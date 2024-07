Vizualizări: 156

Ucraina, Moldova și România și-au unit forțele la Forumul Economic Regional „Moldova 2024"

8 Iulie 2024 — Delegația ucraineană a vizitat Forumul Economic Regional „Moldova 2024". La acest eveniment, numeroși reprezentanți ai diverse niveluri de guvernare, inclusiv primari, oameni de afaceri, persoane publice, diplomați și experți economici din Ucraina, Moldova și România au elaborat planuri pentru dezvoltarea comună a celor trei țări cu sprijinul puternic al Uniunii Europene, relatează publicația ucraineană I- VIN.INFO.



Forumul a avut loc în orașul românesc Vatra Dornei, în perioada 4-6 iulie. La eveniment au participat lideri de afaceri, experți, factori de decizie din administrațiile locale, regionale și centrale, reprezentanți ai delegațiilor diplomatice și economice internaționale, parteneri instituționali ai Republicii Moldova și Ucrainei. Au fost discutate provocările și oportunitățile economice specifice Europei de Sud-Est.



„La acest forum se discută proiecte foarte interesante ce vizează Ucraina și Republica Moldova. Vorbim de proiecte mari de infrastructură a drumurilor, atragerea de fonduri și investiții în domeniul sănătății. De asta sunt interesate țările noastre. Aceasta este o întâlnire foarte utilă, deoarece stabilește legături între diverse subiecte: afaceri, autorități locale și regionale. În urma stabilirii acestor legături apar idei privind proiecte comune și îmbunătățirea vieții cetățenilor statelor noastre", spune Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova.



Unul dintre reprezentanții Ucrainei la acest forum a fost Serhii Tatusiak, care a reprezentat Euroregiunea Nistru și consorțiul internațional al organizațiilor publice.



„Ucraina și Moldova astăzi sunt ca niște surori cu necazurile lor, avem aceleași probleme. Dar Ucraina este încă în război. Nu avem reguli clare de joc în ceea ce privește împărțirea puterilor tuturor ramurilor guvernamentale. Tocmai am început reforma puterii regionale, a autoguvernării locale, dar nu a fost finalizată.



Am implementat sute de proiecte europene și internaționale și mulțumiri speciale partenerilor noștri cu care lucrăm de mulți ani, dar trebuie să continuăm munca. Sunt sigur că noile comunicări de la această conferință vor da un rezultat pozitiv. Sarcina noastră principală este să acționăm și să implementăm totul cât mai eficient posibil. Aș dori să le mulțumesc personal reprezentanților autorităților și poporului R. Moldova și României, care ne-au oferit un ajutor și sprijin enorm încă din primele zile ale războiului. Mulțumiri sincere și plecăciune pentru că ne-ați auzit și ne-ați răspuns când aveam cea mai mare nevoie", a comentat Serhii Tatusiak despre participarea sa la forum.



Principalele subiecte ale panourilor de discuții au fost dezvoltarea a trei domenii: investiții, sănătate și turism.



„Sper că vom găsi proiecte bune de implementat împreună cu vecinii noștri în domeniul sănătății. În discursul meu am spus că vrem ca și documentele medicale să fie uniforme în toate țările. Încă sper că în curând vom ajunge în UE și vom avea nevoie de sisteme medicale și software speciale. Și cu eforturi comune vom putea să dezvoltăm și să folosim aceste platforme", spune profesorul asociat al Departamentului de Medicină de Familie al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova Luminița Suveică.



Rezumând activitatea Forumului Economic Regional „Moldova 2024", este de remarcat faptul că acest eveniment a devenit un pas important pe calea întăririi cooperării dintre Ucraina, Moldova și România. O discuție fructuoasă, schimbul de experiență și o viziune comună asupra viitorului ne permit să privim cu optimism perspectivele de dezvoltare a regiunii.



Unirea eforturilor în domeniile investițiilor, asistenței medicale și turismului cu sprijinul partenerilor europeni creează o bază solidă pentru integrarea în continuare și dezvoltarea cu succes a țărilor noastre sub auspiciile Uniunii Europene. Este important să continuăm reformele inițiate și să implementăm împreună noi proiecte, deoarece cheia succesului nostru comun constă în cooperare și sprijin reciproc.



„Cooperarea cetățenilor și a altor organizații a contribuit la atenuarea consecințelor crizei războiului din Ucraina. Politica de ajutor de liberă asociere va contribui la pregătirea Ucrainei pentru aderarea la UE. Ucraina ar trebui să pună accentul pe capitalul uman, educația, integrarea socială în politica sa. UE va ajuta Ucraina, dar Ucraina trebuie să coopereze cu toate organizațiile și să implementeze o politică socială și o politică de management în stilul UE", conchide europarlamentarul Marie Carmen.