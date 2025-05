Vizualizări: 343

Delegația României la Comitetul European al Regiunilor: „Aleșii locali sunt adevărații făuritori ai reformelor și integrării europene a R. Moldova”

16 Mai 2025 — În cadrul celei de-a 166-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor (COR), delegația României la Comitetul European al Regiunilor a făcut front comun în vederea accelerării parcursului european al R. Moldova. La evenimentul ce s-a desfășurat la 15 mai, la Bruxelles, a participat și viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.



O Moldovă europeană înseamnă sate și orașe bine administrate, cu infrastructură modernă, școli sigure, servicii medicale de calitate și oportunități reale pentru toți cetățenii



Cristina Gherasimov le-am mulțumit partenerilor români și europeni pentru sprijinul pe care-l oferă Moldovei în parcursul ei european, în special în ghidarea autorităților locale să acceseze fonduri europene, să modernizeze serviciile publice – cât mai aproape de nevoie oamenilor – și să construiască comunități mai puternice și prospere. „Salutăm crearea unui grup special pentru R. Moldova și așteptăm cu nerăbdare lansarea Comitetului Consultativ. Acesta va permite o cooperare sistematică și fructuoasă între autoritățile locale și regionale din R. Moldova cu omologii din UE. Principiul subsidiarității este unul cheie, care stă la baza proiectului european, iar dimensiunea locală și regională a integrării europene a statului nostru este una fundamentală”, a declarat Cristina Gherasimov.



Potrivit oficialei de la Chișinău, Moldova europeană se construiește împreună – cu implicarea autorităților centrale, dar și a fiecărei primării din țară. „Aleșii locali cunosc cel mai bine problemele din comunitatea lor și sunt cei care pot aduce Europa mai aproape de fiecare cetățean. O Moldovă europeană înseamnă sate și orașe bine administrate, cu infrastructură modernă, școli sigure, servicii medicale de calitate și oportunități reale pentru toți cetățenii — indiferent de punctul de pe harta Moldovei în care locuiesc”, a declarat viceprim-ministra.



Putem vorbi despre o Europă dezvoltată și puternică doar dacă avem și R. Moldova parte a familiei europene



Membrul delegației României la CoR, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a fost de părere că toate eforturile pe care le face administrația de la Chișinău în vederea integrării europene sunt vizibile la Bruxelles, la Strasbourg sau în orice altă capitală europeană. „Toate aceste eforturi trebuie susținute de către Comisia Europeană, Comitetul European al Regiunilor și Parlamentul European. Astăzi R. Moldova este una dintre cele mai vulnerabile țări de pe flancul estic al Europei și al UE. Cred cu tărie că astăzi Ucraina și R. Moldova sunt avanposturi pentru stabilitatea și prosperitatea continentului european. Mai cred că Comisia Europeană și orice structură a UE trebuie să sprijine financiar R. Moldova, pentru că nu putem să vorbim despre integrarea în UE a R. Moldova decât de jos în sus. Acest lucru înseamnă să avem comunități stabile, dezvoltate, o infrastructură care să faciliteze accesul cetățenilor R. Moldova, dar și a produselor și mărfurilor R. Moldova. România construiește astăzi poduri peste Prut cu fonduri europene și guvernamentale, pentru că ne dorim să aducem mai aproape Chișinăul de Bruxelles. Putem vorbi despre o Europă dezvoltată și puternică doar dacă avem și R. Moldova parte a familiei europene”, a conchis Costel Alexe.



CALM joacă un rol esențial în alinierea guvernanței locale la standardele europene



Membrul Delegației României la CoR, președintele Asociației Comunelor din România, primarul de Vulcana -Băi, Dâmbovița, Emil Drăghici, a atras atenția la faptul că nu trebuie să repetăm greșelile trecutului și să ratăm oportunitatea pe care o avem astăzi. „R. Moldova a demonstrat un angajament remarcabil față de parcursul european politic, administrativ și social. Deschiderea negocierilor de aderare este dovada clară a voinței de reformă a țării. R. Moldova merită să avanseze în același ritm cu celelalte țări candidate, în special cu cele aflate în acest val geopolitic de extindere. O întârziere acum ar transmite un semnal greșit cetățenilor care au ales clar calea europeană. Nu ne mai putem permite o anticameră de așteptare care durează un deceniu.”



De asemenea, Emil Drăghici a subliniat că autoritățile locale și regionale din R. Moldova sunt profund angajate în acest proces. „CALM joacă un rol esențial în alinierea guvernanței locale la standardele europene. Această implicare de jos în sus este crucială pentru o aderare stabilă și eficientă. Munca lor merită recunoașterea și sprijinul nostru. În calitate de președinte al ACoR pot confirma faptul că avem o reală cooperare cu CALM, una activă și fructuoasă. Am văzut cum parteneriatele noastre transfrontaliere pregătesc comunele din R. Moldova să participe la programele UE și să respecte standardele noastre. Împreună construim punți, împărtășim expertiză și pregătim nivelul local din R. Moldova să fie parte a UE încă din prima zi. Comitetul European al Regiunilor trebuie să fie alături de ei. Cerem instituțiilor UE să acționeze cu hotărâre, să profite de acest moment, să accelereze procesul și să deschidă larg porțile UE spre R. Moldova.”



