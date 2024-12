Vizualizări: 57

CALM a abordat la Bruxelles rolul APL în procesul de aderarea la UE și de stabilire a priorităților/valorificarea asistenței financiare anunțate a UE prin Planul de creștere economică pentru R. Moldova!

5 Decembrie 2024 — În perioada 27-28 noiembrie 2024, la invitația coaliției APL din Europa PLATFORMA și Asociației Municipalităților din Suedia (SALAR), CALM a participat activ la un șir de evenimente importante printre care: Seminarul, UE Lideri locali din cadrul Parteneriatului Estic: a) Creșterea Capacităților Autorităților Locale din trio Georgia, Moldova și Ucraina în cadrul procesului de integrare în UE, b) Grupul de lucru de pe lângă PLATFORMA privind Parteneriatul Estic și c) Întrunirea cu Dna. Laura BRETEA, Liderul Coordonator al echipei pentru Republica Moldova din cadrul Direcției Generale pentru Vecinătate și Negocieri de Extindere de pe lângă Comisia Europeană (DG NEAR).



CALM a fost reprezentat de către directorul executiv Viorel Furdui, vicepreședinta, președinta Rețelei Femeilor din cadrul CALM, primara de Cruzești, municipiul Chișinău, Violeta Crudu și vicepreședintele, primarul comunei Gangura, Ialoveni, Marcel Bobeica.

În condițiile în care UE a creat un instrument special pentru ţările-candidate la UE prin care va oferi asistență R. Moldova în valoare de 1.8 miliarde euro, delegația R. Moldova în cadrul întrunirii cu Dna Laura BRETEA, liderul de echipă pe Republica Moldova din cadrul DG NEAR, s-a interesat despre procesul de negociere și cum este privit rolul autorităților locale în acest exercițiu. Aceasta în situaţia în care, potrivit estimărilor experților Comisiei Europene, circa 70% din acquis-ul comunitar, dar și majoritatea angajamentelor pe care și le asumă un stat în raport cu Comisia Europeană, sunt realizate anume la nivel local, iar implicarea autorităților publice locale în acest proces este imperios necesară.



Dna Laura Bretea a explicat atribuțiile şi modul de lucru a structurii-echipei pe care o conduce, precum şi mecanismul general în care se presupune a fi utilizate aceste resurse pentru R. Moldova. În mod special, s-a menționat faptul că UE stabilește niște criterii care vizează implementarea diferitor reforme în mai multe domenii, fiind scos în evidență mecanismul simplificat de acordare a acestei asistențe acordată pe etape şi în dependenţă de atingerea indicatorilor agreaţi de părţi. Planul este prevăzut să fie implementat pentru o perioadă de 3 ani. Se estimează că prima tranșă de circa 500 milioane de euro va veni în Republica Moldova în primul trimestru a anului 2025, cu condiția că Guvernul va avea o viziune foarte clară privind activitățile care urmează a fi realizate.



„Este nevoie de a implica APL în procesul de valorificare a asistenței financiare a UE și pentru că domeniile în care se vor face investiții vizează infrastructura drumurilor, aprovizionarea cu apă etc. Deoarece se investește o sumă atât de mare într-o perioadă atât de scurtă (2025-2027), este necesar de a genera schimbări majore atât la nivel local, cât și național, iar acest lucru se poate întâmpla numai dacă autoritățile centrale și autoritățile locale își vor consolida eforturile”, a declarat directorul executiv al CALM Viorel Furdui.



De asemenea, reprezentanţii CALM și-au exprimat anumite îngrijorări privind capacitatea instituţională a ţării de a valorifica astfel de sume mari de asistenţă financiară. În acest sens a fost scoasă în evidență necesitatea creșterii capacităţilor, inclusiv prin implicarea corespunzătoare a autorităţilor locale în procesul de prioritizare şi valorificare a resurselor disponibile. Aceasta luând în considerare experienţa altor ţări de succes în valorificarea asistenţei UE pentru dezvoltare precum: Polonia, Cehia, Slovacia. Slovenia etc.



La rândul său, Dna Bretea a menţionat că mecanismul actual este construit în aşa fel încât Comisia Europeană are o relaţie directă cu Guvernul şi transferă resursele agreate la nivel central. Totodată, anume Guvernul Republicii Moldova deţine întreaga competenţă şi responsabilitate în vederea stabilirii priorităţilor şi valorificării corespunzătoare a asistenţei financiare respective. Totodată, este evident că anume Guvernului îi revine rolul de a implica autorităţile locale şi de a oferi resurse pentru dezvoltarea locală şi regională.



La rândul său, un alt reprezentant al CALM, Dl. Marcel BOBEICA, primarul de Gangura şi vicepreşedinte al CALM, ca urmare a întrunirii, a menţionat că „pentru a obține rezultate palpabile, trebuie să fie acordate 20-30% din asistenţa financiară respectivă a UE, pentru dezvoltarea locală a satelor, comunelor și orașelor noastre. Așa cum au făcut, pe bună dreptate, alte ţări. De exemplu, Guvernul Ucrainei a stabilit expres ca 20% din suportul destinat ţării (50 miliarde Euro) să fie destinat pentru descentralizare şi dezvoltarea comunităților locale din țara sa”, a constatat vicepreședintele CALM, primarul comunei Gangura, Ialoveni, Marcel Bobeica.



Vicepreședinta CALM, primara de Cruzești, municipiul Chișinău, Violeta Crudu, a vorbit despre comunicarea pe care APL ar trebui s-o aibă cu cetățenii, ținând cont și de situația creată în ultima perioadă la alegerile din R Moldova, dar și din România. „Leadership-ul local rămâne instrumentul de bază pentru diseminarea informației, dar și convingerea cetățeanului despre procesele care au loc în societate. În același timp, trebuie să ținem cont de faptul că și liderul local are nevoie de cunoștințe, dar și resurse pentru a putea promova adevărul în ciuda știrilor false care ne acaparează și ne manipulează.”



Delegația R. Moldova a informat reprezentantul Comisiei Europene și despre cum are loc implementarea reformelor, în special a celei din domeniul APL, împărtășind mai multe idei despre cum ar putea avansa într-un ritm mai accelerat acest proces, dar și care ar fi modalitățile de implicare plenară a APL în parcursul integrării europene a R. Moldova, astfel încât să fie valorificat cât mai efectiv suportul UE oferit statului nostru.



PLATFORMA este o coaliție paneuropeană formată din orașe și regiuni, împreună cu asociațiile lor naționale, ale Uniunii Europene și globale. Aceasta joacă un rol activ în cooperarea pentru dezvoltare între orașe și regiuni. PLATFORMA aduce împreună 26 de parteneri care sunt actori cheie în cooperarea internațională pentru dezvoltare durabilă. Acești parteneri colaborează pentru a promova și susține proiecte și inițiative care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.



Obiectivele principale ale PLATFORMA sunt:



1. Promovarea cooperării pentru dezvoltare durabilă: Platforma încurajează parteneriate între orașe și regiuni din diferite țări pentru a implementa proiecte care contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).



2. Facilitarea schimbului de cunoștințe și învățări reciproce: Platforma oferă suport pentru parteneri să împărtășească experiențe și să învețe unii de la alții.



3. Advocacy eficientă la nivel european: Platforma lucrează pentru consolidarea rolului autorităților locale și regionale în politica de dezvoltare, prin intermediul unor campanii de advocacy.



4. Îmbunătățirea participării autorităților locale și regionale: Platforma își propune să îmbunătățească participarea autorităților locale și regionale în politica de dezvoltare europeană și globală.