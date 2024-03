Vizualizări: 60

Nadejda Darie : „Primarele reușesc să motiveze și alte femei să se implice în procesele decizionale”

26 Martie 2024 — Nadejda Darie este experta cu cea mai vastă experiență din cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). A activat 22 de ani în calitate de primară a satului Zberoaia, Nisporeni, iar de 14 ani este parte a Secretariatului CALM în calitate de coordonatoare a Serviciului Cooperare Descentralizată și Rețele CALM. Este responsabilă și de activitatea Rețelei Femeilor Primare din cadrul CALM. La 14 ani de activitate a CALM, Nadejda Darie ne povestește cum a ajuns să fie parte a acestei echipe și care este rolul Rețelei Femeilor CALM.



Când ați aflat despre CALM și de ce ați decis să fiți parte a acestei echipe?



Nadejda Darie: Eram la al 5-lea mandat de primară a satului Zberoaia, r. Nisporeni și când mă întâlneam cu colegii primari din cadrul raionului îi tot auzeam vorbind despre Congresul Autorităților Locale din Moldova. Mai ales Ion Croitoru, pe atunci primar de Marinici, Nisporeni, se tot străduia să mă convingă cât de important este să fii membru al CALM. Era prin anul 2010. La început nu am atras mare atenție acestui lucru deoarece au mai existat tentative de a crea asociații ale primarilor care au eșuat din cauza implicării politicului în activitatea acestora. Totuși, aflând că ideea creării CALM -lui aparține Dlui Viorel Furdui, pe atunci expert la IDIS Viitorul, am mers la Chișinău și l-am rugat să-mi explice despre ce este vorba. Convinsă fiind de cele auzite, revenind acasă m-am adresat către consiliu cu propunerea de deveni membri și astfel a fost adoptată această decizie. Cred că cel mai important argument care ne-a convins să devenim membri ai CALM a fost faptul că această asociație nu este afiliată politic și la baza creării ei sunt deciziile consiliilor locale. Astfel, indiferent dacă primarul este sau nu reales, unitatea administrativ-teritorială rămâne membră a CALM.



Sunteți responsabilă de activitatea Rețelei Femeilor Primare...



Nadejda Darie: Pe parcurs am mai înțeles că una dintre direcțiile principale de activitate ale CALM este promovarea femeilor și a liderismului feminin. Acest proces a început încă în 2010 prin organizarea diferitor întruniri, mese rotunde și schimburi de experiență pentru femeile din cadrul APL iar eu bineînțeles că mă implicăm activ. În consecință, acțiunile CALM –ului au stat la baza organizării și desfășurării, la 10 decembrie 2011, a unui eveniment inedit și de anvergură-prima Conferință Națională a Femeilor din cadrul administrației publice locale din Moldova, cu genericul „Consolidarea participării şi liderismului femeilor în guvernarea locală". Au participat atunci circa 150 de reprezentante ale APL din diferite comunităţi, care activau în domeniul administrației publice locale: primare sau funcționare. Anume în cadrul acestei Conferințe a fost decisă crearea Rețelei Femeilor din cadrul CALM (RF CALM) și alese organele de conducere.



În rezultatul acestor activități au fost elaborate:



- Obiectivul gender din cadrul strategiei CALM;



- Platforma Femeilor CALM;



- Planul de acțiuni care stabilea fundamentul teoretic și direcțiile de activitate în domeniul promovării liderismului și creșterii rolului femeilor în procesul decizional la nivel local și național.



Ce fel de suport acordă CALM femeilor în cadrul acestei Rețele ?



Nadejda Darie : Cred că, în primul rând, femeile au posibilitatea de a comunica și de a se cunoaște mai bune, de a găsi un sprijin, un sfat util la momentul potrivit, de a nu se simți singure în perioade dificile de activitate, de a privi RF ca pe o ,,familie", unde toți sunt egali și apreciați deopotrivă (fără a pune în prim plan apartenența politică), fapt care consolidează, în primul rînd, CALM-ul .



În afară de aceasta, femeile beneficiază de o pregătire profesională în baza exemplelor existente ; învață să identifice problemele și domeniile de interes comun; sunt consultate pe probleme de ordin juridic, economic, financiar, statistic, etc. Totodată, fiind membre ale Rețelei, participă în cadrul vizitelor de studiu din țară și de peste hotare, făcând schimb de experiență cu colegele lor.



În ce măsură s-au schimbat femeile în acești 13 ani de activitate a Rețelei



Nadejda Darie: Observăm mai multe schimbări, femeile lucrează mult mai mult la dezvoltarea lor personală, își permit uneori să greşească, să cadă și să se ridice cu mai multă putere şi dorinţă de a ajuta, să lucreze ca visele lor să devină realitate. Astăzi femeile sunt mai motivate şi reușesc să motiveze și pe alții. Femeile au învățat să transforme orice dificultate într-un scop. Totodată, sunt convinse că misiunea lor este de a-i ajuta pe oameni să-şi construiască viitorul.



E de menționat faptul că din cele 898 primării existente în Republica Moldova, 215 sunt conduse de femei primare care, şi-au luat inima în dinţi şi au decis să vină la cârma unei localităţi.



Doamnele reușesc să îmbine activitățile de la Primărie cu cele de acasă. Unele îşi exercită mandatul de peste 20 de ani, altele sunt începătoare, dar toate au același scop - să atragă investiţii și să îmbunătățească viața în comunități.



În același timp, ele nasc şi cresc copii și nu uită nici să gospodărească în familiile lor. Țin să menționez că în scrutinul electoral din anul trecut, 83 de doamne au fost alese pentru prima dată în calitate de primare ale localităților unde au candidat.



Cele mai multe femei primare sunt în raionul Cahul - 15, urmat de Fălești cu 12 primare, în Orhei și Soroca avem 11 femei care sunt lidere în localitățile lor și 10 în Edineț.



Majoritatea femeilor au preluat sate unde domnea sărăcia și multe probleme nerezolvate. Alesele locale învaţă una de la alta cum să administreze corect și cum să atragă investiţii.

E de menționat faptul că în urma discuțiilor purtate la întâlnirile cu colegii din România, Ucraina, Bulgaria etc, în scopul dezvoltării unor relații de parteneriat, s-a constatat faptul că Republica Moldova este în topul clasamentelor la capitolul femei în funcții de conducere în APL. În Turcia, de exemplu, în continuare nu există nicio femeie primară.



Toate aceste rezultate le-am obținut având susținerea partenerului nostru fidel UN Women Moldova, care a fost mereu alături de CALM în procesul de consolidare a Rețelei Femeilor. Alături de acești prieteni a fost mult mai ușor să reușim să realizăm obiectivele stabilite, lucru pentru care le mulțumim!