Echipa Marmoris de la Liceul Aristotel din Chișinău a triumfat la Copenhagen Democracy Summit 2024, câștigând prestigiosul People's Award și un premiu de 10.000 USD

Copenhaga, 17 Mai 2024 — Începuturi



În toamna 2023, Yep!Moldova, împreună cu Fundația Alliance of Democracies și cu susținerea financiară a USAID Moldova, a organizat primul Democracy Tech Hackathon. Evenimentul a reunit 10 echipe talentate și 10 idei inovative, selectate prin concurs, iar echipa Marmoris a fost desemnată câștigătoare. Pe lângă premiul financiar, echipa a primit ocazia să beneficieze de mentorat oferit de Fundația Alliance of Democracies și invitația să participe la Copenhagen Democracy Summit 2024.



Mai 2024



Participarea la Copenhagen Democracy Summit 2024 a întregii echipe a fost posibilă datorită suportului financiar al UN Women. Era important să facă acest parcurs împreună, pentru că e o ocazie unică pentru tinerii din Moldova. Aici echipa Marmoris a impresionat din nou, câștigând People's Award și fiind premiată cu 10.000 USD. Membrii echipei au urcat pe aceeași scenă cu personalități de renume mondial, precum:



● Ursula von der Leyen, lider al PPE pentru președinția Comisiei Europene

● Mette Frederiksen, Prim-ministrul Danemarcei

● Sir Richard Branson, fondator al Virgin Group

● Jeanne Meserve, gazda podcastului NatSec Tech și fostă prezentatoare CNN și ABC News

● Suzanne Lynch, autor Global Playbook și editor asociat la POLITICO Europe

● Charles Michel, Președintele Consiliului European



Această realizare remarcabilă subliniază potențialul tinerilor antreprenori moldoveni și demonstrează capacitatea lor de a inova și a influența pozitiv viitorul democrației.



Alături de echipa Marmoris din Moldova au fost anunțați câștigători și:

● Echipa Mantis Analytics din Ucraina, care a luat Premiul Democracy Tech

● Echipa Vinici din Georgia, care a luat Premiul Super Election Year



Copenhagen Democracy Summit este un eveniment anual, care reunește lideri politici, de afaceri și din media, activiști și susținători ai democrației pentru a aduce idei noi care să stopeze avansul autoritarismului și să readucă democrația în prim-plan. Evenimentul din 14-15 mai, 2024 este al șaptelea Summit Anual și a avut loc la Royal Danish Playhouse.



Fundația Alliance of Democracies este o organizație non-profit fondată de fostul Secretar General al NATO și ex-prim-ministru al Danemarcei, Anders Fogh Rasmussen.



Yep!Moldova dezvoltă startup-uri în stadii incipiente și promovează gândirea antreprenorială. Am organizat peste 150 de evenimente locale, regionale și internaționale, adunând peste 10.000 de fondatori, antreprenori, tineri și experți.



Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), prin intermediul programului "Comunitatea Mea", sprijină autoritățile publice locale pentru a deveni mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, promovând astfel valorile și procesele democratice la nivel local. În prezent, programul colaborează cu 123 de primării din țară, oferindu-le instruiri și asistență tehnică.