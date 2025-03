Vizualizări: 620

Viorel Furdui la cea de-a 15-a aniversare a CALM: „CALM este instituția care a demonstrat că și în R. Moldova oameni cu diverse viziuni se pot uni în jurul unor idei și obiective comune”

24 Martie 2025 — La 21 martie 2010 a avut loc ședința de constituire a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Asociația autorităților locale din R. Moldova avea ca obiectiv să reunească toate unitățile administrativ-teritoriale (indiferent de viziunile politice ale conducătorilor acestora) în jurul unor idei comune – conștientizarea de către factorii de decizie a rolului APL în dezvoltarea localităților și a statului, descentralizarea și consolidarea autonomiei locale, promovarea drepturilor și intereselor APL etc. Astăzi, la 15 ani distanță, aflăm de la directorul executiv al CALM Viorel Furdui, unul dintre făuritorii CALM-ului, ce i-a unit pe primari atunci, ce a ajutat CALM-ul să supraviețuiască diverselor intemperii care s-au abătut asupra asociației noastre pe parcursul acestui deceniu și jumătate și, poate cel mai important, în ce măsură CALM a reușit să schimbe percepții și viziuni învechite.



Cred că trebuie să ne amintim de situația care exista în APL și sectorul asociativ al primarilor de până în 2010. Erau mai multe organizații ale primarilor, toate dezbinate, sub diverse umbrele politice și, în rezultat, atitudinea față de APL era destul de neglijentă, iar opiniile aleșilor locali nu erau luate în considerare în cadrul proceselor decizionale din stat. Chiar și atunci când se adoptau diverse acte normative, legi, hotărâri de Guvern care vizau activitatea APL, totul se decidea la centru, fără ca să fie întrebați primarii, consilierii locali, autoritățile locale. Un alt aspect este faptul că la momentul respectiv, practic, problematica guvernanței locale nu era în vizorul clasei politice și nici a guvernanților, atitudinea față de APL fiind ca față de o anexă a APC, una neputincioasă, lipsită de resurse și de posibilități de a soluționa problemele cetățeanului. Altfel spus, rolul și importanța APL la momentul respectiv era neglijat, iar într-un stat democratic toate deciziile se iau de la firul ierbii, de jos în sus. Într-un stat democratic rolul APL, al primarilor este unul fundamental, de poziția acestora se ține cont atunci când se iau deciziile la nivel de stat, când se elaborează politicile, inclusiv cele de dezvoltare. Respectiv, după mulți ani de încercări, de dezbinare a APL, în 2010 a fost creat CALM-ul la inițiativa unui grup de primari care au înțeles cât de important este să existe o asociație neafiliată politic, care să se focuseze pe probleme și care să nu permită pătrunderea elementului de dezbinare în asociație. Un grup de primari a venit cu această inițiativă care a fost susținută de o asociație neguvernamentală, așa cum era la momentul respectiv IDIS Viitorul, cu experții săi care au ajutat la conceptualizarea acestei idei, la elaborarea actelor necesare etc. În afară de aceasta, au jucat un rol important și schimbările care s-au produs atunci la nivel politic. Toate aceste circumstanțe au creat premise pentru apariția CALM.



De asemenea, trebuie să menționăm că de la bun început ne-am confruntat cu o mare neîncredere. Această idee de unificare a autorităților locale sub egida unei organizații era discreditată atunci deoarece orice încercare de a crea o asociație a aleșilor locali era anihilată rapid prin implicarea factorilor politici. Atunci existau asociații care reprezentau fie Guvernul, fie opoziția. În consecință, nici unele, nici altele nu aveau impactul corespunzător asupra deciziilor care se luau la nivel de stat.



Între timp lucrurile s-au schimbat



Putem spune că datorită insistenței, principialității membrilor CALM, conducerii CALM, soluțiilor agreate, consensului care a existat din partea marii majorități a conducătorilor APL, am reușit să trecem împreună peste perioade foarte complicate de consolidare a acestei organizații. Pe parcursul acestor ani au existat presiuni foarte mari din partea politicului, a majorității guvernărilor. Aproape toți și-au dorit să-și subordoneze CALM-ul, să domine, să fie afiliat puterii și, din aceste motive, a fost destul de complicat să existăm în anumite perioade de timp. Totuși, mă bucur foarte mult că am avut susținerea necesară din partea colegilor, a autorităților publice locale care au susținut poziția principială a liderilor CALM în tot ce înseamnă neutralitatea politică, principialitatea în abordarea problemelor, caracterul proactiv în apărarea drepturilor și intereselor APL, elemente importante ce au creat această bază pentru încrederea în CALM. În afară de aspectele declarative, anume acțiunile liderilor CALM au demonstrat pe parcursul anilor că această organizație cu adevărat își merită respectul și încrederea membrilor săi și rezultatele obținute la fel au demonstrat foarte clar acest lucru.



La ora actuală putem afirma că datorită acestei organizații în domeniul APL s-au schimbat mai multe lucruri esențiale. În primul rând s-a schimbat atitudinea față de APL. Inclusiv clasa guvernamentală și politică a început să înțeleagă cât de importantă este administrația locală nu doar în perioadele electorale, în calitate de aducători de voturi, dar să-și focuseze atenția asupra problemelor din APL, astfel încât primarii să poată convinge locuitorii din comunitățile pe care le conduc în ceea ce privește rolul lor important în toate procesele decizionale.



