Primarii din România la ședința CALRRM: „R. Moldova ne-a unit pe toți în cadrul structurilor europene, indiferent de partidul politic din care facem parte"

30 Septembrie 2024 — În perioada 27-29 septembrie, la Sibiu, România, a avut loc a doua sesiune a Adunării Generale al Congresului Autorităților Locale din România și R. Moldova (CALRRM). Din Congresul Autorităților Locale din România și R. Moldova fac parte Asociația Comunelor din România (ACoR), Asociația Orașelor din România (AOR) și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM).



Președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan, a mulțumit colegilor din România pentru că împreună vor reuși să ancoreze ireversibil R. Moldova în spațiul european. „CALRRM este un simbol al unității noastre și ne bucurăm că prin obținerea statutului juridic al acestei asociații reprezentative am reușit să transformăm în realitate un vis apărut încă în anul 2013. Ne propunem ca vocea noastră să fie auzită și recunoscută de către Guvernele noastre și să fim reprezentați la nivelul ambelor Executive." Potrivit președintei CALM, o altă prioritate este afilierea CALM și a autorităților locale din R. Moldova la Comitetul European al Regiunilor.



Totodată, Tatiana Badan a reiterat necesitatea organizării unei ședințe a Guvernelor centrale și locale din ambele țări-surori și implicarea plenară a APL în procesul de negocieri privind aderarea la UE. „Este necesar de a apropia cadrul instituțional și legal, inclusiv prin preluarea practicilor pozitive din domeniul APL din ambele țări, consolidarea și impulsionarea procesului de înfrățiri, a parteneriatelor și susținerea acestora de către UE și a partenerii de dezvoltare etc..."





Potrivit primarului comunei Ciugud, președintele Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România, George Damian, aleșii locali din cele două țări au mai multe obiective comune, principalul fiind ca R. Moldova să devină membră a Uniunii Europene. „Aceasta este singura șansă ca R. Moldova să aibă un traseu spre dezvoltare, spre marea familie europeană. Acest lucru îl putem face înmulțind numărul înfrățirilor pe care le avem, devenind o voce puternică nu doar la nivelul Guvernelor noastre, ci și la nivelul instituțiilor europene și demonstrând că, mai mult ca oricând, șansa R. Moldova este de a deveni acum țară-membră a UE."



Președintele Asociației Orașelor din România, primarul orașului Cugir, Adrian Teban, a menționat că în contextul parcursului european al R. Moldova este nevoie de o mai bună coordonare a activităților structurilor asociative din România și R. Moldova, astfel încât acest parcurs să fie cât mai scurt și cât mai la obiect. „Promovăm primirea colegilor noștri primari din R. Moldova în toate structurile autorităților locale de la nivel european, fie că vorbim de Comitetul European al Regiunilor, fie că vorbim de Consiliul Europei sau alte structuri în care autoritățile locale sunt reprezentate. Un alt obiectiv este cooperarea pe viitoarele instrumente care vor fi puse la dispoziția României și R. Moldova, cum ar fi INTERREG și altele, susținute din punct de vedere financiar și trebuie să avem oameni capabili care să le întocmească și să le poată susține."



Președinta Consiliului Județean Sibiu Daniela Cîmpean a vorbit despre necesitatea unei mai bune reprezentări a autorităților locale, prin intermediul asociațiilor lor, în structurile guvernamentale, astfel încât actul de decizie al Guvernului să fie apropiat de nevoile reale ale cetățenilor. „Primarii și președinții de Consilii Județene sunt cei mai apropiați de firul ierbii și cunosc cel mai bine care este nevoia reală a unei comunități și pentru a putea reflecta această nevoie în actul decizional de la nivel național este important ca liderii locali să se regăsească la ședințele autorităților centrale."



De asemenea, Daniela Cîmpean a subliniat importanța prezenței primarilor din R. Moldova în structurile europene. „La nivel european se reglementează acte normative cu impact asupra comunităților locale. 70% din actul de decizie de la nivel european are impact direct asupra localităților din fiecare comunitate a UE. Iată de ce prezența primarilor, inclusiv din R. Moldova, în structurile europene poate duce la nivelul decizional provocările pe care, de fapt, R. Moldova le are și care nu pot fi cunoscute la Bruxelles sau în altă parte dacă nu sunt aduse la cunoștință de către cei care le cunosc și au contact zi de zi cu aceste provocări."



Președinta Consiliului Județean Sibiu a vorbit despre unitatea reprezentanților României în cadrul structurilor europene, atunci când este vorba despre R. Moldova. „Subiectul R. Moldova ne-a unit, indiferent de partidul politic din care facem parte și suntem împreună în aceste demersuri pe care le facem pentru ca R. Moldova să fie parte a UE."



În cadrul evenimentului a fost adoptată în unanimitate o Declarație-Apel față de Guvernul României și față de Guvernul R. Moldova, prin care se solicită:



- acordarea CALRRM, de către Guvernele celor două țări, a calității de partener de dialog și participarea reprezentanților acestor structuri asociative la ședințele comune ale celor două Guverne;



- promovarea drepturilor și intereselor APL din R. Moldova în cadrul instituțiilor europene și demararea negocierilor pentru ca acestea să fie membri asociați ai Comitetului European al Regiunilor;



- susținerea R. Moldova, prin acordarea asistenței depline în procesul de negocieri de aderare, în realizarea reformelor și sprijinirii parcursului său european;



- consolidarea capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale din cele două țări-surori, cu respectarea principiilor Cartei europene a autonomiei locale, prin inițierea și dezvoltarea de proiecte comune la nivel local, cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu R. Moldova;



- accesarea celor mai adecvate surse de finanțare pentru acțiuni de sprijin ale APL din R. Moldova.



Prima sesiune a Adunării Generale a CALRRM a avut loc la Chișinău, R. Moldova, în perioada 19-21 mai 2024.