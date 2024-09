Vizualizări: 174

Municipiul Iași și-a luat angajamentul să faciliteze traseul european al autorităților locale din R. Moldova!

25 Septembrie 2024 — În perioada 23-24 septembrie, o delegație a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), formată din primari și experți, a participat la Iași, România, la „Forumul Orașelor Înfrățite" - oportunitățile administrației locale în atragerea de fonduri europene nerambursabile în procesul de integrare europeană, stabilirea de noi parteneriate și direcții de colaborare. La evenimentul organizat de Primăria municipiului Iași au participat autorități publice locale și centrale din cele două state, ai Bisericii Ortodoxe Române și ai primăriei Cernăuți, Ucraina.



Vorbind despre obiectivele Forumului, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a menționat că își dorește ca fiecare cetățean din R. Moldova să preia din exemplele României și, în mod special, ale Iașului. „Suntem cel mai aproape de cetățenii R. Moldova și ne dorim că ei să înțeleagă de ce este bine să aleagă calea integrării europene. Și la noi unii au fost împotriva aderenței la comunitatea europeană, ceea ce a contat însă a fost voința cetățeanului și felul în care primarii au reușit să se poziționeze în raport cu cetățenii și să le explice exact cum stau lucrurile. Din acest motiv cred că prin prezența Congresului Autorităților Locale din R. Moldova la lucrările Forumului, alături de primarii care fac parte din această asociație, alături de noi, primari din România și alți reprezentanți ai autorităților publice românești, putem aduce o viziune corectă despre necesitatea integrării în comunitatea europeană."



Mihai Chirica a ținut să accentueze faptul că anume cu bani de la Uniunea Europeană în România s-au construit și reconstruit biserici, școli, grădinițe, muzee, teatre, instituții de cultură care să poată consolida identitatea națională. „În afară de aceasta, prezența în comunitatea europeană mai garantează câteva lucruri: libertate, securitate, pentru că intrăm într-o mare familie ne putem apăra împreună, fonduri pentru dezvoltare și posibilitatea de a întări suveranitatea statului într-o manieră mult mai vizibilă decât în momentul de față."



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a apreciat rolul României în facilitarea procesul de integrare a R. Moldova. „Suntem siguri că majoritatea covârșitoare a autorităților publice locale din R. Moldova sunt recunoscătoare pentru felul în care România ne sprijină. Așa cum s-a menționat, este esențial rolul autorităților publice locale în dezvoltarea colectivităților locale și a R. Moldova și apropierea de standardele europene. Comunitățile locale din România sunt un exemplu pentru noi în parcursul european, în atragerea, gestionarea și implementarea fondurilor europene."



Viorel Furdui a vorbit și despre rolul asociațiilor autorităților locale în procesul de integrare europeană, dezvoltare a comunităților, schimbarea politicilor din ambele state etc. „Împreună cu Asociația Comunelor din România și Asociația Orașelor din România am constituit Consiliul Autorităților Locale din România și R. Moldova (CALRRM), urmează să ni se alăture Asociația Municipiilor din România și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România. Obiectivul creării acestei structuri a fost tot de a ne apropia și mult pe plan instituțional, legislativ și pentru a susține parcursul nostru european."



În cadrul celor două zile de Forum, Primăria Municipiului Iași a prezentat pentru aleșii locali din R. Moldova și Ucraina oportunități de finanțare nerambursabilă, bune practici, cum au fost implementate proiecte de dezvoltare rurală și urbană, cum au fost dezvoltate infrastructura de transport public local, serviciile de salubritate și cele de furnizare de apă și canalizare în perioada de preaderare și de aderare a României la Uniunea Europeană.



Alte teme de discuții au vizat mecanismele de finanțare nerambursabilă ale Uniunii Europene; avantajele apartenenței la Uniunea Europeană, rolul structurilor asociative transfrontaliere în acest proces, proiectele comune, stabilirea noilor parteneriate etc.



La finalul evenimentului a fost semnată Declarația de la Iași, prin care Municipiul Iași își ia angajamentul să contribuie cu toate resursele umane și expertiza dobândită în cei peste 20 de ani de gestionare a proiectelor pre -și post aderare, în vederea sprijinirii traseului european al autorităților locale din R. Moldova.