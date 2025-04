Vizualizări: 599

Reuniunea Comisiei Paritare: „Doar împreună putem asigura dezvoltarea și integrarea europeană"

23 Aprilie 2025 — Comisia Paritară pentru descentralizare s-a întrunit în ședință de lucru la 22 aprilie. La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului, ai Congresului Autorităților Locale din Moldova și parteneri de dezvoltare.



Necesitatea îmbunătățirii mecanismului de dialog instituționalizat între Guvern și APL, tergiversarea adoptării în acest sens a proiectului de Lege elaborat cu suportul Consiliului Europei, eficientizarea activității grupurilor de lucru sectoriale, inclusiv instituirea unor grupuri noi (în domenii precum reforma administrației publice, agricultură, asistență socială, integrare europeană, justiție), perfecționarea mecanismului de finanțare a dezvoltării locale și regionale, optimizarea aplicării taxei pentru salubrizare, compensațiile la bugetele locale pentru creșterea cheltuielilor pentru energie și întreținerea instituțiilor publice, problemele deșeurilor și câinilor vagabonzi din suburbiile mun. Chișinău dar și în întreaga țară, problemele obiectivelor acvatice și delimitării terenurilor, precum și recunoașterea locului APL, descentralizării și dezvoltării locale în Planul de creștere pentru R. Moldova, sunt principalele subiectele abordate în cadrul evenimentului.



Premierul Dorin Recean a declarat că este necesar de a intensifica colaborarea dintre autoritățile centrale și cele locale, menționând importanța punerii la dispoziția autorităților publice locale a cât mai multe fonduri pentru dezvoltare. „Este sarcina noastră să utilizăm judicios suportul pe care ni-l oferă Uniunea Europeană, dar și să informăm cetățenii despre faptul că majoritatea schimbărilor care se produc în localitățile noastre au loc datorită acestui sprijin."



Președinta CALM, primara de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan, a accentuat că datorită cooperării dintre Guvern și APL au fost înregistrate mai multe rezultate. „Totuși, rămân o serie de probleme care necesită soluții tehnice și, inclusiv în contextul politicii internaționale, trebuie să ne unim eforturile pentru a face față tuturor provocărilor."



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a atras atenția asupra importanței urgentării adoptării proiectului de lege privind consolidarea mecanismului de dialog între autoritățile centrale și APL. La acest subiect, Secretarul general al Guvernului Artur Mija a menționat că proiectul de lege privind consolidarea mecanismului de dialog Guvern/APL va primi un Aviz pozitiv din partea Executivului la următoarea ședință a Guvernului, acesta urmând a fi propus spre aprobare Parlamentului în cel mai scurt timp.



Cu referire la alt subiect, Directorul CALM, a atras atenție asupra faptului că Planul UE de creștere economică pentru Republica Moldova, în valoare de 1.9 miliarde EURO, nu menționează direct nici indirect în calitate de direcții prioritare descentralizarea și dezvoltarea locală/regională. Aceasta în pofida faptului că, oficial, acest domeniu este declarat drept prioritar și chiar dacă majoritatea covârșitoare a legislației și angajamentelor comunitare (circa 70%) au legătură directă și/sau vor fi implementate la nivel local și de către APL. De asemenea, Dna Președinte Tatiana Badan a solicitat găsirea unei formule conform căreia acest domeniu important să-și găsească locul potrivit în acest document important. La rândul său, cu referire la acest subiect, Dl. Prim-ministru a menționat că în opinia sa, majoritatea resurselor din cadrul Planului vor fi, într-o forma sau alta, destinate dezvoltării. Totuși, drept răspuns la solicitarea Dnei Președinte, Dl Recean a agreat că va fi găsită o formulă ca descentralizarea și dezvoltarea locală să fie expres menționate în acest plan de creștere.



