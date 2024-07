Vizualizări: 123

CALM pledează pentru impulsionarea procesului și urgentarea înregistrării masive a bunurilor imobile din UAT

18 Iulie 2024 — La 18 iulie 2024 expertul CALM Igor Cristal a participat la ședința Consiliului Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), prezidată de către dl Artur Mija, Secretar general al Guvernului Republicii Moldova.

În ședința Consiliului PÎEF, dna Iuliana Palade, Managerul interimar al Proiectului a prezentat situația PÎEF și a propus aprobarea Raportului de activitate a PÎEF, conform situației la 30 iunie 2024, ținând cont că în martie 2024 a fost extins termenul PÎEF până la 30 aprilie 2026.

Reprezentantul CALM, expertul juridic Igor Cristal a susținut propunerea dlui Ivan Danii, Director general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, de a aproba toate bunurile imobile conform propunerilor executanților lucrărilor cadastrale și înregistrarea acestora integrală în registrul bunurilor imobile, fără tergiversări birocratice, după care să fie soluționate eventualele dispute în privința apartenenței (statului sau a UAT) unora dintre acestea, inclusiv prin instanța de judecată.

În acest context, reprezentantul CALM a reamintit că această propunere a fost înaintată de către CALM către APP încă în anul 2023, cu ocazia promovării de către APP a modificărilor la Regulamentul cu privire la modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin hotărârea de Guvern nr. 63/2019. Prin urmare, pentru a avea o finalitate plauzibilă, expertul a accentuat că sunt necesare măsuri radicale pentru impulsionarea procesului de înregistrare masivă. A fost reiterat faptul că este necesar ca toate procesele operaționale și interacțiunile dintre participanții în Proiect să fie realizate în scris, cu evidența strictă a tuturor evenimentelor și circulației materialelor, pentru a le putea eficient gestiona.

De asemenea, pentru impulsionarea procesului și excluderea neconformităților tehnice, Igor Cristal a propus ca organele cadastrale teritoriale să desfășoare în paralel lucrările de recepționare (cu introducerea datelor în partea grafică a cadastrului) cu lucrările cadastrale realizate în UAT, iar consultanții PÎEF paralel să realizeze analiza conformității.

Președintele Consiliului, dl Artur Mija a remarcat faptul că în tempoul actual al (realizării) lucrărilor PÎEF nu se va ajunge nici pe aproape la indicatorii urmăriți. În acest sens, oficialul a solicitat membrului Consiliului din partea APP să aplice principiul aprobării tacite în cadrul Comisiei de delimitare, conform prevederilor Regulamentului aprobat prin hotărârea de Guvern nr. 63/2019. Această cerință a fost pusă și la vot, fiind votată unanim de către membrii Consiliului.

Raportoarea a mai relevat că actualmente sunt 15 UAT în care autoritățile publice locale (consiliile locale) urmează să aprobe listele bunurilor delimitate pentru a le supune înregistrării și în acest sens a solicitat suportul tuturor factorilor de decizie și al Congresului Autorităților Locale din Moldova pentru a nu admite tergiversări ale procesului.

De asemenea, raportarea a propus aprobarea Planului de instruiri al PÎEF pentru perioada iulie – decembrie 2024.

Amintim că PÎEF este implementat în conformitate cu Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare (ratificat prin Legea nr.240/2018), iar scopul principal al Proiectului este înregistrarea bunurilor imobile proprietate privată și celor proprietate publică și evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării.

Principalii indicatori raportați în ședința Consiliului PÎEF au fost următorii:



Perioada de implementare a proiectului:

Inițial - 14 ianuarie 2019 – 30 iunie 2024

După extindere – 14 ianuarie 2019 – 30 aprilie 2026 (termenul a fost extins în martie 2024).

Bugetul aprobat:

Conform datelor inițiale – 30.1 milioane EUR

După restructurarea din martie 2022 – 23.65 milioane EUR



Proiectul este structurat pe 4 componente:

Componenta A: Înregistrarea primară a bunurilor imobile, care are drept scop sprijinirea înregistrării primare a bunurilor imobile proprietate privată (cca 320 mii bunuri imobile) și publică (cca 100 mii bunuri imobile), astfel, finalizând crearea cadastrului bunurilor imobile în Republica Moldova, precum și consolidarea calității datelor cadastrale pentru bunurile imobile deja înregistrate (cca 130 mii bunuri imobile).

Componenta B: Evaluarea bunurilor imobile, care are drept scop extinderea evaluării masive pentru toate categoriile de bunuri imobile (case de locuit în localitățile rurale, terenurile cu destinație agricolă) și reevaluării bunurilor imobile evaluate anterior (bunuri imobile locative din localitățile urbane, loturile pomicole şi garajele pentru transport individual, bunuri imobile cu destinație comercială şi industrială), astfel contribuind la îmbunătățirea transparenței pieței imobiliare și menținerea unui sistem de evaluare a bunurilor imobile actualizat.

Componenta C: Consolidarea sistemului de administrare funciară, care are drept scop susținerea dezvoltării sectorului administrării funciare, inclusiv guvernanța, tehnologia informației și comunicațiilor și gestionarea datelor.

