Marcel Bobeica: Identificarea resurselor pentru finanțarea tuturor celor 750 proiecte depuse în cadrul Satului European va fi un exemplu vizibil al beneficiilor integrării europene.

25 Mai 2024 — Primarul comunei Gangura, Ialoveni, vicepreședintele CALM, Marcel Bobeica, a vorbit în cadrul unei emisiuni la TV Moldova 1 despre problemele cu care se confruntă administrația publică locală, dar și despre rezultatele înregistrate în ultima perioadă de timp.



„Cea mai acută problemă este lipsa descentralizării financiare. Din păcate, avem niște bugete foarte mici, cea mai mare parte a impozitelor rămâne la bugetul național. Alte probleme ce rămân nesoluționate vizează patrimoniului public, delimitarea terenurilor neînregistrate, avem restanțe și la elaborarea unor politici de delimitare a unor proprietăți ce aparțin APC și APL, se constată o lipsă de personal în APL dar, spre fericirea noastră, în ultimul timp această problemă a fost auzită de autorități și au apărut unele mecanisme de a putea motiva angajații noștri, de a putea aduce în APL oameni competenți. O altă problemă este lipsa unor fonduri cu bugete mai mari, care ar permite dezvoltarea localităților noastre.”



În acest context, Marcel Bobeica a salutat lansarea noii ediții a Programului „Satul European.” „Experiența ne arată că acest program este foarte bun. S-a văzut și dorința primarilor de a accesa aceste fonduri, iar în localitățile noastre sunt deja proiecte palpabile de către cetățeni. Mulțumim și donatorilor străini datorită cărora beneficiem și de anumite proiecte de infrastructură. Însă, avem nevoie de mai multe asemenea proiecte cu finanțare din partea Uniunii Europene, ca să putem acoperi cât mai multe domenii de intervenție.”



Vorbind despre amalgamarea voluntară, edilul care administrează o comună formată din patru localități, a spus că acesta nu ar fi un instrument care ar genera dezvoltarea comunităților. „Până acum nu a fost soluționată problema privind descentralizarea financiară, iată de ce dacă unim trei sau mai multe sărăcii vom crea o sărăcie mai mare. Nici economii nu vom face, cheltuielile vor fi mai mari și vom crea niște impedimente pentru cetățean. La noi încă nu a fost soluționată problema infrastructurii dintre localități. În aceste condiții, cetățeanul va fi nevoit să se deplaseze nu 5 km, cât face acum, dar 15 sau 17 km. Cunoscând ce infrastructură rutieră avem, dar și ce mecanism a transportului public există, va fi destul de greu pentru cetățeni să ajungă la primărie.”



Edilul a fost de părere că în conceptul amalgamării nu se pune accent pe capacitățile manageriale sau pe cum ar trebui să se dezvolte o localitate, existând cazuri când localități cu venituri mai mari trebuie să se unească cu o localitate care are venituri mai modeste, dar care are cu circa 500 de locuitori mai mult. „În cazul în care o localitate mai mare se amalgamează cu două localități mai mici, primarul trebuie să-și asume o povară imensă pentru a construi trei sisteme de iluminare, trei sisteme de aprovizionare cu apă etc, iar stimulentele care se propun sunt de 150 milioane de lei pentru toată R. Moldova, ceea ce înseamnă circa 7 km de drum asfaltat cu bordură.”



Marcel Bobeica a vorbit și despre unele rezultate înregistrate în domeniul APL. „Noi comunicăm cu guvernarea și unele inițiative ale noastre au fost auzite. Astfel a apărut noțiunea de cooperare intercomunitară, a fost exclusă plafonarea taxelor locale, a fost oferită posibilitatea să evaluăm bunurile imobile. Sunt acțiuni foarte bune care au fost acceptate de către APC și sunt primării care și-au crescut veniturile cu 20-30-40 %. Sperăm că și alte propuneri ale noastre vor fi auzite și astfel vom reuși să avansăm.”



Despre parcursul european al statului, vicepreședintele CALM crede că acesta depinde de cât de dezvoltate vor fi satele și orașele noastre. „În acest sens, chemarea mea este să fie aprobate