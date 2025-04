Vizualizări: 277

PREZENTARE FESTIVĂ A PROIECTELOR DE DIPLOMAȚIE CULTURALĂ

Chișinău, 1 Aprilie 2025 — „Audioghid în limba ucraineană și în limbajul semnelor” și aplicația mobilă de realitate augmentată (AR) în ucraineană „Găsește-l pe Deinotherium”

Organizator: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova



Data: 1 aprilie 2025

Ora: 12:00-13:30

Locație: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (str. Mihail Kogălniceanu 82, Chișinău)



Informații despre proiectele care vor fi lansate:

• Audioghid în limba ucraineană și în limbajul semnelor

Acest proiect unic este realizat în cadrul inițiativei Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, și are ca scop promovarea limbii ucrainene și inclusivitatea în domeniul cultural. Vizitatorii pot asculta acum tururi ghidate în limba ucraineană și în limbajul semnelor, grație codurilor QR din 18 săli ale muzeului. În total, ghidurile audio în limba ucraineană sunt disponibile în 95 de obiective din 51 de țări din întreaga lume, iar în Moldova va fi prezentată prima versiune inclusivă – un ghid audio în limbajul semnelor pentru persoanele cu deficiențe de auz.

• Aplicația AR de realitate augmentată „Găsește Deinotherium”

Aceasta este o aplicație mobilă interactivă, care aduce la viață unul dintre cele mai interesante exponate ale muzeului – scheletul Deinotheriumului. Utilizând tehnologia realității augmentate (AR), vizitatorii vor putea ajuta puiul de Deinotherium să-și găsească mama, învățând în același timp despre istoria naturală. Începând cu 1 aprilie 2025, aplicația AR va fi disponibilă și în limba ucraineană pe toate dispozitivele, cu descărcare gratuită în App Store și Play Store. Aplicația AR a fost elaborată de compania moldovenească Racketa Production în cadrul programului „Muzeele viitorului”.



Evenimentul va avea loc cu participarea oficialilor și partenerilor internaționali: Ministrul Culturii și Comunicațiilor Strategice al Ucrainei, M. Tochytskyi, Ministrul Culturii a Republicii Moldova, S. Prodan, reprezentanți ai autorităților și ai corpului diplomatic, diaspora ucraineană din Moldova, parteneri internaționali, sponsori și mass-media.



Proiectele sunt realizate de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova și implementate în colaborare cu: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (Chișinău), Racketa Production, ONG „International Impact Centre”, Alianța „INFONET”, Societatea Ucraineană a Surzilor (Kiev), cu sprijinul financiar al organizației internaționale cehe „People in Need Moldova” și al băncii MAIB.



Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău este cel mai vechi și cel mai mare muzeu din Republica Moldova, fondat în 1889. Clădirea actuală a muzeului este opera renumitului arhitect basarabean de origine ucraineană Volodymyr Tsyhanko (1886-1919), realizată în stil pseudo-maur. Clădirea muzeului este un monument arhitectural impresionant prin frumusețea și măreția sa. Muzeul păstrează peste 135.000 de exponate, printre care descoperiri arheologice, artefacte etnografice, specii rare de floră și faună din Moldova.



Informații suplimentare: +37378729096, Olena Prysiazhniuk