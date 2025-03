Vizualizări: 172

Adoptarea noului sistem de salarizare în sectorul bugetar – subiect în atenția CALM și a Ministerului Finanțelor!

19 Martie 2025 — Ministerul Finanțelor a inițiat un proces de evaluare sistemică a funcțiilor în sectorul bugetar. Aceasta este una dintre obligațiile Ministerului Finanțelor care urmează a fi realizată o dată la cinci ani. Ultima evaluare a acestor funcții a avut loc în anul 2017 iar la sfârșitul anului 2018 a fost aprobată Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Prevederea privind evaluarea funcțiilor se conține în Legea nr. 270 din 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Totodată, această acțiune este parte a planului privind reforma administrației publice, inclusiv este unul dintre obiectivele Republicii Moldova în procesul de aderare la UE.



Potrivit expertei CALM Cătălina Scorțescu, acest exercițiu are ca obiectiv remunerarea adecvată a angajaților din sectorul bugetar, care să reflecte echitatea și să stimuleze performanța în sectorul bugetar. „Urmează să fie elaborat și un plan de acțiuni pentru implementarea reformei salariale în perioada 2026-2030, să fie repoziționate funcțiile în grila de salarizare și îmbunătățită salarizarea în sectorul public. Aceste acțiuni urmează a fi realizate în rezultatul reevaluării funcțiilor din administrația publică, în baza unui eșantion reprezentativ. Reevaluarea funcțiilor este o primă etapă a acestui proces de reformă.”



Menționăm că evaluarea este realizată de către un grup de lucru desemnat de Ministerul Finanțelor. Membrii grupului reprezintă toate autoritățile publice, CALM fiind reprezentat de către experta Cătălina Scorțescu.



Evaluarea funcțiilor din sectorul bugetar se realizează după mai multe criterii: studii, complexitate, creativitate, responsabilitate decizională, conducere, comunicare, condiții de muncă, efort fizic și mintal etc.



„CALM a propus reevaluarea funcțiilor din APL, în special din cadrul primăriilor. Noi am venit cu mai multe propuneri care sperăm să fie luate în considerare, ele sunt vociferate permanent, deoarece afectează activitatea APL. Vorbim despre posibilitatea instituirii funcției de viceprimar în toate UAT-urile, indiferent de numărul populației, astfel încât să nu fie încălcate principiile autonomiei locale. De asemenea, am atras atenția că funcția de contabil șef din primărie este una de execuție, cu statut de funcție de conducere, acest lucru reiese și din importanța, volumul și complexitatea activității sau gradul de responsabilitate. Noi am propus ca salarizarea contabilului șef să nu depindă de numărul populației, dar de volumul mijloacelor financiare gestionate, ceea ce credem că ar fi corect. În cazul primăriilor mici există problema contabilului II, care nu este o funcție publică iar interacțiunea dintre o funcție publică și o funcție care nu este publică devine una complicată, mai ales atunci când este vorba despre cumularea funcției și asigurarea funcției de contabil șef pe durata absențelor temporare”, a explicat experta CALM.



Cătălina Scorțescu a evidențiat faptul că nu este vorba doar de anumite probleme privind poziționarea în ierarhia funcțiilor. „De fapt, este o problemă sistemică, deoarece există o discrepanță foarte mare între salarii. Scopul urmărit la aprobarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar de a crea un sistem unic, echitabil, bazat pe performanță, nu a fost atins deoarece există și o valoare de referință derogatorie, practic, cea mai joasă fiind pentru salarizarea funcțiilor din APL. De asemenea, nu s-a ținut cont de faptul că în această ierarhie a funcțiilor în sectorul bugetar, funcțiile din APL nu pot fi la coada clasamentului, deoarece APL nu se subordonează APC și trebuie să reieșim nu doar din competențele proprii realizate, dar și din cele delegate care, cel mai frecvent, nu sunt acoperite financiar. Noi cunoaștem cât de multe atribuții au funcționarii din APL dar aceste aspecte, practic, nu sunt luate în considerare atunci când se stabilește salarizarea și astfel avem această inechitate în grila de salarizare în cazul mai multor funcții nu doar în cazul APL, dar și în cazul altor autorități.”



Experta a subliniat că evaluarea sistemică a funcțiilor în sectorul bugetar este un proces important, complex, necesar, care se realizează cu întârziere. „Sperăm că, în rezultat, funcțiile vor fi poziționate corect și se va ține cont de toate criteriile care stau la baza evaluării funcțiilor, iar prin modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar se va crea o echitate, conform atribuțiilor realizate”, a concluzionat Cătălina Scorțescu.



Grupul de lucru creat este asistat de experți ai Băncii Mondiale. Acest exercițiu este finanțat de GIZ și urmează să fie finalizat în toamna acestui an.



Sursa foto: https://www.facebook.com/MinisterulFinantelorRM