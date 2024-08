Vizualizări: 210

CALM a participat la consultările privind noua formulă de finanțare a grădinițelor

1 August 2024 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la consultările publice organizate la 29 iulie de către Ministerul Educației și Cercetării privind noua formulă de finanțare a grădinițelor. La eveniment a participat Ministrul Dan Perciun, dar și autori ai acestei metodologii.



Pentru instituțiile preșcolare nu exista până acum o formulă exactă de finanțare și noile reglementări urmează să stabilească acest mecanism. Potrivit autorităților centrale, volumul resurselor financiare alocate instituțiilor de învățământ preșcolare nu se va schimba, scopul fiind distribuirea echitabilă a acestor resurse deoarece, la momentul actual, mai multe instituții de învățământ preșcolar care au aproximativ același număr de copii beneficiază de resurse financiare diferite și astfel fondurile nu sunt utilizate eficient.



Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, Ialoveni, vicepreședinte al CALM, susține că deși se dorește stabilirea unor condiții egale de activitate pentru toate grădinițele din R. Moldova, mai ales că această nouă formulă de finanțare ar veni în suportul instituțiilor preșcolare care pe parcursul anilor au primit mai puține resurse, lucrurile nu vor fi neapărat așa cum sunt prezentate. „Nu am găsit răspuns la unele întrebări importante. Nu este specificat ce se întâmplă cu partea de investiții capitale. De asemenea, statele de personal au fost aprobate acum mai bine de 30 de ani și nu sunt adaptate necesităților actuale a funcționării acestor instituții. În același timp, mai apar întrebări privind numărul de copii în grupe. În mediul rural avem copii de diferite vârste și nu neapărat în fiecare grupă pot fi 22 de copii, așa cum s-a stabilit de către autorii acestei metodologii, mai ales că și cheltuielile pentru angajații acestor instituții se vor calcula având la bază acest număr, ceea ce este greșit.”



Primarul comunei Botnărești, Anenii Noi, vicepreședinte al CALM, Victor Gori, consideră că noua formula de finanțare va dezavantaja grădinițele cu un număr mic de copii. „În rezultatul implementării acestei reforme grădinițele mici vor fi subfinanțate și timpul ne va arăta că avem dreptate”, a specificat primarul care a constatat că Ministerul Educației ar trebui să elaboreze politici educaționale, cele privind finanțarea instituțiilor preșcolare revenind Ministerului Finanțelor.



Potrivit expertei CALM, Cătălina Scorțescu, prima impresie despre această nouă metodologie a fost ca despre una foarte complicată, bazată pe mai multe formule. „Autorii metodologiei ne-au explicat că distribuirea cheltuielilor are la temelie trei piloni: cheltuielile de salarizare, cheltuielile curente (plata pentru serviciile comunale, resurse energetice, apă etc) și cheltuielile pentru alimentarea copiilor și achiziționarea materialelor educaționale. Această formulă este într-o măsură oarecare virtuală deoarece se dorește înțelegerea mai bine a procesului de cheltuieli pentru fiecare categorie.”



În ceea ce privește instituțiile preșcolare care pot avea un deficit bugetar, propunerea a fost de a fi instituit un fond de echilibrare. Totuși, în mod normal, aceste deficite bugetare nu ar trebuie să existe deoarece scopul utilizării noii formule este de a nu avea instituții de învățământ preșcolar subfinanțate.



Totodată, s-a atras atenția la faptul că există primării care suportă mai multe cheltuieli pentru transportarea copiilor etc. Autorii metodologiei au specificat că noua formulă prevede inclusiv cheltuielile de transportare a copiilor din localitate spre instituțiile de învățământ preșcolar.



O preocupare a primarilor a fost ca această reformă să nu aibă drept consecință optimizarea sau lichidarea mai multor învățământ preșcolar care au un număr mai mic de copii. „Am primit asigurări că nu poate fi vorba, cel puțin deocamdată, despre lichidarea unor astfel de instituții, chiar dacă nu se cunoaște care va fi în continuare exodul populației, în special din localitățile rurale”, a specificat experta CALM.



Un alt subiect a vizat costul alimentației copiilor deoarece, la ora actuală, părinții și autoritățile publice locale participă la suplimentarea acestor cheltuieli. „Ni s-a explicat că această formulă de cost standard face mai multă claritate însă nu se schimbă volumul mijloacelor financiare și a transferurilor care urmează a fi efectuate pentru finanțarea grădinițelor.”



Această metodologie de calcul urmează a fi pilotată începând cu anul 2025 în grădinițele din patru raioane: Anenii Noi, Cahul, Florești și Nisporeni. În cazul în care rezultatele acestui proiect vor fi satisfăcătoare, formula propusă de finanțare va fi adoptată de către toate instituțiile preșcolare din R. Moldova.