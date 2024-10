Vizualizări: 191

Noii aleși locali din Sîngerei devin mai pregătiți pentru a face față așteptărilor cetățenilor și parcursului european al R. Moldova!

7 Octombrie 2024 — Sîngerei este cel de-al 17-lea raion în care experți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova se deplasează în vederea desfășurării seminarelor de instruire pentru aleșii locali de la primul mandat (primari și consilieri locali.). La seminarul din 3 octombrie au participat circa 60 de primari și consilieri locali din unitățile teritorial-administrative ale acestui raion. Activitățile au devenit posibile datorită unui Acord încheiat de CALM și PNUD Moldova, cu suportul financiar al Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze.



Prezent la eveniment, reprezentantul Cancelariei de Stat în Sîngerei, Igor Curcă, a scos în evidență suportul partenerilor de dezvoltare ai R. Moldova, fiind astfel create condiții mai bune de trai pentru cetățenii noștri. „Prin servicii de calitate, printr-o atitudine corectă a autorităților locale și centrale față de cetățeni arătăm ce înseamnă Uniunea Europeană, dezvoltare și condiții decente de trai acasă." Totodată, reprezentantul Guvernului în teritoriu a subliniat contribuția importantă a aleșilor locali în parcursul de integrare europeană a R. Moldova.



Și președintele raionului Sîngerei, Cristian Cainarean, a salutat inițiativa de a organiza seminare de instruire pentru noii aleși locali. „Cu toții cunoaștem că pentru primarii de la primul mandat, mai ales cei care vin din alte domenii decât APL, este mai greu să asimileze toate informațiile necesare într-o perioadă atât de scurtă. Din acest motiv sunt foarte binevenite aceste cursuri de instruire care vizează organizarea și funcționarea administrației publice, gestionarea corectă a finanțelor publice locale și a patrimoniului, scrierea și aplicarea la proiecte etc. Suntem siguri că colegii primari vor pleca de aici cu noi cunoștințe care îi vor ajuta să realizeze toate obiectivele pe care și le-au propus."



Primarul orașului Sîngerei, Arcadie Covaliov, le-a vorbit noilor aleși locali despre activitatea CALM. „Congresul este apărătorul nostru și astfel avem mai multă imunitate în relațiile cu puterea centrală, dar și în ceea ce privește descentralizarea. Mulțumim pentru munca Dvs. și mulțumim partenerilor R. Moldova care ne ajută să fim mai puternici."



Primarul comunei Cubolta, Sîngerei, Alexandru Sîrbu, are o vastă experiență în administrația publică locală și și-a amintit că înainte se organizau mult mai des asemenea sesiuni de instruire pentru aleșii locali. „În perioada 2011-2018 pentru noii aleși locali se organiza o întreagă campanie de informare. Erau cursuri după cursuri și noi aveam multe de învățat deoarece cei mai mulți activasem anterior în alte domenii. Astăzi am venit însoțit de un tânăr specialist în domeniul reglementării funciare deoarece am considerat că va fi util pentru el ceea ce se va preda aici. Inclusiv pentru mine a fost interesant pentru că nu reușim să fim la curent cu toate modificările legislative, plus că este și o ocazie de a ne împrospăta unele cunoștințe sau chiar de a pune și eu umărul la consolidarea cunoștințelor colegilor mei mai tineri."



Alte trei seminare similare urmează să fie organizate pe parcursul lunii octombrie, inclusiv la Dondușeni și UTA Găgăuzia.