Mariana Gâju la Comitetul European al Regiunilor: „Modul în care sprijinim autoritățile locale din R. Moldova în procesul de integrare europeană va fi măsura înțelepciunii noastre politice”

16 Mai 2025 — Reprezentând Grupul de Lucru pentru Republica Moldova la Comitetul European al Regiunilor, prim-vicepreședinta Asociației Comunelor din România, primara comunei Cumpăna, județul Constanța, Mariana Gâju, a vorbit despre impactul profund pe care îl are integrarea europeană asupra autorităților locale din R. Moldova.



„Procesul de aderare al R. Moldova la UE a devenit o intenție strategică, deja punând în aplicare măsurile pe care trebuie să le aplice. Dar pentru ca integrarea să fie reală și sustenabilă trebuie să înțelegem impactul profund pe care îl are acest proces asupra autorităților locale din R. Moldova – adevărații făuritori ai reformei administrației publice – primari, consiliile regionale, administrațiile publice locale, sunt cei care duc în teren marile teme ale aderării. Care sunt acestea? Le știm cu toții, am trecut prin aceste procese – descentralizarea, buna guvernare, alinierea la IQ-ul comunitar. Ei sunt cei care implementează proiecte europene în comunități în care până nu demult nici nu existau drumuri asfaltate. Însă dorința de a fi integrați în UE este mai tare ca betonul. Tocmai din acest motiv, noi, Asociația Comunelor din România, care reprezintă 2862 de comune ale României, susținem această aderare, acest pas important. Tocmai din acest motiv, dorința de Europa este vizibilă și la unitățile administrative din R. Moldova, dar și la Uniunea Europeană.”



În acest context, prim-vicepreședinta ACoR, a solicitat Comisiei Europene și partenerilor de dezvoltare să își intensifice sprijinul în grăbirea aderării R. Moldova la UE.



Totodată, Mariana Gâju a subliniat faptul că R. Moldova nu este doar un stat candidat, este o națiune europeană în esență, care vrea și se reformează sub presiunea istoriei și cu speranța pentru generațiile viitoare. „Aderarea europeană va fi testul credibilității noastre, al instituțiilor europene, începând cu Comitetul European al Regiunilor, iar modul în care sprijinim autoritățile locale va fi măsura înțelepciunii noastre politice.”



Aleasa locală a mulțumit tuturor colegilor din cadrul Comitetului European al Regiunilor pentru că susțin intensificarea măsurilor de aderare a R. Moldova la UE și i-a îndemnat să nu-și piardă niciodată „credința în țelul european, în țelul solidarității familiei UE.”



Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din reprezentanți ai celor 27 de state membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.



CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate.