Vizualizări: 73

Vladimir Pascaru, primarul de Cepeleuți, Edineț: „CALM-ul este un partener de încredere și pune umărul atunci când ne este greu”

21 Martie 2024 — Am devenit primar în 2019 și atunci nu știam de existența Congresului Autorităților Locale din Moldova CALM. Confruntându-mă cu niște greutăți, trebuia să apelez la cineva care să mă ajute și astfel am făcut cunoștință cu experții CALM. M-am convins că avem niște parteneri de încredere, un ajutor foarte mare și are cine să pună umărul atunci când avem greutăți. Tot în anul 2019 comunitatea mea a devenit membră a CALM și am avut de câștigat foarte multe în rezultatul acestui parteneriat, fapt pentru care vreau să mulțumesc acestei echipe.



Dacă e să vorbim despre rezultate concrete, apelăm la CALM atunci când e vorba de întrebări de ordin juridic, contracte, darea în locațiune etc. De exemplu, am avut anumite dispute cu reprezentanții Moldtelecom și în rezultatul consultărilor cu juriștii de la CALM a fost eliberat un spațiu din incinta primăriei. Conflictul de interese era o noțiune mai puțin cunoscută pentru noi și datorită CALM am identificat soluțiile necesare pentru a putea activa în continuare.



Ne dorim să avem o conlucrare frumoasă în continuare și la anul, atunci când CALM-ul va împlini 15 ani, să sărbătorim într-o componență extinsă!