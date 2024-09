Vizualizări: 69

Noii aleși locali din Glodeni își sporesc competențele cu sprijinul CALM!

13 Septembrie 2024 — Dezvoltarea profesională a primarilor și aleșilor locali de la primul mandat este obiectivul seminarelor susținute de Congresul Autorităților Locale din Moldova în mai multe localități din Republica Moldova.



Cel mai recent asemenea eveniment a reunit la 10 septembrie circa 50 de reprezentanți ai APL din raionul Glodeni.



Buna guvernare și statutul alesului local, procesul decizional, finanțele, patrimoniul public și dezvoltarea localităților sunt doar câteva dintre domeniile abordate de către experții CALM Viorel Furdui și Igor Cristal cu primarii și consilierii locali din localitățile acestui raion. La fel ca și colegii lor din alte zone ale R. Moldova, aleșii locali din Glodeni au vorbit despre necesitatea organizării periodice a unor astfel de sesiuni de instruire.



Victor Zamă, consilier raional și consilier local în satul Cobani a afirmat că seminarul organizat de Congresul Autorităților Locale din Moldova este unul necesar pentru ca toate autoritățile publice locale să aibă o muncă mai eficientă. „Deși sunt la primul mandat de consilier local și raional, am fost destul de implicat în ceea ce înseamnă viața comunității și am văzut că există această necesitate de instruire pentru aleșii locali care sunt nou-veniți în APL. Se observă anumite lacune mai ales atunci când vorbim despre legislație sau finanțe și suntem convinși că munca ar fi mult mai eficientă și comunitățile ar avea de beneficiat mult mai mult dacă asemenea sesiuni de instruire ar avea loc mai des."



Primara comunei Camenca, Ala Postolachi, a fost de părere că deși seminarul este dedicat consilierilor sau primarilor de la primul mandat, au de învățat chiar și aleșii locali cu mai multă experiență. „Vorbim despre buget, despre proprietățile unităților administrativ-teritoriale și cele ale statului, toate sunt subiecte importante. În afară de aceasta, noi am avut posibilitatea să adresăm întrebări pentru a clarifica anumite situații." Ala Postolachi a constatat că asemenea evenimente ar trebui să aibă loc mai des, astfel încât toți să se conducă exact de lege, să existe mai multă claritate în sarcinile aleșilor locali și, în rezultat, munca să fie mult mai eficientă.



Vasile Vatamaniuc, primarul satului Limbenii Noi, de asemenea, a constatat că seminare de instruire pentru aleșii locali începători se organizează foarte rar. „Sunt nuanțe pe care noi nu le cunoșteam până astăzi, ne-au fost oferite și exemple pe care le vom utiliza de acum încolo. Este o informație care îi va ajuta pe consilieri și primari să acționeze mult mai sigur, fără frica de a greși."



Seminarul de instruire pentru primarii și aleșii locali de la primul mandat din localitățile raionului Glodeni a fost organizat în cadrul unui acord încheiat de CALM cu PNUD Moldova și cu suportul financiar al Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze.