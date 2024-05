Vizualizări: 143

Viorel Furdui: „Guvernarea trebuie sa se abțină de la acțiuni/reforme riscante, nepregătite și să vină cu un mesaj puternic de consolidare a societății, cu fapte concrete care să demonstreze avantajele integrării europene”

25 Mai 2024 — „Integrarea europeană este fundamentală pentru APL. Democrația locală , autonomia locală și descentralizarea sunt valori și standarde exclusiv europene! Iar accesul la fondurile europene este decisiv pentru dezvoltarea reală a localităților noastre ! De aceea, Guvernarea, trebuie sa se abțină de la acțiuni /reforme riscante, nepregătite și să vină cu un mesaj puternic de consolidare a societății, fapte concrete care sa demonstreze avantajele integrării europene” . Declarațiile aparțin directorului executiv al CALM, Viorel Furdui și au fost făcute la TV Moldova 1.



În contextul în care 750 din cele 898 de primării din R. Moldova au depus proiecte la ediția din acest an a Programului Satul European, directorul executiv al CALM a declarat: „Această cifră ne demonstrează două lucruri foarte importante. În primul rând, a fost deteriorat încă o dată mitul că APL nu ar avea capacitate și acum mingea este pe terenul administrației publice centrale de a găsi soluții pentru ca majoritatea covârșitoare a celor care au aplicat să beneficieze de aceste proiecte. Poate nu toți în primul an, poate etapizat dar, mai ales, în contextul social politic existent din R. Moldova este foarte important să se găsească resurse pentru a realiza toate aceste proiecte.”



Viorel Furdui crede că în cazul în care mai multe proiecte nu vor fi acceptate spre finanțare, acest lucru va avea un impact negativ, cu riscuri foarte mari în actualul context politic. „Vom păși pe un teren minat dacă vom încerca să facem delimitarea între proiectele foarte bune și mai puțin bune. Este aproape imposibil din punct de vedere tehnic să evaluezi corect, în situația R. Moldova, 750 de proiecte, fără a trezi anumite suspiciuni că cineva a fost avantajat și altcineva a fost dezavantajat. Iată de ce, sugestia noastră pentru guvernare, pentru cei care gestionează acest domeniu, a fost să se facă efortul necesar, să se concentreze toate resursele disponibile, să se discute cu partenerii noștri de dezvoltare, pentru ca să se găsească soluții la această problemă extraordinar de importantă în această perioadă de timp.”



Un alt aspect important asupra căruia directorul executiv al CALM a atras atenția a fost accesul extrem de mic al APL la fonduri. „Vorbim despre niște proiecte de maxim 10 milioane de lei, adică circa 500 mii de euro. Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că cu asemenea bani nu dezvolți țara, nu poți să faci drumuri, apeducte și înseamnă că avem nevoie de sute de ani pentru a soluționa această problemă. În comparație cu colegii noștri din România, Cehia, Lituania – noi avem nevoie de resurse de zeci de ori mai mari pentru a dezvolta localitățile noastre. În afară de standardele și garanțiile pe care ni le oferă spațiul european, doar astfel vom avea șansa de a dezvolta țara.”



Despre reformele care se tot încearcă să se producă în domeniul administrației, Viorel Furdui a fost de părere că multe lucruri se încearcă să se facă în grabă. „Dacă vorbim despre reforma administrației publice centrale și locale, nu în zadar mulți consideră că ea este una dintre cele mai fundamentale reforme, nu poți să alegi niște măsuri grăbite sau impuse de către unii consultanți externi, care adesea nu țin cont de realitățile care există. Din acest motiv, amalgamarea voluntară este un concept necesar, dar trebuie utilizat alături de alte instrumente, cum ar fi asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conceptul orașe poli de creștere, alături de delegarea de competențe etc. Există un șir de asemenea instrumente și nicidecum unul nu este mai important decât celelalte. Pur și simplu ele trebuie să fie dezvoltate și oferite APL pentru a fi valorificate.”



Directorul executiv al CALM a reiterat faptul că și pentru a implementa reforme la nivel local este nevoie de resurse financiare importante. „Experiența R. Moldova ne demonstrează că este nevoie de o discuție serioasă cu societatea și partenerii de dezvoltare privind fondurile necesare pentru implementarea unor asemenea reforme. Numai în comuna Gangura, pentru a soluționa problema cu apeductul și canalizarea este nevoie de 70 de milioane de lei, fondul total pentru această amalgamare a primăriilor fiind de 150 milioane de lei. Guvernarea trebuie să aibă o viziune clară privind reforma și să se țină cont de condițiile social-politice și economice de la noi. Trebuie să ne grăbim încet și să comunicăm ceea ce vrem să facem și unde vrem să ajungem. Prin finanțarea proiectelor depuse în cadrul Programului „Satul European”, dar și prin atragerea de noi finanțări în comunitățile noastre, oamenii vor vedea care sunt avantajele integrării europene.”