Europa devine realitate când un fermier vinde pe piața europeană, când un student învață într-un Erasmus, când un sat primește apă potabilă



Membra Delegației României la CoR, Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Câmpean a scos în evidență faptul că parcursul european al R. Moldova nu înseamnă doar geografie sau politică, ci valori și alegerea fermă a unui popor de a-și construi viitorul în familia europeană, alături de România, pe baza democrației, a statului de drept, a respectului pentru demnitatea umană. „R. Moldova a demonstrat curaj și reziliență într-un context extrem de dificil. A rezistat presiunilor venite dinspre est, intimidărilor economice, șantajului energetic și dezinformării, nu pentru că nu a fost greu, ci pentru că cetățenii săi știu ce înseamnă libertatea și ce valori vor să apere. Ambasadorul Delegației UE la Chișinău spunea recent că R. Moldova aparține familiei europene, iar familiile rămân unite. Într-o familie sprijinul nu este condiționat, este firesc. Așa trebuie să fie și pentru noi în UE.”



Aleasa locală a vorbit și despre schimbările comunităților locale din Județul Sibiu datorită sprijinului european. „Fiecare proiect, fiecare oportunitate creează punți între oameni. La fel e și în R. Moldova. Când un fermier vinde pe piața europeană, când un student învață într-un Erasmus, când un sat primește apă potabilă, Europa devine realitate. R. Moldova nu cere privilegii, R. Moldova cere șansa de a fi parte dintr-o lume care alege pacea, prosperitatea, cooperarea și această alegere trebuie respectată și susținută.”



Modul în care UE va sprijini autoritățile locale din R. Moldova în parcursul european va fi măsura înțelepciunii noastre politice



Președinta Delegației României la CoR, prim-vicepreședinta Asociației Comunelor din România, primara comunei Cumpăna, județul Constanța, Mariana Gâju, a vorbit despre impactul profund pe care îl are integrarea europeană asupra autorităților locale din R. Moldova.



„Procesul de aderare al R. Moldova la UE a devenit o intenție strategică, deja punând în aplicare măsurile ce trebuie implementate. Dar pentru ca integrarea să fie reală și sustenabilă trebuie să înțelegem impactul profund pe care îl are acest proces asupra autorităților locale din R. Moldova, adevărații făuritori ai reformei administrației publice – primari, consiliile regionale, administrațiile publice locale sunt cei care duc în teren marile teme ale aderării. Care sunt acestea? Le știm cu toții, am trecut prin aceste procese – descentralizarea, buna guvernare, alinierea la IQ-ul comunitar. Ei sunt cei care implementează proiecte europene în comunități în care până nu demult nici nu existau drumuri asfaltate. Însă dorința de a fi integrați în UE este mai tare ca betonul. Tocmai din acest motiv, noi, Asociația Comunelor din România, care reprezintă 2862 de comune ale României, susținem această aderare, acest pas important. Tocmai din acest motiv, dorința de Europa este vizibilă și la unitățile administrative din R. Moldova, dar și la Uniunea Europeană.”



În acest context, prim-vicepreședinta ACoR a solicitat Comisiei Europene și partenerilor de dezvoltare să își intensifice sprijinul în grăbirea aderării R. Moldova la UE.



Totodată, Mariana Gâju a declarat că R. Moldova nu este doar un stat candidat, este o națiune europeană în esență, care vrea și se reformează sub presiunea istoriei și cu speranță pentru generațiile viitoare. „Aderarea europeană va fi testul credibilității noastre, al instituțiilor europene, începând cu Comitetul European al Regiunilor, iar modul în care sprijinim autoritățile locale va fi măsura înțelepciunii noastre politice.”



Aleasa locală a mulțumit tuturor colegilor din cadrul Comitetului European al Regiunilor pentru că susțin intensificarea măsurilor de aderare a R. Moldova la UE și i-a îndemnat să nu-și piardă niciodată „credința în țelul european, în țelul solidarității familiei UE.”



Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din reprezentanți ai celor 27 de state membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.



CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate.



La Comitetul European al Regiunilor va fi creat un grup de lucru special pentru R. Moldova. În cadrul grupului de lucru vor fi promovate interesele și rolul autorităților publice locale din statul nostru în procesul de integrare europeană. Acest lucru a devenit posibil datorită susținerii necondiționate a asociațiilor autorităților locale din România.