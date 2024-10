Vizualizări: 349

Modernizarea Parcului orășenesc din Călărași - un pas important spre revitalizarea urbană

28 Octombrie 2024 — Agenția pentru Dezvoltare Regională(ADR) Centru, în colaborare cu Primăria orașului Călărași și compania executantă, SRL "AM SISTEME", a întreprins o vizită la șantierul unde au demarat lucrările de modernizare a Parcului Orășenesc din Călărași, în cadrul proiectului „Modernizarea Scuarului de pe str. Biruinței or. Călărași". Vizita de monitorizare a avut drept scop prioritizarea activităților astfel încât locuitorii să beneficieze cât mai curând de spații publice moderne, sigure și accesibile.



Acest proiect ambițios, cu o valoare totală de 16 444 745,48 lei, este finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală(FNDRL) și cofinanțat de Autoritățile Locale. Pe parcursul celor 12 luni de implementare, zona centrală a orașului va fi complet transformată, asigurând un spațiu prietenos și multifuncțional pentru oamenii din comunitate.



În prezent, echipele de muncitori execută lucrări de decapare și evacuare a asfaltului vechi și construcțiilor existente. Pentru perioada următoare, antreprenorul își propune inițierea lucrărilor de terasament pentru baza noilor dotări, dar și pentru aleile care urmează să fie construite.



Modernizarea Parcului Orășenesc din Călărași include:



Scuar multifuncțional de 2,4 hectare, cu spațiu pentru joacă destinat copiilor (1280,6 m²) și o zonă sportivă de 680 m².

Rollerdrom cu suprafața de 879,7 m² pentru activități recreative și sportive.

Alei pavate și drumuri de acces de 7437 m², care vor asigura accesul facil în toate părțile scuarului.

Sistem de iluminat energo-eficient pentru siguranța și confortul vizitatorilor, pe timp de noapte.

Platformă de colectare a deșeurilor, care va contribui la menținerea unui mediu curat și sănătos.

Totodată, echipa agenției, însoțită de reprezentanții locali, a vizitat Stația de epurare a apelor uzate din orașul Călărași, acolo unde sunt pe ultima sută de metri lucrările de extindere a capacității acesteia în cadrul unui amplu proiect de dezvoltare regională susținut de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.



Urmare a acestui proiect, peste 4500 de locuitori din orașul Călărași și satul Nișcani, vor avea până la finalul acestui an, acces îmbunătățit la sistemul de canalizare.