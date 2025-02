Vizualizări: 109

Circa 460 de reprezentanți ai APL au participat la seminarul privind: „Aprecierea sau actualizarea valorii de inventariere a bunurilor imobile în scopul impozitării”

Chisinau, 25 Februarie 2025 — CALM, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Cadastru au organizat seminarul informativ: „Aprecierea sau actualizarea valorii de inventariere a bunurilor imobile în scopul impozitării”. La evenimentul din 21 februarie au participat circa 460 de reprezentanți ai Inspectoratului Principal Fiscal, Agenției Relații Funciare și Cadastru, primari, specialiști în domeniul reglementării funciare și fiscale din cadrul primăriilor etc.



Scopul seminarului a fost de a informa și de a explica tuturor autorităților publice locale modul de aplicare corectă a punerii în practică a cadrului normativ de ultimă oră care permite aprecierea și/sau actualizarea valorilor bunurilor imobile din cadrul unităților administrativ-teritoriale, în scopul creșterii bazei fiscale, în contextul modificărilor operate prin Hotărârea Guvernului nr. 193 din 13.03.2024, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2020 cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării (în vigoare din 22.04.2024).



Reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat au prezentat metodologia și procedurile legale, dar și particularitățile asupra cărora trebuie de atras atenția în acest proces.



Primara comunei Cruzești, municipiul Chișinău, vicepreședinta CALM, Violeta Crudu, a făcut o prezentare a întregului proces de implementare a procedurilor de apreciere și actualizare a valorilor bunurilor imobile. „În funcție de tipul și vechimea imobilului, am stabilit diferite valori ale acestora, am organizat consultări publice și apoi Consiliul local a aprobat valoarea acestor bunuri.”



Un alt studiu de caz prezentat a fost cel al comunei Gangura, Ialoveni. Primarul Marcel Bobeica, vicepreședinte al CALM, a explicat celor prezenți care au fost acțiunile întreprinse de către APL pentru ca reevaluarea bunurilor să devină posibilă și, în rezultat, noul impozit calculat a fost prezentat cetățenilor. „Credem că vom avea o creștere de patru ori a veniturilor locale la capitolul bunuri imobile. La ora, actuală, deja 15% din locuitorii comunei Gangura, Ialoveni, au achitat taxa reevaluată a bunului imobil.”



Menționăm că în această perioadă în R. Moldova este implementat Proiectul înregistrare și evaluare funciară, obiectivul fiind asigurarea calității și transparenței administrării funciare în R. Moldova, prin înregistrarea bunurilor imobile în proprietate publică și a celor în proprietatea privată și asigurarea metodologiilor pentru evaluarea bunurilor imobile. Proiectul este implementat la nivel național în baza Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, semnat la 17 septembrie 2018 şi ratificat de Parlamentului Republicii Moldova la 8 noiembrie 2018 (Legea nr. 240 din 08.11.2018) și urmează a fi încheiat în aprilie 2026.