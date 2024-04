Vizualizări: 13

CALM la Adunarea Generală NALAS și la lansarea Pactului Primarilor pentru Energie și Climă!

24 Aprilie 2024 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la cea de-a XIX-a Adunare Generală NALAS și la lansarea Pactului Primarilor pentru Energie și Climă SEE. Evenimentele au avut loc în perioada 18 -19 aprilie curent, în orașul Bar, Muntenegru.



De asemenea, a avut loc inaugurarea Biroului din Sud-Estul Europei al Convenției Primarilor pentru energie și climă, cu a agendă deja promițătoare, care are o importanță majoră pentru orașele și municipalitățile din regiune.



În calitate de actori în prima linie în combaterea provocărilor generate de schimbările climatice, autoritățile publice locale joacă un rol esențial în implementarea politicilor și soluțiilor pentru atenuarea efectelor acestora. Recunoscând responsabilitățile lor semnificative, autoritățile locale au potențialul de contribui substanțial la atingerea obiectivelor evidențiate în Agenda Verde.



Totodată, au fost înmânate premii Campionilor Agendei Verde, onorând eforturile excepționale ale autorităților publice locale în promovarea Agendei Verde.



La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, ai Comisiei Europene, ai instituțiilor financiare internaționale, ai partenerilor de dezvoltare și ai altor părți interesate relevante.



Pactului Primarilor pentru Energie și Climat are ca obiectiv sprijinirea municipalităților în dezvoltarea și implementarea planurilor de acțiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea eficienței energetice și creșterea utilizării surselor de energie regenerabilă.



Au fost prezentate 6 inițiative de mediu câștigătoare pentru susținerea Agendei Verde în Balcanii de Vest la nivel local, dar au avut loc și discuții despre accesarea finanțelor și împărtășirea celor mai bune practici.



Pactul Primarilor este cea mai mare mișcare din lume pentru acțiuni locale privind clima și energia. În cadrul proiectului „EU4ET Pactul primarilor din Balcanii de Vest și din Turcia”, a fost adunată o vastă experiență în dezvoltarea și implementarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă. Aceasta va fi împărtășită cu publicul, dar vor fi prezentate și experiențele dobândite la nivelul UE.



NALAS este Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale din Sud-Estul Europei și a împlinit 20 de ani de la creare.