În premieră, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală lansează două aplicații culturale inovatoare, promovând accesibilitatea și dialogul intercultural

Chișinău, 22 Aprilie 2025 — Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a lasnat, în premieră, două aplicații culturale inovatoare, menite să promoveze accesibilitatea și dialogul intercultural. Inițiativa face parte din proiectul de accesibilizare organizat de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova și Alianța INFONET. Cele două aplicații au fost lansate cu sprijinul organizației People in Need și includ:

• Audioghidul în limba ucraineană și în limbajul semnelor, implementat în cadrul inițiativei Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska. Aplicația le oferă vizitatorilor posibilitatea de a explora muzeul în limba ucraineană și în limbajul semnelor, prin intermediul codurilor QR amplasate în 18 săli expoziționale. Este primul audioghid inclusiv din Republica Moldova, disponibil în șase limbi (română, ucraineană, engleză, franceză, germană și cehă), creat pentru a facilita accesul persoanelor cu deficiențe de vedere la patrimoniul cultural. Totodată, este prima aplicație în limbaj mimico-gestual, disponibilă în variantele română și ucraineană.

• Aplicația AR „Găsește Deinotherium”, în limba ucraineană, este o aplicație mobilă interactivă de realitate augmentată, realizată de compania Racketa Production în cadrul programului „Muzeele Viitorului”. Aceasta le permite vizitatorilor să interacționeze cu unul dintre cele mai spectaculoase exponate ale muzeului – scheletul Deinotheriumului. Începând cu 1 aprilie 2025, aplicația este disponibilă și în limba ucraineană, gratuit, în App Store și Google Play.

Proiectul a fost realizat în parteneriat de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Racketa Production, Alianța INFONET, Asociația International Impact Centre, Societatea Ucraineană a Surzilor (Kiev), cu sprijinul financiar al People in Need Moldova și al băncii MAIB.



Evenimentul de lansare s-a desfășurat în cadrul proiectului „Acces Egal pentru Toți la Patrimoniul Muzeal”, parte a programelor de granturi People in Need Moldova, susținute prin donațiile poporului ceh, în cadrul campaniei SOS Ukraine.



Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, cel mai vechi muzeu din Republica Moldova (fondat în 1889), își consolidează astfel misiunea de instituție incluzivă, inovatoare și deschisă pentru toate categoriile de public.



Notă informativă:

People in Need Moldova este o organizație non-guvernamentală activă în Republica Moldova de peste 20 de ani. Prin parteneriate cu peste 146 de organizații, a oferit asistență pentru aproximativ fiecare al zecelea locuitor al țării. Activitatea sa vizează sprijinirea persoanelor vulnerabile din diverse comunități, cu accent pe educație, sănătate și servicii sociale, contribuind la dezvoltarea unei societăți mai echitabile și reziliente.



Informații suplimentare:

(+373) 60845830, Elena Cojocari, vice-director MNEIN

(+373) 69252453, Victor Koroli, Director Executiv, Alianța INFONET