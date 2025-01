Vizualizări: 129

Primarii din UTA Găgăuzia – un exemplu de unitate și solidaritate în apărarea drepturilor și intereselor colectivităților locale pe care le conduc!

30 Ianuarie 2025 — Ședința asociației primarilor din UTA Găgăuzia s-a desfășurat la 24 ianuarie, la Comrat. La eveniment a participat marea majoritate a primarilor din această regiune, invitat fiind și directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Viorel Furdui.



Viorel Furdui a prezentat rezultatele activității CALM din ultima perioadă de timp, problemele care există în APL și direcțiile în care se lucrează. Printre subiectele abordate au fost cele legate de atragerea fondurilor europene, descentralizarea financiară, rezultatele din domeniul salarizării dar și necesitatea de a continua perfecționarea sistemului, taxa pe salubrizare, dar și alte aspecte ce vizează descentralizarea financiară. Au fost prezentate și unele acțiuni care se propun APC de a fi regândidte, printre acestea fiind necesitatea ca impozitul pe venitul persoanelor fizice să fie distribuit la domiciliu sau să crească proporția acestuia pentru orașele de reședință, distribuirea impozitului pe venitul persoanelor juridice etc. De asemenea, primarii din UTA Găgăuzia au fost informați despre inițiativa CALM de a avea discuții cu Guvernul privind suportul din partea UE pentru R. Moldova în valoarea de 1.8 miliarde de euro destinat dezvoltării R. Moldova în calitate de țară candidată la integrarea în UE și solicitarea CALM ca cel puțin 30% din acest suport să fie destinat dezvoltării locale și regionale.



Principalele probleme actuale cu care se confruntă comunitățile locale din această regiune au fost prezentate de către aleșii locali. Una dintre acestea constituie lipsa suficientă a polițiștilor pentru menținerea ordinii publice, dar și lipsa agenților constatatori.



Una din soluțiile propuse inclusiv de reprezentantul CALM a fost de a întări această instituție a agentului constatator și de a institui anumite structuri speciale, a așa-numiților gardieni, care să se ocupe strict cu menținerea ordinii publice și realizarea unor atribuții ale APL în vederea contracarării diverselor încălcări ale ordinii publice, inclusiv în domeniul mediului, deșeurilor, construcțiilor ilicite etc.



În contextul discuției despre necesitatea protejării mediului, primarii au atras atenția asupra tăierilor ilicite și a lipsei unei colaborări strânse la acest capitol cu instituțiile statului. Potrivit aleșilor locali din UTA Găgăuzia sancțiunile sunt foarte mici și nu asigură contracararea acestor abuzuri sau încălcări ale legislației. În rezultat are de suferit interesul public și comunitățile locale sunt lipsite de pădurile care și așa sunt puține.



Relațiile de muncă și protecția lucrătorilor din APL a fost un alt subiect adus în discuție de către participanți. Au fost scoase în evidență probleme legate de numărul și calcularea orelor de muncă, dar și confuziile din legislație potrivit cărora, pe de o parte, sunt stabilite anumite reguli de protecție a drepturilor salariaților, pe de altă parte, situația reală din teritoriu nu permite respectarea acestor reguli. „De exemplu, potrivit legii, paznicii sau pompierii voluntari nu pot lucra mai mult de 12 ore. În realitate, de regulă ajung să muncească și câte 14, 18 sau chiar 24 de ore. S-a propus adaptarea structurii statelor de personal, o altă soluție ar fi angajarea unor noi asemenea salariați, doar că în acest caz apare problema capacității financiare a primăriilor și necesitatea de a acoperi cu resursele necesare asemenea acțiuni”, a specificat directorul executiv al CALM.



Este important de menționat că primarii din UTA Găgăuzia au adoptat câteva documente oficiale prin care se adresează Adunării Populare a UTA Găgăuzia și solicită creșterea din fondul regiunii a investițiilor pentru comunitățile locale. Adresări similare au fost elaborate și pentru Parlamentul R. Moldova, dar și alte autorități centrale ale statului. Aleșii locali din UTA Găgăuzia solicită modificarea unor prevederi legislative, în cazul în care demersurile lor vor fi ignorate de către autoritățile din regiune.



„Apreciem această unitate de care dau dovadă primarii din UTA Găgăuzia, indiferent de viziunile acestora sau a forțelor politice pe care le reprezintă. Se vede importanța rolului liderilor acestei asociații, în frunte cu primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. Există o înțelegere a importanței conlucrării și, prin unitate, a identificării soluțiilor la problemele existente”, a conchis Viorel Furdui.