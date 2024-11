Vizualizări: 866

„Noi suntem acei care pot face schimbarea”

26 Noiembrie 2024 — Într-o lume în care transparența și integritatea sunt pilonii unei societăți democratice, implicarea ONG-urilor în prevenirea corupției devine mai mult decât o responsabilitate – devine o necesitate.



Cu scopul de a consolida rolul societății civile în prevenirea corupției, Centrul CONTACT, cu sprijinul poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a lansat proiectul „Societatea civilă împotriva corupției”.



Proiectul a început cu un atelier practic ce a reunit reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, activiști și experți în domeniu. Sub genericul „Societatea civilă împotriva corupției”, evenimentul a oferit un spațiu interactiv pentru schimb de idei, dezvoltare de competențe și identificare de soluții inovatoare pentru problemele legate de integritate și transparență.



Serghei Neicovcen, director executiv, Centrul CONTACT

„De data aceasta, vrem să ajungem în toate zonele geografice: nord, centru și sud. Vom susține acele organizații care doresc să-și continue acțiunile de prevenire a corupției la nivel local, dar și pe acele ONG-uri care vor să lanseze idei noi în această direcție”.



Rodica Guțu, administratoare, A.O Ecologie pentru sănătate

„Noi suntem acei care pot face schimbarea, suntem „ochiul de veghe” care poate sesiza o încălcare și a produce o schimbare. De la ultimul nostru proiect în domeniul prevenirii corupției și acum vedem rezultate palpabile. Cel puțin în domeniul sănătății, am văzut cum se lucrează și se oferă serviciile mult mai calitativ. Noi, ONG-urile, trebuie să desfășurăm activități permanente de prevenire a corupției, până când vom ajunge ca în țările civilizate unde corupția este foarte mică. Mai avem nevoie de câțiva ani pentru a conștientiza și a nu fi obișnuiți cu asemenea practici”.



Andrei Morari, voluntar, Centrul de instruire și dezvoltare personală ANIMA

„Este important să cunoaștem cum să prevenim și cum să nu cădem în mâinile corupției. La fel, este bine să știm cum putem contribui pentru a reduce din nivelul corupției în societate. În calitate de ONG, am putea promova și distribui informațiile pe care le-am aflat în cadrul acestor ateliere de instruire, am putea organiza diverse sesiuni informative la acest subiect atât pentru tineri, cât și pentru persoane cu vârsta înaintată”.





Timp de două zile, participanții au avut ocazia să analizeze studii de caz, să discute despre provocările actuale și să elaboreze strategii comune pentru promovarea responsabilității și bunei guvernări. Acest atelier reflectă angajamentul societății civile de a contribui activ la crearea unui mediu socio-economic echitabil și corect.



Urmare a acestui atelier, organizațiile participante vor avea șansa să participe la „Hackathonul comunităților integre” unde vor putea genera idei și activități de prevenire a corupției, iar 10 cele mai inovatoare idei, vor obține un suport financiar pentru realizarea acestora.



Mai multe informații despre proiectul „Societatea civilă împotriva corupției”, găsiți pe site-ul www.contact.md.



Conținutul acestui articol este responsabilitatea Centrului CONTACT și nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.