În afară de aceasta, activitatea CALM a produs mari schimbări în majoritatea domeniilor care vizează creșterea autonomiei locale și a descentralizării, ceea ce a întărit foarte mult autoritățile locale în calitate de actori ai diferitor procese din stat. Printre aceste schimbări le putem menționa pe cele ce au fost produse în domeniul creșterii bazei financiare locale, atunci când s-a decis ca 100 % din impozitul pe venitul persoanelor fizice să ajungă în bugetele locale. Un alt rezultat frumos obținut de APL este că acum 100% din taxa pentru drumuri este distribuită bugetelor locale și este o taxă cu destinație generală, nu specială, ceea ce dezleagă mâinile APL în privința utilizării acestor resurse. APL, în raport cu APC, au obținut niște instrumente de apărare, precum este dreptul de a se adresa la Curtea Constituțională în cazul când cineva de la Guvern sau Parlament adoptă o lege sau un act normativ care încalcă principiile autonomiei locale. Au fost și schimbări în domeniul remunerării APL. În ultima perioadă de timp au crescut salariile pentru conducătorii administrației publice locale, dar s-au oferit instrumente și pentru creșterea sporurilor salariale pentru lucrătorii din APL, ceea ce este un element extrem de important pentru ca autoritățile publice locale să poată activa. Tot la insistența și implicarea CALM a fost schimbată atitudinea față de APL la capitolul finanțare de proiecte investiționale. În perioada anterioară politizarea era în acest domeniu la cote maxime și fondurile se distribuiau conform unor criterii politizate. În ultimii ani, în mare parte, lucrurile s-au schimbat spre bine și marea majoritate a celor care aplică la proiecte naționale, indiferent de apartenența politică, obțin aceste finanțări. Este important să menționăm și faptul că Congresul Autorităților Locale din Moldova a devenit un subiect important de dialog cu Guvernul. Acum practic nicio decizie majoră ce vizează activitatea APL nu este adoptată fără ca să fie solicitată opinia CALM. În afară de aceasta, activitatea CALM a avut impact și pe plan internațional. De exemplu, anume datorită CALM-ului, în perioada în care se făceau presiuni asupra primarilor, autorităților publice locale, când li se intentau pe nedrept dosare penale și erau arestați, CALM a reacționat și instanțele internaționale au intervenit pentru a stopa acele abuzuri.



Pentru viitor trebuie să creștem și mai mult rolul CALM



Moldova este în proces de reforme, inclusiv ale administrației publice locale, iar CALM-ul va avea, cu siguranță, un cuvânt important de spus. Totodată, suntem în proces de aderare la UE și în acest caz rolul asociației APL este important deoarece majoritatea acquis-ului comunitar vizează APL și autoritățile locale. Prin intermediul vocii lor unite, CALM, vor trebui să-și spună cuvântul și la acest capitol.



Privind în urmă, constat că Congresul Autorităților Locale din Moldova a fost un fenomen foarte greu de crezut că poate fi realizat în R. Moldova. CALM este una dintre puținele instituții care a demonstrat că în R. Moldova este posibilă existența unor platforme care unesc oameni, unesc autorități publice locale cu diverse viziuni, cu diverse apartenențe politice, se unesc în jurul unor idei și obiective comune. Toți împreună suntem un tot întreg și ne mișcăm în direcția care poate să ofere pentru comunitățile și statul nostru dezvoltare, prosperitate și tot ceea ce își doresc cetățenii.



La mulți ani, CALM! La mulți ani, tuturor colegilor noștri care fac o muncă importantă! Să nu uităm de cei care au fondat CALM-ul, au fost la temelia acestei organizații, primarii care acum 15 ani au crezut în CALM și care, în situații foarte complicate au susținut CALM-ul. O să menționez doar o parte dintre cei care au stat la baza creării CALM: președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan; președintele Asociației Comunelor din România (ACoR), primarul comunei Vulcana-Băi, Dâmbovița, Emil Drăghici; prim-vicepreședinta ACoR, primara comunei Cumpăna, Constanța, Mariana Gâju; primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru; fostul președinte al raionului Dubăsari, Grigore Policinschi; fostul primar al orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu; primarul orașului Ștefan Vodă, Vladislav Cociu; primarul satului Colibași, Cahul, Ion Dolganiuc; fostul director al IDIS Viitorul și fost Ambasador al R. Moldova în SUA, Igor Munteanu; fostul primar al orașului Cricova, Valentin Guțan; primarul satului Cîrpești, Cantemir, Ion Bîzu; primarul comunei Ghindești, Florești, Gheorghe Falcă; primarul comunei Petreni, raionul Drochia, Valeriu Tizu; fosta primară a comunei Calfa, Anenii Noi, Ludmila Ceaglic, fostul primar al orașului Orhei, Ion Stratulat, primarul satului Corjova, Criuleni, Gheorghe Ojog etc.



Noi îi respectăm foarte mult și Vă asigurăm că în CALM nimeni nu este uitat. Pentru noi nu există foști primari, foști aleși locali. Tot respectul față de aceste persoane.