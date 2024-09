Vizualizări: 196

Primara de Cruzești, Violeta Crudu: „Nu există un mediu mai sigur, mai liniștit și mai prietenos pentru noi, decât cel european”

6 Septembrie 2024 — Primara comunei Cruzești, municipiul Chișinău, Președinta Rețelei Femeilor din cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Violeta Crudu, a venit în cadrul unei conferințe de presă, susținută alături de alți colegi primari, cu un îndemn către cetățeni în favoarea susținerii vectorului european al Republicii Moldova și participării la referendumului constituțional din 20 octombrie.



Noi, moldovenii, am avut posibilitatea și chiar am încercat în câteva rânduri să ne rupem de fantoma URSS-ului și a fratelui mai mare, de „raiul” socialist care s-a dovedit a fi unul falimentar.



Dar, de fiecare dată, din frica de schimbare, cu „suportul” unor actori politici, am abandonat.



Este foarte important ca în aceste timpuri pline de intemperii sociale atât acasă, cât și în întreaga lume, anume noi, primarii, cei în care oamenii au cea mai mare încredere, să sensibilizăm opinia publică cu privire la provocările cu care ne confruntăm în prezent, dar și să încurajăm cetățenii noștri că nu există un mediu mai sigur, mai liniștit și mai prietenos pentru noi, decât cel European!



Astăzi nu mai avem dreptul să greșim! Nu mai avem dreptul să ratăm această șansă istorică pentru acest colțișor de Rai, unde fiecare dintre noi, muncește zi de zi, în speranța că într-o zi va fi mai bine! Muncim investind în mii de proiecte care așteaptă să fie scoase din sertare și valorificate! Proiecte care au menirea de a îmbunătăți viața oamenilor noștri.



Proiecte pe care le putem valorifica doar cu suportul UE și doar în mediul în care domină pacea și unde prietenii adevărați se ajută reciproc și absolut dezinteresat.



Ne dorim să dezvoltăm localitățile noastre în unele cu adevărat europene, iar pentru aceasta avem nevoie de oameni responsabili, implicați și dedicați care, transparent și corect iau decizii în folosul cetățenilor. Vrem ca cetățenii să fie la fel de implicați și proactivi care, atunci când se întorc de la copii, frați, surori, rude din Europa, să se implice, să vină cu bune practici și să ne ajute să dezvoltăm împreună țara.



Ce mai înseamnă UE? Europa înseamnă reguli clare pe care dacă le respecți, poți face business, poți călători, poți învăța. Nimeni nu ți le poate anula dintr-un simplu moft al unui politician sau grup politic. UE mai înseamnă RESPECT, Demnitate, legi care să ne apere inclusiv pe noi, femeile în funcții publice, iar demnitate înseamnă să nu fim hărțuite pentru faptul că suntem prea scunde sau prea înalte, sau pentru faptul că suntem diferite și gândim altfel.



Europa ne învață și despre aceasta!



Noi nu putem sta pasivi și pasive și să urmărim de pe rețele cum încearcă unii să ne distrugă viitorul, manipulând cetățenii și distorsionând informația.



Vă îndemnăm să punem umărul pentru a promova în satele și orașele noastre adevărul. Adevărul că, în primul rând, noi avem nevoie de Europa. Iar viitorul nostru trebuie să fie, fără îndoială, unul cu adevărat european!



Haideți să demonstrăm că Moldova este pregătită să își asume locul meritat în marea familie europeană!