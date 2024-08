Vizualizări: 84

ACTIVITATEA COMISIEI PARITARE GUVERN-CALM PE CALE DE A FI REVITALIZATĂ!

1 August 2024 — Mecanismul de comunicarea/dialog instituționalizat și creșterea rolului APL în cadrul procesului de integrare în UE urmează a fi revăzut, eficientizat și consolidat!



Există progrese importante și apreciabile, dar imperfecțiunea mecanismului de dialog instituționalizat, inactivitatea grupurilor de lucru sectoriale și lipsa de viziune/ voință din partea unor actori de la nivel central reduce din efectul pozitiv al și împiedică soluționarea operativă a problemelor APL !







Reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și ai Guvernului s-au întrunit la 31 iulie în cadrul Comisiei paritare pentru descentralizare. Ședința a avut loc după o perioada destul de lungă de timp și a fost prezidată de către prim-ministrul R. Moldova Dorin Recean și copreședinta Comisiei paritare, președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan.



Prim-ministrul Dorin Recean a vorbit despre necesitatea unei coordonări mai bune a activităților Guvernului și CALM/APL, subliniind că procesul de descentralizare este o prioritate comună. De asemenea, în contextul revitalizării activității comisiei, premierul a încurajat CALM-ul, având calitatea de copreședinție, să preia inițiativa în organizarea ședințelor comisiei și formulare a agendei.







De asemenea, premierul a solicitat ca CALM să se explice primarilor care sunt politicile Guvernului în vederea creșterii veniturilor locale, iar pe aleșii locali i-a îndemnat să discute cu cetățenii despre importanța participării la referendumul constituțional și avantajele aderării R. Moldova la Uniunea Europeană.







Președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan, a menționat rezultatele pozitive înregistrate în rezultatul conlucrării dintre CALM și unele instituții centrale in domeniul salarizării, educației, urbanismului, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, politicii fiscale pentru anul 2025 etc. Totodată, Președinta CALM a subliniat imperfecțiunea mecanismului actual de comunicare și necesitatea fortificării activității Comisiei Paritare și a grupurilor de lucru sectoriale. „Am demonstrat că atunci când există dialog instituționalizat lucrurile se schimbă dar, cu părere de rău, doar câteva grupuri sectoriale sunt cu adevărat eficiente."



Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a mulțumit fostului ministru al Finanțelor, Petru Rotaru, pentru deschidere și implicare în soluționarea mai multor probleme cu care se confruntă APL. „Dl Ministru a răspuns operativ la orice sesizare, astfel am putut avansa pe mai multe capitole, inclusiv în unul dintre cele mai sensibile și centralizate domenii - cel al salarizării din cadrul APL." Printre alte ministere care colaborează eficient cu CALM-ul, au fost menționate Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Ministerul Educației.



Totodată, directorul CALM a atras atenția la faptul că există o serie de probleme în domeniul funcționalității mecanismului de dialog/comunicare instituționalizată, care reduce din efectul pozitiv al realizărilor pozitive din domeniul APL și chiar generează noi probleme. În acest sens, au fost enunțate propuneri concrete.



În special: În contextul necesității reglementării mai bune a funcționării Comisiei paritare și a grupurilor sale de lucru sectoriale, directorul executiv al CALM a amintit despre proiectul de lege elaborat în acest sens cu susținerea Consiliului Europei, care din motive necunoscute nu avansează, deși părea că toate contradicțiile au fost eliminate, s-a ajuns la compromis și toți participanții au agreat de principiu.



În altă ordine de idei, Viorel Furdui, a menționat că Congresul, în calitate de reprezentant al APL, este un susținător ferm al integrării Republicii Moldova în UE și că acest deziderat este împărtășit de majoritatea covârșitoare a APL din Republica Moldova. „Ceea ce este firesc și incontestabil, deoarece autonomia locală, democrația locală și descentralizarea pe care le promovează CALM sunt elemente fundamentale ale civilizației europene și a unui stat modern, european și democratic." În acest context și ținând cont de faptul că dezideratul integrării europene trebuie să fie împărtășit și realizat de întreaga societate, inclusiv APL alături de Guvernare, CALM a solicitat revizuirea mecanismului de negociere și includerea reprezentanților săi în lista membrilor negociatori, alături de reprezentanții Guvernului. Astfel vocea APL va fi auzită la toate etapele procesului de negociere, iar deciziile adoptate să țină cont de realitățile existențe la nivel local și să poate fi implementate efectiv. Plus, a fost adus la cunoștință faptul că APL cer de la Guvernare în regim de urgentă soluții și negocierea accesului real la fondurile importante de preaderare și/sau diverse programe de finanțare a infrastructurii locale, într-o perspectivă cât mai scurtă de timp. Nu din 2027-2029, cum se reiterează în unele declarații, deoarece colectivitățile locale necesită să simtă beneficiile integrării în UE cât mai rapid posibil.



