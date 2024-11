Vizualizări: 94

20 Noiembrie 2024 — Primara de Cruzești, președinta Rețelei Femeilor din cadrul CALM, Violeta Crudu: „Asigurarea unor discuții productive și benefice cu guvernul central și UE este esențială pe calea integrării”



Violeta Crudu este primara comunei Cruzești, municipiul Chișinău, președinta Rețelei Femeilor din cadrul Congresului Autorităților Locale (CALM) și purtător de cuvânt al PLATFORMA. Într-un interviu exclusiv acordat CEMR și PLATFORMA, aleasa locală vorbește despre rezultatele recentelor alegeri prezidențiale și ale referendumului pentru integrarea R. Moldova în UE.



Având în vedere rezultatele recentelor alegeri prezidențiale și referendumul privind integrarea R. Moldova în UE, ce schimbări specifice anticipați pentru autoritățile locale și cum ar putea aceste schimbări să afecteze guvernanța locală și furnizarea de servicii?



Violeta Crudu: În ultimii ani ne-am concentrat atenția pe aspectele pozitive ale parcursului european al R. Moldova. Președinta noastră pro-europeană, Maia Sandu, care tocmai a fost realeasă pentru un al doilea mandat, este lideră în acest demers. Această aliniere la standardele UE ne dă speranță și suntem încântați să împărtășim acest optimism cu cetățenii noștri.



În calitate de primar, cred că drumul Moldovei către UE va sprijini toate nivelurile de guvernare din țara noastră. Cu toate acestea, acest proces aduce și noi responsabilități, iar guvernele locale din Moldova au nevoie de instrumente și instruire mai bune. Dorim să ajutăm oficialii locali să-și îmbunătățească competențele, în special în ceea ce privește aplicarea pentru proiecte finanțate de UE și dezvoltarea inițiativelor locale. În plus, ne vom intensifica eforturile pentru a susține guvernele locale și asociația lor reprezentativă – Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) – să joace un rol mai important în modelarea politicilor și reformelor importante.



Mai mult, în acest al doilea mandat prezidențial al președintei Sandu, intenționăm să ne consolidăm comunicarea cu guvernul central, asigurând un dialog instituționalizat productiv și benefic. Acest dialog va fi important și la nivelul UE și ne vom baza pe rețelele noastre europene (Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene și Comitetul Regiunilor) pentru a ne ajuta.



De asemenea, recunoaștem necesitatea de a îmbunătăți expertiza în cadrul CALM. Experții dedicați de acolo lucrează din greu pentru a aborda diverse provocări și trebuie să continuăm să sprijinim dezvoltarea lor pentru a răspunde cerințelor tot mai mari ale guvernanței locale.



Toate aceste obiective reflectă angajamentul nostru de a îmbunătăți guvernanța locală, de a oferi servicii mai bune și de a ne asigura că autoritățile locale pot răspunde în mod eficient nevoilor cetățenilor noștri.



Ce acțiuni concrete întreprinde municipalitatea dumneavoastră pentru a sprijini o tranziție verde în conformitate cu obiectivele de mediu ale UE și cu ce provocări vă confruntați în punerea în aplicare a politicilor durabile?



Violeta Crudu: Pentru a sprijini o tranziție verde aliniată la obiectivele de mediu ale UE, comuna Cruzești a făcut mai mulți pași concreți. De exemplu, împădurirea este una dintre marile provocări pe care le putem combate la nivel local. Extindem în mod activ eforturile de plantare a copacilor, concentrându-ne pe terenurile neutilizate și degradate pentru a reface ecosistemele și a combate eroziunea solului. Când vine vorba de eficiență energetică, am implementat politici care impun izolarea termică a locuințelor și clădirilor publice, cu scopul de a reduce consumul de energie și de a îmbunătăți eficiența energetică. Comunitatea noastră oferă, de asemenea, asistență companiilor care investesc în proiecte de energie regenerabilă, încurajând trecerea la surse de energie mai curate. Iar în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, îmbunătățim facilitățile de procesare și sortare a deșeurilor, actualizând legile privind gestionarea deșeurilor și desfășurăm campanii de conștientizare a publicului cu privire la schimbările climatice



În ciuda acestor eforturi, ne confruntăm cu provocări semnificative. Cererea publică pentru servicii legate de climă crește mai repede decât cheltuielile pe care ni le putem noi permite. Sprijinul guvernamental nu s-a adaptat încă acestor nevoi, ceea ce limitează capacitatea noastră de a satisface așteptările cetățenilor pentru inițiative climatice cuprinzătoare. În timp ce încurajăm acțiunile proactive în domeniul climei din partea rezidenților noștri, îndeplinirea acestor cerințe rămâne o provocare.



În calitate de primară și președintă a Rețelei Femeilor Primare din cadrul CALM, ce măsuri ați implementat pentru promovarea egalității de gen și ce progrese ați observat până acum? Care sunt observațiile și experiențele dumneavoastră în ceea ce privește discursul de ură (cibernetic și fizic) împotriva femeilor politice din Moldova, inclusiv a președintei Maia Sandu? Puteți combate discursul de ură și, dacă da, cum?



