Vizualizări: 73

Leonid Boaghi, primar de Sireți, Strășeni: „Dezvoltarea R. Moldova ar putea avea loc într-un ritm mult mai accelerat dacă ne vom mobiliza și vom participa masiv la referendumul din 20 octombrie”

13 Septembrie 2024 — În contextul referendumului din 20 octombrie la care cetățenii vor decide dacă sunt pentru modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, primarul satului Sireți, Strășeni, vicepreședintele CALM, Leonid Boaghi a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre investițiile ce au contribuit la dezvoltarea localității sale și a multor alte comunități din statul nostru grație suportului oferit de Uniunea Europeană.



„Toate schimbările produse în ultimii șase ani în Sireți și în majoritatea localităților din R. Moldova au fost posibile datorită implicării cetățenilor și finanțărilor oferite de Uniunea Europeană. Am reușit să aducem în ultimii patru ani investiții de peste 82 milioane de lei în localitate, la un buget local aprobat de 10 milioane de lei. Acest lucru înseamnă că în patru ani am reușit să aducem de opt ori mai multe investiții decât ne-am fi putut permite din bugetul local. Evident că acest lucru se datorează fondurilor de stat și implicării cetățenilor, însă cea mai mare componentă de investiții a fost datorită fondurilor Uniunii Europene.”



Primarul a explicat că majoritatea țărilor UE au acordat granturi localităților noastre. „Este vorba și despre fondurile și granturile mici oferite comunităților noastre de mai multe Ambasade, instituții, Asociații Internaționale pentru Dezvoltare ale țărilor membre ale UE. Acest lucru demonstrează o solidaritate a UE datorită căreia am reușit să facem un salt avansat în dezvoltarea și creșterea calității vieții la nivel local. Am făcut investiții în drumuri, parcuri, inclusiv fotovoltaice, am atras aproape tot ce a fost posibil și exista pe piața oportunităților de finanțare pentru R. Moldova. Am reușit să construim un post de pompieri cu suportul partenerilor din Alianța Nord-Atlantică, să dotăm instituțiile de educație timpurie, cele de învățământ. Aceste rezultate le datorăm suportului Uniunii Europene.”



Leonid Boaghi a atras atenția și la alte beneficii ale integrării în UE. „Pe lângă faptul că vom avea mai multe oportunități de a spori într-un ritm mult mai rapid calitatea vieții în localitățile noastre, să construim rețele de drum, apă și canalizare, iluminat stradal, rețele de electricitate, rețele de gaze, UE oferă și alte beneficii pentru cetățenii care vor să dezvolte localitatea lor prin lansarea de mici afaceri. Dezvoltarea R. Moldova ar putea avea loc însă într-un ritm mult mai accelerat dacă ne vom mobiliza și vom participa masiv la referendumul din 20 octombrie și vom spune un „DA!” răspicat integrării europene, pentru că acesta este viitorul nostru și aceasta este direcția pe care trebuie să mergem.



Potrivit edilului, oamenii s-au săturat să aștepte servicii și condiții de viață mai bune, R. Moldova fiind într-un proces de tranziție de mai bine de 30 de ani. „Oamenii vor ca lucrurile să fie făcute temeinic astăzi și acum. Dacă vrem ca schimbările în bine să se întâmple cât mai rapid, trebuie să susținem acest deziderat al aderării R. Moldova la UE. Sper că ne vom mobiliza pentru referendumul din 20 octombrie și vom demonstra, în primul rând, solidaritate între noi ca cetățeni, ca societate și ca țară. Să demonstrăm că suntem uniți, suntem o forță, știm ce vrem și obținem acest lucru!”