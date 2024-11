Vizualizări: 135

Dialog între autorități, ONG-uri și business: Cum încurajăm oamenii și companiile să doneze pentru cauze sociale?

13 Noiembrie 2024 — Scutirile și facilitățile fiscale pentru plătitorii de impozite și taxe sunt un instrument important de finanțare a organizațiilor non-profit care, la rândul lor, investesc acești bani în servicii pentru tineri, bătrâni, persoane cu dizabilități, grupuri marginalizate, dezvoltare comunitară, educație, cercetare, reducerea impactului dezastrelor naturale. Datorită unor asemenea facilități sau scutiri fiscale, va crește coeziunea și responsabilitatea socială, deoarece fiecare donator, persoană fizică ori juridică, poate alege cauza socială ori serviciul pe care vrea să-l susțină.



Pentru a identifica cum putem impulsiona moldovenii și companiile autohtone să doneze mai mult, Centrul CONTACT a inițiat un dialog cu autoritățile, agenții economici și organizațiile non-profit. În cadrul discuțiilor, au fost analizate practicile de susținere a filantropiei din statele Uniunii Europene precum Franța, Germania, Italia și România, care au o legislație fiscală ce stimulează donațiile și pot servi drept exemple pentru legislația R. Moldova.



Dorian Istratii, vicepreședinte, Comisia economie, buget și finanțe, Parlamentul Republicii Moldova:

„Apreciem efortul organizațiilor neguvernamentale și expertiza sectorului asociativ pe domeniile în care statul nu are capacitate suficientă de a interveni. Suntem conștienți de valoarea filantropiei pentru soluționarea multiplelor probleme comunitare, de aceea suntem deschiși pentru a examina propunerile expuse în atelierul de astăzi și încurajăm acest dialog intersectorial în perspectivă.”



Serghei Neicovcen, director executiv, Centrul CONTACT:

„Avem siguranța că facilitățile fiscale propuse astăzi, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru agenții economici, nu vor afecta semnificativ bugetul de stat, în cazul în care vor fi aplicate. În schimb, acestea vor crește vizibil impactul social prin proiectele care ar putea fi implementate în comunități, grație donațiilor, și vor contribui la creșterea transparenței veniturilor. Referindu-ne nemijlocit la donațiile din partea companiilor, considerăm că toți agenții economici ar trebuie să beneficieze de dreptul de a face filantropie, lucru care în contextul legislației actuale nu este respectat.”



Tatiana Foiu, contabilă, Fundația Moldcell:

„Subiectul prezintă interes pentru echipa pe care o reprezint și mă bucur că recomandările propuse reflectă impedimentele practice pe care le întâlnim în activitatea zilnică. Desigur că vom continua să fim proactivi în domeniu, întrucât avem în strategia noastră o puternică componentă de responsabilitate socială corporativă, iar anumite facilități fiscale vor crește gradul de implicare și vor încuraja alți agenți economici să facă filantropie.”



Doina Bileac, inspector principal, Serviciul Fiscal de Stat:

„Apreciez invitația de a participa la acest atelier și dialogul format aici pentru a discuta un subiect pe care îl consider actual în țara noastră. Consider că facilitățile propuse vor încuraja transparența veniturilor persoanelor fizice și celor juridice și, desigur, vor crește resursele donate în bunuri sau mijloace financiare pentru organizațiile necomerciale.”



Evenimentul a fost organizat de Centrul CONTACT în cadrul Campaniei „Săptămâna Națională a Bunătății”, ediția 4, desfășurată de Platforma pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei cu sprijinul poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).



Centrul CONTACT este una dintre cele 46 organizații non-profit membre ale Platformei. Potrivit unui studiu, realizat de IData la solicitarea Centrului CONTACT cu sprijinul financiar USAID Moldova, 55,5% din companiile din Moldova consideră că legislația autohtonă nu încurajează companiile să doneze, iar doar 6,6% din companii au susținut în 2023 un ONG pentru a obține scutiri fiscale.