Violeta Crudu: În calitate de primară și președintă a Rețelei Femeilor Primare din cadrul CALM, am lucrat activ pentru a promova egalitatea de gen și a sprijini femeile în politică prin mai multe inițiative cheie. De exemplu, ne concentrăm pe formarea femeilor care sunt interesate de implicarea în politică reală, contribuind la consolidarea abilităților acestora și cunoștințelor necesare pentru a deveni eficiente în viața politică, a se implica în alegeri și să înfrunte provocările cu încredere. Acest sprijin urmărește să împuternicească femeile să participe în mod semnificativ în politică, chiar dacă se confruntă adesea cu stereotipuri și rezistență.



Pledăm pentru protecții legale mai puternice pentru femeile în funcții publice. În timp ce Moldova a înregistrat progrese în ceea ce privește legile pentru protejarea femeilor în general, protecțiile specifice pentru femeile în roluri politice rămân vagi și insuficiente. Există, de asemenea, o lipsă îngrijorătoare de încredere în sistemul judiciar pentru a aplica aceste legi în mod eficient. De asemenea, continuăm să încurajăm gestionarea în mod serios a cazurilor de discurs instigator la ură care implică femei politice. Cu toate acestea, cu personal limitat și prejudecăți sociale, aplicarea rămâne slabă.



O viziune omniprezentă în societate este că femeile care intră în politică ar trebui să „accepte” discursul de ură și abuzul ca parte a rolului sau pur și simplu să-l ignore. Această atitudine descurajează multe femei calificate să accepte funcții publice, deoarece nu se simt sprijinite sau în siguranță.



Femeile politice, inclusiv președinta Maia Sandu, se confruntă cu provocări semnificative. Online și offline, discursurile de ură și remarcile discriminatorii sunt frecvente, iar Moldova nu are un sistem clar și concret pentru a proteja femeile din funcțiile publice de astfel de abuzuri. Am abordat această problemă direct cu președinta Sandu, punând la îndoială percepția ei despre propria siguranță și protecția statului pentru femeile în politică. Din păcate, nu am primit un răspuns definitiv, subliniind nevoia de mai mult angajament și acțiune la toate nivelurile pentru a combate în mod eficient discursul instigator la ură și pentru a sprijini pe deplin femeile în politică.



Prin urmare, combaterea discursului instigator la ură este dificilă, dar posibilă. Lucrăm pentru a face presiuni pentru legi mai puternice și o mai bună pregătire pentru aplicarea eficientă a legii. În plus, încurajăm campaniile de conștientizare publică pentru a schimba percepțiile societății despre femei în politică și pentru a reduce acceptarea discursului instigator la ură. Cu toate acestea, fără un sprijin mai concret din partea instituțiilor statului, realizarea unei schimbări substanțiale va fi dificilă.



Care este poziția dumneavoastră față de reforma descentralizării propusă și potențiala reducere a numărului de primării din R. Moldova? Cum preconizați că acest lucru va influența guvernanța locală, reprezentarea comunității și alocarea resurselor?



Violeta Crudu: Am mai multe îngrijorări cu privire la potențiala reducere a numărului de primării. Presiunea actuală pentru municipalități de a fuziona voluntar a fost lentă și ineficientă. Puține municipalități au ales să fuzioneze, parțial din cauza eforturilor insuficiente ale Guvernului de a promova reforma și de a comunica beneficiile acesteia publicului. Fără informații clare, cetățenii nu au încredere în reformă, iar opoziția față de aceasta rămâne puternică. În plus, stimulentele financiare oferite pentru fuziune sunt minime și nu au o bază strategică. Ele nu oferă suficientă motivație pentru ca municipalitățile să fuzioneze și nici nu asigură liderii locali că fuziunea va duce la o dezvoltare semnificativă sau va ajuta la abordarea provocărilor majore. Acest lucru a dus la percepția că fuziunea zonelor mai mici, cu dificultăți financiare, va crea pur și simplu o entitate fără potențial financiar, doar că va fi mai mare.



De asemenea, reducerea numărului de primării ar putea slăbi reprezentarea comunităților. Guvernarea locală funcționează cel mai bine atunci când este aproape de oamenii pe care îi deservește, iar reducerea numărului acestora poate dilua această legătură, făcând mai dificilă abordarea nevoilor specifice ale comunității. Există, de asemenea, riscul ca fuziunea să ducă la un dezechilibru în distribuția resurselor, lăsând unele zone cu și mai puține resurse decât înainte. Fără un plan bine gândit de alocare echitabilă a resurselor această reformă ar putea exacerba inegalitățile dintre regiuni.



În general, deși descentralizarea are potențial, această reformă necesită o planificare mai atentă, beneficii mai clare pentru comunități și stimulente financiare mai puternice. În caz contrar, riscă să nu își atingă obiectivele și poate avea un impact negativ asupra guvernanței și reprezentării locale.