„Autoritățile publice locale trebuie să fie parte la procesul de negocieri deoarece noi putem să preîntâmpinăm strecurarea unor lacune sau a unor politici imposibil de implementat", a declarat Viorel Furdui.



De asemenea, Directorul CALM a adus la cunoștința conducerii Guvernului, solicitarea filialelor CALM, asociațiilor primarilor din raioane, ca să existe mai multe ședințe directe cu conducerea Guvernului și/sau Miniștri în teritoriu. Pentru a avea posibilitatea de a discuta la direct, deschis și fără intermediari problemele concrete cu care se confrunta APL din raioanele respective.



Totodată, Viorel Furdui, a atras atenția conducerii Cancelariei de Stat asupra problemei unor procese și activități realizate de către autorități care vizează APL, dar fără a fi implicat în modul corespunzător și efectiv CALM. Activități ce vizează amalgamarea voluntară, prezentarea diverselor studii pe competențe etc. Ceea ce contrastează cu declarațiile privind deschiderea pentru cooperare și generează o atmosferă de neîncredere.



Primarul comunei Gangura, Anenii Noi, vicepreședinte al CALM, Marcel Bobeica, a atras atenția asupra mai multor probleme: faptului că politica bugetar-fiscală pentru anul 2025 nu prevede mecanisme importante de descentralizare financiară și chiar unele pierderi pentru bugetele locale, din cauza creșterii unor scutiri la impozitul din salariu. În afară de aceasta, s-au menționat probleme ce țin de accesul APL la mai multe baze de date nu este asigurat; evaluarea masivă - cu tot efortul depus totuși avansează greu; dificultățile în accesarea programelor transfrontaliere etc.



În același context, primarul comunei Botnărești, Anenii Noi, vicepreședinte al CALM, a abordat problema taxei de salubrizare pentru care CALM a venit cu propunerea să fie achitată și pe proprietate/gospodărie, pentru a asigura eficiența acestei taxe, în condițiile lipsei informației privind numărul celor înscriși.



În replică, reprezentantul Ministerului Finanțelor e explicat că politica fiscală totuși prevede câteva acțiuni de consolidare a autonomiei locale. În special este vorba despre simplificarea dreptului APL de a recupera restanțele la plata impozitelor; a fost instituit dreptul APL de a stabili o taxă mărită pentru bunurile imobile neîngrijite. Cu referire la taxa de salubrizare, Ministerul este gata sa continue discuțiile privind aplicare acestei taxe.



La rândul său, Nina Cereteu, vicepreședintă a CALM și primară de Drochia, a abordat problema lipsei acoperii financiare pentru majorările salariale ale conducătorilor din administrația publică locală, dar și a angajaților din domeniul educației. În replică, reprezentanții Guvernului au dat asigurări că până la sfârșitul lui august vor fi operate modificările necesare și problema va fi soluționată.



Printre alte subiecte actuale, de către APL au fost menționate: necesitatea delimitării masive a bazinelor acvatice și trecerea în gestiunea APL a acestor bunuri care nu sunt de importanță națională; interzicerea de către Cancelaria de Stat a instituirii funcției de viceprimar în unele localități, ceea ce limitează autonomia locală și împiedică buna funcționare a APL; implementarea reformei în domeniul asistenței sociale RESTART, statutul asistentului social și necesitatea implicării APL în acest proces.



În concluzie, după dezbateri și clarificări din ambele părți, s-au luat decizii de a impulsiona activitatea tuturor grupurilor sectoriale de lucru; să se asigure progres în aprobarea legii privind consolidarea mecanismului de dialog instituționalizat; să se asigure prezența/participarea corespunzătoare a CALM în echipa de negocieri; să se organizeze în regim de urgență ședința la nivel de Cancelarie de stat privind funcția de viceprimar, dar și la nivelul altor autorități centrale privind problemele invocate în cadrul acestei ședințe. Toate aceste acțiuni urmează a fi realizate până la sfârșitul lunii august.



Ședința a purtat un caracter constructiv, pe alocuri mai aprins deoarece comisia nu s-a întrunit un timp destul de îndelungat, fiind acumulate o serie de probleme care urmau sa fie discutate în primul rând la nivelul grupurilor de lucru sectoriale și numai după aceasta la nivelul Comisiei Paritare - un argument suplimentar pentru necesitatea perfecționării mecanismului legal de dialog.



Cu toate acestea toți participanții au recunoscut utilitatea ședinței și necesitatea de a asigura o comunicare și mai bună, într-un mod mai sistematic și organizat.