CALM a semnat un Acord de cooperare cu Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova!

15 Noiembrie 2024 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a semnat la 14 noiembrie 2024 un Acord de Cooperare cu Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova. Evenimentul a avut loc în cadrul Forumului Alianței Asociațiilor de Băștinași, cu participarea președintei Maia Sandu, a reprezentanților Guvernului Elveției, PNUD, diasporei și mai multor primari.



Obiectivul Acordului reprezintă stabilirea unei colaborări durabile, în vederea promovării oportunităților de sporire a nivelului de implicare a autorităților publice locale (APL), asociațiilor de băștinași (AdB), Diasporei și a cetățenilor pentru: dezvoltarea comunitară durabilă în baza valorilor democratice și implicarea participativă a băștinașilor din țară și de peste hotare; consolidarea capacităților organizaționale ale APL, AdB-urilor și ale asociațiilor Diasporale în domeniul Diasporă, Migrație și Dezvoltare; fortificarea cooperării APL, societății civile, prin educație și implicare civică la nivel local, regional, național, internațional; impulsionarea dezvoltării parteneriatelor APL și AdB cu diverși actori sociali; cooperare pentru implementarea proiectelor și a programelor locale, regionale și naționale cu implicarea băștinașilor și a Diasporei, etc.



Președinta Maia Sandu a remarcat că pasiunea cu care membrii acestor asociații realizează proiecte în localitățile lor și creează punți între băștinașii de acasă și cei de peste hotare este un bun exemplu de coeziune și colaborare pentru noi toți. „Această rețea de oameni și de asociații are un rol tot mai important prin contribuția la modernizarea satelor și orașelor, de rând cu programul „Satul European”.



Directorul Biroului de Cooperare a Elveției în R. Moldova, Guido Beltrani a constatat că Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova și fiecare din membrii săi au devenit voci influente atât la nivel național cât și la nivel local. „Pledând pentru o participare sporită a comunităților, implicând tinerii, vârstnicii, persoanele în migrație și din diasporă, autoritățile locale și partenerii privați, în procesele decizionale și în discuțiile pe marginea politicilor, Alianța și membrii săi asigură astfel că perspectivele locale modelează dezvoltarea Republicii Moldova”.



Amintim că în anul 2018, cu sprijinul PNUD și Guvernului Elveției, CALM a instituit Serviciul Migrație și Dezvoltare Locală , obiectivul general fiind susținerea și consolidarea capacităților APL pentru implicarea continuă și participarea băștinașilor plecați (diaspora) în dezvoltarea locală a localităților lor natale. Printre realizările înregistrate menționăm:



– Asistență în integrarea migrației în planurile de dezvoltare locală;

– Asistență în desemnarea persoanei responsabile la nivel local în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;

– Asistență în crearea bazelor locale de date privind băștinașii plecați peste hotare;

– Asistență în crearea, administrarea și comunicarea Asociațiilor de Băștinași (AdB);

– Consultarea proiectelor ce urmează a fi plasate pe platformele naționale/internaționale de Crowdfunding;

– Asistență privind cadrul legal și aspecte juridice în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;

– Consultarea, finanțarea, atragerea de investiții și fundamentarea economică a proiectelor comune de implicare a diasporei;

– Instruirea și consultarea APL în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;

– Reprezentarea APL la nivel național și internațional în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării.



Migrația joacă un rol cheie în dezvoltarea durabilă a țărilor de origine, de tranzit și de destinație, atât la nivel național, cât și la nivel local. În ciuda existenței multor conotații negative și stereotipuri, migrația contribuie la construirea de conexiuni, la transformarea comunităților și la împuternicirea bărbaților și femeilor din întreaga lume.



Diaspora din Republica Moldova reprezintă o parte semnificativă a populației țării, cu un impact profund asupra dezvoltării și economiei. Aproximativ un sfert din populație locuiește în afara țării, fie temporar, fie permanent. Diaspora din Republica Moldova are un potențial semnificativ de a contribui la dezvoltarea locală și regională a țării.