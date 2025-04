Vizualizări: 118

CALM a participat la ședința Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale!

5 Aprilie 2025 — CALM a participat la ședința Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale. Evenimentul din 2 aprilie a fost prezidat de către Viceprim-ministru, Ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.



Programul privind îmbunătățirea drumurilor locale, necesitatea oferirii dreptului tuturor localităților să beneficieze de această oportunitate, modificările la documentația ce vizează planurile urbanistice generale au fost printre subiectele abordate în cadrul ședinței.



Un element important asupra căruia directorul executiv al CALM Viorel Furdui a atras atenția a fost necesitatea de a oferi tuturor primăriilor, nu doar celor care sunt în proces de amalgamare, dreptul să beneficieze în măsură egală de acest program. „Altfel se creează o situație discriminatorie care poate trezi mai multe nemulțumiri în rândul primarilor. Nu putem pedepsi localitățile mai mici și să blocăm accesul lor la finanțare”, a declarat Viorel Furdui.



Reprezentanții Guvernului au explicat că măsurile care se regăsesc în Ghid la acest capitol încurajează amalgamarea voluntară, reformă asumată de autoritățile centrale care este promovată și în acest fel.



De asemenea, CALM și-a expus opinia privind anumite ambiguități ce se regăsesc în Ghidul de finanțare al Programului de îmbunătățire a drumurilor locale. „Din ghid nu este clar la care tipuri de drumuri este nevoie de proiect tehnic și la care doar de anumite schițe. Cum procedăm dacă se modifică lungimea, etc. Trebuie să știm exact cum acționăm, astfel încât să nu avem parte de surprize atunci când vom depune proiectele spre finanțare”, a explicat primarul de Gangura, Ialoveni, vicepreședintele CALM. Marcel Bobeica.



Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a menționat că propunerile CALM sunt binevenite și a dat asigurări că lacunele existente în Ghid vor fi înlăturate. Urmează ca varianta finală a documentului să fie expediată CALM înainte de a fi aprobată.



O altă propunere a CALM a vizat necesitatea prelungirii perioadei de depunere a proiectelor. „Ni s-a explicat că altfel va exista riscul să nu se reușească executarea lucrărilor până la sfârșitul acestui an. Totodată, am primit asigurări că la următoarele apeluri de proiect se va lua în considerare propunerea noastră de a institui perioade mai lungi de timp pentru pregătirea și depunerea dosarelor”, a explicat primarul de Sireți, Strășeni, vicepreședintele CALM, Leonid Boaghi.



De asemenea, a fost acceptată propunerea CALM de a oferi posibilitatea APL-urilor nu doar de a elabora, dar și de a actualiza planurile urbanistice generale.



„Oricum am văzut o deschidere din partea reprezentanților Comisiei, fiind luate în calcul mai multe dintre propunerile noastre. Salutăm apariția unui astfel de program despre necesitatea căruia am atras atenția de mai multe ori în Comisia Paritară”, a conchis Leonid Boaghi.