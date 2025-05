Vizualizări: 61

Participă la prima masă rotundă virtuală a proiectului „Nordic Insights": monumente controversate în spațiul public

— Apel la înscrierePrima masă rotundă virtuală a proiectului „Nordic Insights": monumente controversate în spațiul public28 mai 2025, 11.00-12.30 ora României și Republicii Moldova (10:00 - 11.30 CET) | Online | Limba engleză (cu posibilitate de traducere automată în limba dorită, ca subtitrare)Înscrieri: https://forms.gle/y7VywMcpxLDSFwSg9 până la data de 27.05.2025. Participarea este gratuită datorită finanțatorului proiectului.Event FB: https://fb.me/e/9G2M1Q9kuPlatforma Formare Culturală invită practicieni culturali, profesioniști din domeniul artei, cercetători, reprezentanți ai organizațiilor culturale și instituțiilor de patrimoniu din România și Republica Moldova să participe la prima masă rotundă virtuală din cadrul proiectului „Nordic Insights: Addressing cancel culture in public spaces through artistic dialogue and cultural innovation".„Contestarea trecutului în spațiile publice: politici ale memoriei și controverse legate de monumente"Prima masă rotundă virtuală va reuni experți nordici și est-europeni pentru a explora abordări comparative privind monumentele controversate din spațiul public. Important: Evenimentul se va desfășura în limba engleză, cu posibilitatea de subtitrare în limba dorită de participanți.Experți invitațiMasa rotundă va fi facilitată de:Niels Righolt - dezvoltator cultural, CEO al Centre for Kunst og Interkultur (CKI), Danemarca, specialist în democrație culturală, dezvoltarea audiențelor și dialog interculturalși va include prezentări din partea experților:Hanna Granlund - expert în studii de patrimoniu, Intercult, SuediaAdrian Cioflâncă - istoric, director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman"FormatEvenimentul va urma următoarea structură:Introducere în temă de către Niels RigholtPrezentare despre monumentele contestate în țările nordice de către Hanna GranlundPrezentare despre memorizarea Holocaustului în România de către Adrian CioflâncăPauzăDiscuție plenară facilitată de Niels RigholtSesiunea va include participanți din România, Republica Moldova și țările nordice, care vor avea oportunitatea să adreseze întrebări specifice și să contextualizeze discuția cu situațiile lor locale.TemeMemorie, reprezentare și monumente contestate: explorarea modului în care arta publică devine controversată atunci când narațiunile istorice sunt contestate de diferite comunități sau când valorile contemporane intră în conflict cu reprezentările din trecutRăspunsuri instituționale la patrimoniul contestat: examinarea modului în care instituțiile culturale, municipalitățile și guvernele gestionează controversele legate de monumentele publiceViolență, traumă și practici memoriale: analizarea modului în care evenimentele istorice traumatice sunt memorizate în spațiile publiceAcțiuni „de la firul ierbii" / „grassroots" și schimbări instituționale: explorarea modului în care intervențiile activiste și inițiativele comunitare contestă narațiunile oficiale încorporate în monumentele publice și determină răspunsuri instituționaleBeneficii pentru participanțiAcces la expertiza specialiștilor nordici în domeniul artei publice și recontextualizării monumentelorOportunitatea de a contribui la dezvoltarea unui plan de acțiune pentru abordarea monumentelor controversate în România și Republica MoldovaConectarea cu profesioniști interesați de intersecția dintre artă publică, memorie culturală și valorile contemporaneResurse educaționale și studii de caz relevanteCine poate participa?Invităm să participe:Reprezentanți ai instituțiilor culturale și de patrimoniuArtiști și curatori interesați de arta în spațiul publicArhitecți și urbaniștiCercetători în domeniul istoriei, memoriei culturale și studiilor de patrimoniuReprezentanți ai ONG-urilor culturaleProfesioniști din administrația publică locală implicați în gestionarea spațiilor publiceStudenți și cadre didactice din domenii relevanteCum vă puteți înscriePentru a participa la această masă rotundă virtuală, vă rugăm să completați formularul de înscriere de aici https://forms.gle/y7VywMcpxLDSFwSg9 până la data de 27.05.2025. Numărul de participanți este limitat pentru a facilita o discuție aprofundată și interactivă. ContactOana NasuiManager de proiectEmail: oana@formareculturala.ro Detalii despre proiect aici https://formareculturala.ro/nordic-insights-addressing-cancel-culture-in-public-spaces/Proiectul „Nordic Insights: addressing cancel culture in public spaces through artistic dialogue and cultural innovation" este implementat de platforma Formare Culturală din România. Este finanțat de Nordic Culture Fund prin programul Globus Opstart+, care sprijină proiecte artistice și culturale ce conectează țările nordice cu alte regiuni ale lumii, încurajând colaborări pe termen lung și rețele care promovează dezvoltarea artistică și experimentarea. Este finanțat de Nordic Culture Fund prin programul Globus Opstart+, care sprijină proiecte artistice și culturale ce conectează țările nordice cu alte regiuni ale lumii, încurajând colaborări pe termen lung și rețele care promovează dezvoltarea artistică și experimentarea.Formare Culturală este o platformă privată de resurse pentru industrii culturale și creative din România inițiată în 2012 care produce dezbateri culturale, traininguri, sesiuni de networking cultural și proiecte de transfer de cunoștințe în sectorul creativ și interdisciplinar.Center for Kunst og Interkultur (CKI) este o organizație daneză dedicată dezvoltării audiențelor, promovării interculturalității și sprijinirii democrației culturale. Valorile fundamentale ale organizației se bazează pe Convenția UNESCO din 2005 privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale.Intercult este o organizație independentă de producție și resurse cu sediul în Stockholm, care operează în Suedia și Europa din 1996 ca inițiator de proiecte culturale colaborative și dezvoltator de competențe interculturale. Organizația funcționează ca Centru European de Resurse pentru Cultură.