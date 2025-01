Vizualizări: 136

247 milioane investiți în proiectele din Regiunea Centru

10 Ianuarie 2025 — Anul 2024 a fost unul plin de realizări pentru Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru. Cu eforturi susținute și colaborări solide, agenția a implementat proiecte importante care au contribuit semnificativ la eliminarea disparităților regionale și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Regiunea Centru. De la accesul la apă potabilă și revitalizarea infrastructurii, până la susținerea turismului și eficientizarea energetică a instituțiilor publice, fiecare inițiativă a avut un impact direct și vizibil asupra locuitorilor din regiune.



În 2024, ADR Centru a gestionat 23 de proiecte regionale, însumând peste 247 de milioane de lei, cu susținerea Guvernului Republicii Moldova și a partenerilor de dezvoltare internaționali.



În cursul anului, echipa ADR Centru a accelerat lucrările la apeductele magistrale care vor îmbunătăți accesul către o sursă de apă potabilă către un șir de localități din raioanele Ungheni, Nisporeni și Hâncești. O reușită semnificativă a fost semnarea contractului pentru construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, un proiect ambițios care va asigura accesul la apă potabilă pentru zeci de mii de locuitori din regiune.



"Acest proiect este un pas major spre îmbunătățirea infrastructurii de apă din regiune, având un impact direct asupra sănătății și bunăstării oamenilor", a declarat Ion Pînzari, directorul ADR Centru.



Totodată, Regiunea Centru are un potențial turistic remarcabil, iar ADR Centru a investit semnificativ în consolidarea și modernizarea infrastructurii turistice. Finalizarea lucrărilor de la Rezervația Cultural-Naturală "Orheiul Vechi" a transformat acest obiectiv într-un punct de atracție modern, pregătit să primească turiști din țară și din străinătate.



De asemenea, orașul Ialoveni s-a transformat prin construcția unui Teatru Verde - unde au fost realizate investiții într-o zonă defavorizată a orașului astfel încât acum localnicii să se poată bucura de un spațiu cultural și de divertisment în aer liber.



O altă prioritate în activitatea noastră pentru acest an au constituit-o proiectele de revitalizare urbană. Printre cele mai vizibile rezultate ale ADR Centru pe această dimensiune, se numără modernizarea infrastructurii urbane în Municipiul Ungheni și orașul Ialoveni, unde au fost îmbunătățite căile de acces către obiective strategice, iar la Rezina sunt în plină desfășurare lucrările de reabilitare a scărilor care duc spre râul Nistru.



Complexele sportive din Șoldănești și Telenești, aflate în proces de construcție, vor oferi locuitorilor oportunități de a practica sportul în condiții moderne. Totodată, în municipiul Hâncești, curățarea albiei râului Cogâlnic și amenajarea zonei adiacente vor transforma o zonă neglijată într-un spațiu atractiv și sigur pentru cetățeni.



Un proiect important finalizat în 2024 este reabilitarea traseului regional L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, care asigură un acces rutier mai bun și reduce considerabil timpul și costurile de deplasare pentru locuitori.



ADR Centru nu s-a limitat doar la proiecte de infrastructură clasică. Cu sprijinul GIZ, a fost finalizat proiectul de eficientizare energetică a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici" din orașul Șoldănești. Astfel, cei 574 de elevi și 67 de profesori beneficiază acum de un mediu educațional mai modern, mai confortabil și mai eficient energetic.



Implementarea proiectelor regionale a fost posibilă datorită unei finanțări complexe. Din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) au fost alocate 124 de milioane de lei, la care s-au adăugat 23 de milioane de lei din contribuțiile beneficiarilor. În plus, au fost mobilizate fonduri externe substanțiale: 79,6 milioane de lei de la Banca Germană de Dezvoltare KfW, peste 13,8 milioane de lei din partea Uniunii Europene, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), și 7,3 milioane de lei din Fondul Rutier.



În anul 2024, am asigurat durabilitatea a 15 proiecte de dezvoltare regională prin efectuarea vizitelor în teritoriu și monitorizarea rapoartelor beneficiarilor finali. Astfel, am evaluat sustenabilitatea și impactul acestora, indentificând provocările în asigurarea durabilității și stabilind măsuri corespunzătoare de gestionare eficientă a investițiilor alocate.



În perioada de referință a fost consolidat mecanismul de control intern managerial instituțional, dar și creată o Bază de date cu principalii indicatori statistici de dezvoltare pentru fiecare localitate din regiune și pentru proiectele de dezvoltare regională. Aceasta conține indicatori detaliați, care caracterizează condițiile de trai ale populației și nivelul de dezvoltare al localităților din RDC.



În paralel, agenția a pus un accent deosebit pe dezvoltarea relațiilor de cooperare cu partenerii de dezvoltare activi în Republica Moldova. În această perioadă, au fost organizate numeroase evenimente menite să valorifice realizările comune, să identifice noi inițiative și să exploreze oportunități de colaborare. Aceste întâlniri au permis schimbul de experiențe, transferul de cunoștințe și implementarea bunelor practici.

De asemenea, am monitorizat în permanență oportunitățile de finanțare relevante pentru domeniile prioritare. Membrii CRD Centru și alți actori regionali au fost informați prompt despre aceste oportunități și au beneficiat de sprijin consultativ și metodologic. Asistența a inclus explicarea obiectivelor programelor de finanțare, a condițiilor de participare și ghidarea în procesul de completare a cererilor de finanțare, contribuind astfel la o implicare eficientă și bine fundamentată.



În 2024, ADR Centru a marcat 15 ani de activitate. În această perioadă, agenția a implementat peste 75 de proiecte regionale, contribuind la modernizarea sistemelor de apă și canalizare, reabilitarea drumurilor locale, eficientizarea energetică a instituțiilor publice și revitalizarea zonelor urbane.



"Această aniversare ne motivează să continuăm să dezvoltăm proiecte relevante și să sprijinim comunitățile locale. Misiunea noastră este de a face din Regiunea Centru un model de dezvoltare durabilă și competitivitate", a subliniat Ion Pînzari.



Activitatea ADR Centru în 2024 a demonstrat încă o dată importanța colaborării dintre autorități, comunități locale și parteneri internaționali. Prin proiectele implementate și inițiativele demarate, agenția își continuă misiunea de a transforma Regiunea Centru într-un loc mai prosper și mai atractiv pentru locuitori și vizitatori deopotrivă.



Detalii: www.adrcentru.md