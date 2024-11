Vizualizări: 333

În Moldova a fost lansată „Săptămâna Națională a Bunătății”

— 11.11.2024// Platforma pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei dă startul celei de-a patra ediții a Campaniei „Săptămâna Națională a Bunătății”. Cu sloganul „Bunătatea începe cu tine”, ediția din acest an are drept scop promovarea filantropiei prin implicarea activă a autorităților locale, agenților economici și ONG-urilor în activități filantropice, încurajând comunitatea să participe și să contribuie în sprijinul cauzelor sociale.În acest sens, în perioada 11-19 noiembrie, la nivel național, vor fi realizate o serie de acțiuni cu implicarea actorilor sociali: workshop-uri dedicate filantropiei, sesiuni de networking, colecte de fonduri pentru diverse cauze, acțiuni de voluntariat etc.Toate aceste activități sunt menite să faciliteze schimbul de bune practici și să creeze oportunități de manifestare a filantropiei. Pe 19 noiembrie, campania va culmina cu un eveniment special: „La o cafea despre bunătate,” în cadrul căruia se vor anunța rezultatele campaniei.Doina Cernavca, președintele Platformei pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei: ,,Săptămâna Națională a Bunătății vine în fiecare an cu același îndemn - să facem mai mult bine. Și de această dată ne unim pentru a celebra implicarea, generozitatea și bunătatea. Țara noastră mică, dar prin oamenii ei buni, a demonstrat, cel puțin în ultimii 2 ani, cât de mult contează să fim activi acolo unde este nevoie, să întindem mâna celui care nu poate și să oferim suport constant, din tot sufletul. Binele făcut mereu se întoarce celui care știe să-l ofere.”Elena Nofit, comunicatoarea campaniei „Săptămâna Națională a Bunătății”: A devenit deja o tradiție ca, în luna noiembrie, să valorificăm bunătatea, sprijinul și solidaritatea față de cei care au nevoie de ajutor.În ultimii ani, numărul proiectelor sociale și campaniilor filantropice a crescut vizibil în spațiul public, având un impact pozitiv asupra comunităților din Republica Moldova. Platforma, care întrunește 46 de organizații necomerciale din toată țara, a contribuit la acest progres prin acțiuni de comunicare și advocacy, care au dus la creșterea nivelului de cunoaștere a filantropiei și la schimbări legislative importante, precum modificarea Legii nr. 1420/2002 privind filantropia și sponsorizarea. Totodată, din ce în ce mai mulți agenți economici și persoane fizice se implică constant în rol de donatori și voluntari în proiectele filantropice.Campania „Săptămâna națională a bunătății” este desfășurată de Platforma pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei cu sprijinul poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).Evenimentul de lansare poate fi urmărit aici - https://www.privesc.eu/arhiva/107445/Evenimentul-de-lansare-a-celei-de-a-4-a-editie-a-Campaniei--Saptamana-Nationala-a-Bunatatii-Pentru mai multe detalii despre campanie, vă rugăm să contactați Elena Nofit, comunicatoarea Centrului CONTACT și a Campaniei „Săptămâna Națională a Bunătății”, la numărul de telefon 069749924 sau e-mail: platformappdf@gmail.com