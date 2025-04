Vizualizări: 80

Mariana Gâju la Comitetul European al Regiunilor: „România a fost, este și va fi alături de APL-urile din R. Moldova în parcursul lor european”

4 Aprilie 2025 — Președinta delegației României la Comitetul European al Regiunilor, prim-vicepreședintă a Asociației Comunelor din România, primară a comunei Cumpăna, județul Constanța, Mariana Gâju, a ținut un discurs de susținere pentru autoritățile locale din R. Moldova în parcursul european al R. Moldova.



„Dincolo de legătura istorică ce leagă cele două țări surori, Republica Moldova și România, consider că fiecare stat de pe continentul european are obligația sacră de a-și ajuta vecinii atunci când aceștia au nevoie. Extinderea Uniunii Europene este o misiune pe care o avem pentru 9 țări candidate în acest moment. Mă refer la sprijinul pe care România îl reconfirmă pentru susținerea R. Moldova la aderarea mai rapidă la UE.”



Mariana Gâju a explicat că acest lucru se poate realiza printr-un transfer rapid de la acțiunile ad-hoc de sprijin în situații de urgență la întocmirea unor planuri pentru o perioadă lungă de timp, care să poată duce la dezvoltarea localităților, la susținerea administrațiilor publice locale din R. Moldova. „Pentru ca acestea să poată să se dezvolte ele trebuie să participe la lucrările instituțiilor europene. Astfel, o delegație a R. Moldova trebuie să aibă misiunea de observator la lucrările Comitetului European al Regiunilor.”



Președinta delegației României la Comitetul European al Regiunilor a subliniat faptul că APL din România vor fi alături de Congresul Autorităților Locale din R. Moldova, de Consiliul Autorităților Locale din România și R. Moldova, pentru a obliga cele două Guverne să sprijine această legătură.



Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din reprezentanți ai celor 27 de state membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.



CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate.



Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte CoR atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților locale și regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială, coeziunea economică și socială, transportul, energia, combaterea schimbărilor climatice etc.



Comitetul European al Regiunilor (CoR) este locul în care regiunile și orașele Europei se întâlnesc la Bruxelles. CoR oferă regiunilor, orașelor, comunelor și cetățenilor posibilitatea să-și facă auzită vocea la nivelul factorilor de decizie din Uniunea Europeană.



Materialul video poate fi accesat la următorul link: https://www.calm.md/mariana-gaju-la-comitetul-european-al-regiunilor-romania-fost-este-si-va-fi-alaturi-de-apl-urile-din-r-moldova-parcursul-lor-european/