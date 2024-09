Vizualizări: 160

Primari din România la Chișinău: „Aderarea la UE a însemnat un salt enorm în dezvoltarea țării și a comunităților locale din România! Suntem gata să împărtășim experiența acumulată de noi pentru a ajuta colegii din R. Moldova"

9 Septembrie 2024 — „Hora Frăției" pentru absorbția fondurilor de preaderare a avut loc sâmbătă, 8 septembrie, la Chișinău. În cadrul evenimentului, un grup de primari de comune din Maramureș, România, reprezentanți ai Asociației Comunelor din România (ACoR) au făcut schimb de opinii, de bune practici și au stabili noi relații de cooperare cu colegi lor din R. Moldova, membri ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).



Aleșii locali din cele două state au vorbit despre oportunitățile comunelor înfrățite din R. Moldova pentru absorbția fondurilor de preaderare, obstacolele în procesul de absorbție a acestor fonduri și la ce ar trebui să atragă atenția autoritățile centrale și locale atunci când au loc negocierile cu UE. Totodată, primarii au avut posibilitatea să-și revadă colegii cu care sunt înfrățiți sau să stabilească noi relații de cooperare.



Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a mulțumit Filialei ACoR din Maramureș și Ministerului Apărării din R. Moldova pentru această inițiativă comună. „Evenimentul are loc într-un moment foarte potrivit, când noi, toți cetățenii R. Moldova trebuie să decidem care ne va fi viitorul. De asemenea, în contextul integrării europene a R. Moldova, este foarte important să aprofundăm relațiile noastre de prietenie, să învățăm de la Dvs., astfel încât să nu pierdem nicio oportunitate de dezvoltare a comunităților noastre."



Potrivit președintelui Filialei ACoR din Maramureș, primarul comunei Săcălășeni, Emilian Gheorghe Pop, obiectivul evenimentului este de a pregăti cât mai multe administrații publice ale R. Moldova pentru absorbția fondurilor de preaderare. „Am venit cu primari care au implementat multe proiecte cu fonduri europene, inclusiv de preaderare și care pot să transmită din experiența lor colegilor din R. Moldova. Astfel am răspuns solicitărilor fraților din R. Moldova. Totodată, suntem deschiși să găzduim pentru câteva zile câte doi-trei angajați ai primăriilor din comunele Dvs. pentru a vedea cum lucrează colectivele noastre."



Leonid Boaghi, primarul satului Sireți, Strășeni, vicepreședinte al CALM, a amintit că pe lângă faptul că vorbim aceeași limbă și avem același trecut, primarii din România au trecut deja prin acest exercițiu de integrare europeană. „Noi trebuie să depunem toată străduința pentru a învăța din experiența, inclusiv din greșelile lor și astfel am putea atenua anumite riscuri. Noi de astăzi trebuie să ne consolidăm echipele la capitolul scriere și implementare de proiecte, astfel încât atunci când vor fi disponibile fondurile europene, să nu pierdem timpul căutând oameni care să scrie proiecte, care să facă proceduri de achiziție publică etc."



Ioan Mătieș, primarul comunei Mureșul Mare, Maramureș, a reiterat faptul că primarii din R. Moldova au același interes ca și colegii lor din România - de a ne integra în comunitatea europeană. „Vrem să le arătăm greutățile pe care le-am depășit, astfel încât dânșii să le evite. Experiența acumulată de noi înseamnă un pas înainte pentru frații noștri, iar viteza cu care dânșii vor reuși să depășească obstacolele va fi mult mai mare. Pe noi nu prea a avut cine să ne ajute, pe Dvs. – da și o facem cu bună credință."



Primarul comunei Șișcani, Nisporeni, Vladimir Bodean a subliniat faptul că autoritățile publice locale din România și R. Moldova au o vastă experiență la capitolul înfrățiri, existând și nenumărate rezultate remarcabile. „Noi suntem deschiși pentru a asimila toată informația pe care o primim de la colegii noștri în ceea ce privește absorbția resurselor financiare din perioada de preaderare a României la UE. Sperăm foarte mult că toți cetățenii R. Moldova vor conștientiza că Uniunea Europeană este colacul nostru de salvare la capitolul infrastructură, condiții mai bune de viață și securitate."



Amintim că România este membră a Uniunii Europene din anul 2007. CALM și ACoR au stabilit o frumoasă relație de colaborare încă din anul 2010.