Platforma interactivă dedicată accesibilității în instituțiile publice

Chișinău, 30 Septembrie 2024 — Hackatonul „Soluții pentru incluziune”. A fost creată o platformă interactivă dedicată accesibilității în instituțiile publice din țară.

Persoanele cu dizabilități din țara noastră beneficiază de o nouă platformă interactivă, care conține o hartă a accesibilității clădirilor publice din Republica Moldova. Acest lucru a fost posibil datorită hackatonului „Soluții pentru incluziune”, desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Proiectul a fost implementat în perioada 2023-2024, de către echipa „Acces Egal pentru Toți”, care se numără printre învingătorii din cadrul concursului.



„Datorită hackathonului, am reușit să aducem o valoare adăugată demersului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, deoarece am dezvoltat un concept nou – o platformă de vizualizare analitică a datelor privind accesibilitatea clădirilor publice din Republica Moldova”, a subliniat coordonatorul de proiect, Anatolie Guțu.



Despre platforma www.accesibilitate.infonet.md



Accesibilitatea clădirilor publice și a infrastructurii urbane din Republica Moldova rămâne, în continuare, o barieră în calea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Potrivit echipei proiectului, situația trebuie monitorizată în permanență, pentru a îndemna autoritățile să rezolve problema. „Ne-am propus să creăm o platformă unde să fie colectate, procesate și vizualizate datele despre accesibilitatea clădirilor. Pe parcursul ultimului an, am reușit să avem acest instrument, care ne prezintă situația reală. Datele pot fi accesate pe www.accesibilitate.infonet.md. Astfel, persoanele cu dizabilități, împreună cu familiile lor, pot avea acces la aceste informații, din orice colț al țării și la orice oră”, a precizat Ion Balan, unul dintre membrii echipei.



Prin intermediul acestei platforme contribuim la o mai bună înțelegere a necesităților persoanelor cu dizabilități și la schimbarea atitudinii față de comunitate – de la percepția caritabilă, la una bazată pe egalitate în drepturi. „Urmează să dezvoltăm platforma pe termen mediu și lung, cu noi date despre evaluări și informații cu privire la accesibilitate”, potrivit echipei.



Platforma face datele disponibile la un click distanță și le afișează în timp real, pentru un anumit areal geografic sau domeniu de activitate. „Cei care introduc datele o pot face direct de la fața locului. Astfel, munca celor care colectează informațiile despre accesibilitate devine una cu mult mai ușoară și rapidă”, a adăugat un alt membru al echipei de implementare, Vasile Savca.



Potrivit echipei, platforma este și un instrument de pleadoarie pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. „Pentru noi este important ca populația să cunoască situația reală a accesibilității clădirilor, iar persoanele cu diferite dizabilități să poată anticipa dificultățile cu care se pot ciocni. Mai sperăm că informația colectată va fi un imbold de acțiune pentru unele autorități”, a mai spus Vasile Savca.



„Este o formă de advocacy prin care persoanele cu dizabilități își revendică drepturile, iar grija pentru concitadinii noștri este una din valorile supreme ale unei democrații funcționale. Nu există progres fără respectarea drepturilor omului”, a conchis Victor Koroli, mentorul echipei „Acces Egal pentru Toți”.

Hackatonul a fost organizat în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale în Moldova prin încurajarea incluziunii și diminuarea discriminării” desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul programului „Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale – Faza II”, implementat cu suportul Guvernului Elveției.