14 ani de activitate ai CALM. Credem că a meritat acest efort deoarece am lucrat pentru a îmbunătăți calitatea vieții la nivel local, pentru a promova democrația locală la nivel de comunități, pentru a avea o implicare și o transparență mai mare în toate procesele decizionale.



Mulțumim CALM-ului pentru că foarte multe localități din R. Moldova au reușit să devină mai puternice! Datorită inițiativelor promovate de CALM mulți dintre noi, primarii, am reușit să implementăm proiecte de dezvoltare și vocea noastră este auzită tot mai mult! Avem primari foarte buni pe care CALM-ul îi promovează la nivel național, lucru important pentru societatea noastră care încă e în căutare de repere. Mulțumesc echipei CALM pentru perseverență, profesionalism, pentru o muncă titanică și dedicată, în promovarea intereselor tuturor unităților administrativ-teritoriale la nivel de stat.



Doresc echipei și membrilor CALM multă sănătate, putere și curaj în realizarea obiectivelor propuse în dezvoltarea comunităților noastre. Unitate și în continuare, stimați colegi, în beneficiul comunităților noastre, cu CALM înainte!



Amintim că la 21 martie CALM împlinește 14 ani de la fondare.