Componenta D: Consolidarea capacității și managementul de proiect, care are drept scop suportul consolidării capacităților autorităților publice locale și agențiilor cu activitate în domeniul administrării funciare, precum și susținerea gestionării eficiente a Proiectului.

Progresul implementării PÎEF la data de 30 iunie 2024:



Componenta A: Înregistrarea primară a bunurilor imobile

Tipul lucrării Numărul UAT contractate

Numărul UAT

finalizate la data 30.06.2024 Inclusiv, numărul UAT finalizat 2024 % realizării cumulativ

Delimitarea proprietăţii publice 492 47 8 9%

Înregistrarea proprietăţii private 273 97 56 35%

Corectarea erorilor 487 252 90 53%



Indicatorii de performanță ai PIEF stabiliți în documentația de proiect, revizuită după restructurare:



Nr. Indicator de rezultat Total bunuri neinregistrate Ținta Proiectului Contractat Lucrări cadastrale executate din care înregistrat în RBI

1 Bunuri imobile proprietate privată 521.000 320.000 410.484 (259 UAT) 113.824 (97 UAT) 57.167

2 Bunuri imobile proprietate publică 160.000 100.000 88.050 (478 UAT) 11.023 (47 UAT) 4.850

3 Bunuri imobile pentru care au fost corectate datele cadastrale 293.300 130.000 167.586 (473 UAT) 101.116 (252 UAT) 71.043



Componenta B: Evaluarea bunurilor imobile:

Progresul pe domeniul evaluării în cadrul PÎEF la data de 30 iunie 2024, privind aprobarea actelor normative și evaluarea / reevaluarea, calcularea valorilor, pentru următoarele categorii de bunuri imobile în scopul impozitării:



Categoria de bunuri imobile Numărul estimative de bunuri imobile Stadiul lucrărilor

1.Apartamente 446,3 mii Valoarea este calculată. Rezultatele vor fi făcute publice după coordonarea cu Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat (valorile estimate în scopul impozitării au crescut în mediu de 2,8 ori).

2.Case de locuit în localități urbane 220,6 mii Modelul este aprobat prin Ordinul ARFC nr.91 din 19 decembrie 2023 și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-4 din 05 ianuarie 2024.

3.Apartamente la sol 25,7 mii Modelul este aprobat prin ordinul AGCC nr.53 din 10 mai 2024 și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr216-218 din 21mai 2024.

4.Case de locuit în localități rurale 900,0 mii Modelul de evaluare a caselor de locuit amplasate în localitățile rurale a fost elaborat și aprobat prin ordinul AGCC Nr. 60 din 31.05.2024.



5.Terenuri agricole 3750 mii Model a fost elaborat prin ordinul AGCC Nr. 59 din 31.05. 2024.

6.Bunuri imobile comerciale și industrial (include clădiri administrative) 100,2 mii Conform planului, metodologia va fi finalizată în iulie 2024. Calcularea valorii este planificată pentru Trimestrul IV 2024

7.Case sezoniere,

8.Garaje transport individual 98,5 mii

74,8 mii Modelele de evaluare vor fi prezentate, conform planului de activitate, până la sfârșitul anului 2024. Calcularea valorii este planificată pentru Trimestrul IV, 2024.

Activitățile ulterioare ale PÎEF pentru perioada iunie 2024 – aprilie 2026:

1. Finalizarea înregistrării primare a tuturor bunurilor imobile din UAT contractate în perioada 2020-2023, și contractarea UAT pentru care este necesară executarea lucrărilor de delimitare, prioritate fiind acordată acelora în care nu au fost executate lucrările cadastrale masive pentru bunurile imobile proprietate privată, primăriilor care dispun de documentația și capacitățile necesare pentru desfășurarea lucrărilor cadastrale de delimitare şi corectare a erorilor, precum și celor pentru care sunt planficate proiecte investiționale de infrastructură.

2. Finalizarea modelelor de evaluare și continuarea evaluării bunurilor imobile din localitățile rurale, pe măsura finalizării înregistrării primare masive în UAT pentru care aceste lucrări sunt în derulare. În baza metodologiei de evaluare a bunurilor imobile cu destinație comercială și industrială, în perioada S2, 2024 - S2, 2025 vor fi evaluate bunurile imobile din această categorie.

3. Având în vedere intenția Guvernului Republicii Moldova de a consolida sistemul de administrare funciară, prin restructurarea ASP și separarea funcțiilor și activităților cadastrale într-o entitate nouă, activitățile ce țin de domeniul TIC sunt prioritizate în scopul:

Modernizării infrastructurii TIC ce sprijină activitățile cadastrului bunurilor imobile,

Modernizării sistemelor informaționale ale cadastrului bunurilor imobile, care asigură ținerea Registrului bunurilor imobile, planului cadastral al teritoriului și sistemului de evaluare al bunurilor imobile în scopul impozitării.

4. Continuarea sporirii capacităților instituționale ale autorităților publice locale și agenției de implementare și celor de sprijin (desfășurarea instruirilor, atelierelor de lucru, vizitelor de studiu).

5. Desfășurarea sondajului satisfacției beneficiarilor serviciilor cadastrale (urmare a implementării planului de îmbunătățire a calității serviciilor desfășurat).