Cu referire la alt aspect important, Directorul executiv al CALM a explicat și argumentat necesitatea schimbării abordării discriminatorii față de unitățile administrativ-teritoriale cu populația mai mică de 1500 de locuitori. „ Nu este corectă abordarea actuală, prin care localităților mici li se stabilesc limite și bariere în accesarea de fonduri. O astfel de abordare restrictivă și negativistă, este nedreaptă și reprezintă un semnal negativ dat cetățenilor din aceste localități care reprezintă peste 53% din toate primăriile din R. Moldova. Avem nevoie de o abordare pozitivistă și de încurajare, astfel ca să fie eliminate orice limitări, să punem în condiții egale toate APL-urile (indiferent de mărime) și să le încurajăm sa aplice la finanțări sau, cel puțin, să-i lăsăm să decidă de sine stătător, în dependență de resursele disponibile, dacă pot sau nu să aplice la proiecte. Mai ales că în alte țări localitățile mici sunt susținute suplimentar de către stat", a declarat Viorel Furdui. Totodată, directorul executiv al CALM a vorbit despre necesitatea extinderii Programului „Europa este aproape" și de facilitare a condițiilor de participare. „Apreciem deschiderea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru cooperare, acceptarea propunerilor CALM și identificarea de comun acord a unor soluții optime de gestionare cât mai eficientă a mijloacelor financiare destinate acestui Program".



Primarul municipiului Bălți, vicepreședintele CALM, Alexandr Petcov, de asemenea, a atras atenția asupra necesității conjugării eforturilor pentru a reuși absorbția celor 1.9 miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îi oferă R. Moldova.



Primarul de Gangura și vicepreședintele CALM, Marcel Bobeica, s-a referit în principal la problemele și soluțiile ce vizează procesul de înregistrare, delimitare și evaluare a bunurilor imobile; lacunele din domeniul urbanismului, necesitatea diferențierii între normativele/parametrii tehnici ale drumurilor din localitățile urbane și cele rurale etc.



Primara de Cruzești și vicepreședinta CALM, Violeta Crudu, a adus în atenția membrilor Guvernului și, în special, a reprezentanților Ministerului Mediului, problemelor câinilor vagabonzi, întârzierea soluțiilor pentru depozitarea deșeurilor dar și necesitatea unei atenții sporite pentru asigurarea protecției femeilor primare din APL.



Primarul de Colibași, vicepreședintele CALM, Ion Dolganiuc s-a referit la o altă problemă actuală acută - compensarea cheltuielilor bugetelor locale pentru creșterea prețurilor la resursele energetice. La acest capitol, Dl Prim- ministru a dat asigurări că pentru compensarea cheltuielilor respective există resurse din fondul de intervenție a Guvernului.



Primarul de Sireți, vicepreședinte al CALM, Leonid Boaghi, în mod special a reiterat necesitatea stringentă de a soluționa problema fondului/resurselor pentru cofinanțarea proiectelor internaționale/europene. Acest lucru va permite multiplicarea fondurilor care pot fi atrase în localitățile noastre de către APL-urile active. În acest sens, drept soluție de moment, s-a propus să fie perfecționat mecanismul actual de acoperire a cofinanțării din cadrul Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), astfel ca el să includă un număr mai mare de domenii pentru care să fie permisă cofinanțarea din acest fond.



Alte subiecte abordate au vizat consolidarea descentralizării financiare, deblocarea procesului de stabilire a obiectivelor acvatice de importanță națională și celor de importanță locală, schimbarea legislației în domeniul delimitării selective; modificarea mecanismului de administrare a taxei de salubrizare etc.



Grupurile sectoriale de pe lângă Comisia Paritară urmează să se întrunească în ședințe de lucru în următoarele săptămâni și să formuleze soluții la problemele menționate de către primari.



Comisia Paritară pentru descentralizare este o platformă de dialog instituționalizat ce asigură reprezentarea paritară din partea autorităților administrației publice centrale și celor locale, desemnați de asociația reprezentativă a acestora – Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM). Comisia Paritară are ca obiectiv identificarea soluțiilor la problemele existente în administrația publică locală.