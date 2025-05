Vizualizări: 129

Programul guvernamental „Europa este aproape” a devenit accesibil pentru mai multe primării

21 Mai 2025 — La începutul lunii aprilie, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunțat lansarea programului de reparație a drumurilor „Europa este aproape”, notează Logos Press. Publicația reamintește că acest program a fost inclus în pachetul de finanțare suplimentară pentru acest an, sub denumirea generală Buget +. Apoi și în bugetul de stat pentru anul 2025.



Conform planului, programul trebuie finalizat până la sfârșitul anului curent. Suma fondurilor pentru „Europa este aproape 2025″ este de 500 milioane lei. Autoritățile estimau că vor construi și repara aproximativ 130 km de drumuri locale și trotuare în 100 de localități din țară. Finanțarea va fi realizată prin Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Conform procedurii aprobate, primăriile depun cereri de finanțare. După evaluarea acestora, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale întocmește o listă de proiecte. Apoi, acestea trebuie să fie aprobate de Consiliul Național de Coordonare pentru Dezvoltare Regională și Locală și de Guvern.



Inițial va fi o procedură complexă de aprobat proiecte în mai multe etape și, în special, componența comisiilor, în care sunt implicați în principal funcționari ai instituțiilor de stat. Faptul că în componența comisiilor nu se regăsesc și reprezentanți ai societății civile face pe unii experți să creadă că acest program are un iz electoral. Aceștia au avertizat asupra riscurilor apariției clientelismului politic și a mecanismelor de influență asupra beneficiarilor acestuia.



„În ceea ce privește „filtrul politic”, insistăm că verificarea proiectelor trebuie să fie corectă și obiectivă”, a spus primarul comunei

Gangura, raionului Ialoveni, membru al Congresului Autorităților Locale din Moldova Marcel Bobeica. În caz contrar vor exista multe divergențe și interpretări de care, mai ales înainte de alegeri, guvernarea nu are nevoie. „Avem o viziune pozitivă asupra unor astfel de decizii, deoarece sunt extrem de necesare pentru dezvoltarea satelor. Timp de patru ani, în R. Moldova vor avea loc alegeri pentru a treia oară. Astfel aproape toate proiectele

implementate în această perioadă ar putea fi interpretate ca fiind electorale. Noi credem că cu cât mai multe proiecte vor fi, cu atât mai bine.

În afară de aceasta, resursele pentru implementarea programului sunt mici și ar trebui dublate. „



În același timp, caracterul urgent al programului a cauzat unele neconformități între reglementare, legislația în vigoare și realitățile economice. Fără eliminarea acestora, multe primării nu ar fi putut să beneficieze de resursele oferite. Din acest motiv, Congresul Autorităților Locale din Moldova a inițiat modificări la ghidul elaborat. Propunerile CALM vizează simplificarea procedurii și renunțarea la unele cerințe pentru participanții la proiecte. Înainte de aprobarea documentului, în cadrul consultărilor din Consiliul pentru dezvoltare locală și regională, membrii CALM și-au exprimat opinia. În primul rând, a fost eliminată cerința de a construi și trotuarele împreună cu reparația sau construcția drumurilor.



„Această cerință ar presupune elaborarea unui proiect tehnic corespunzător care ar urma să fie aprobat” a declarat Marcel Bobeica. Acest proces ar dura vreo două luni însă, potrivit prevederilor regulamentului, pentru a realiza acest exercițiu primarii aveau la dispoziție doar o lună. „În mod practic, este imposibil să te încadrezi în acest termen pentru a depune o cerere de finanțare. În plus, în sate există multe drumuri deteriorate, pe care circulă doar transportul, iar trotuarele nu sunt necesare.”



O altă condiție era organizarea de consultări cu locuitorii satelor. Și în acest caz termenii erau prea restrânși. Conform legii, acestea pot fi organizate doar după 15 zile de la anunțul primăriei. Apoi, este nevoie de încă o săptămână pentru elaborarea unei decizii a consiliului local, aprobarea acesteia și controlul conformității din partea Cancelariei de Stat. Prin urmare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a stabilit că aceasta trebuie să fie prezentată atunci când proiectul este deja aprobat și se semnează un contract pentru finanțare.



„De asemenea, am atras atenția specialiștilor că satele unde numărul de locuitori nu depășește 1500 nu pot beneficia de același buget al programului care este oferit satelor mai mari”, a menționat Marcel Bobeica. „Conform legii, suma proiectului nu trebuie să fie mai mare de 1 milion de lei. Ni s-a promis că și această neconcordanță va fi ajustată, iar astfel de primării vor putea obține finanțare de până la 2 milioane de lei.”



Primarii consideră că aceste și alte modificări tehnice vor permite autorităților locale să se încadreze în termenele stabilite. Pentru că este vorba despre tronsoane de drumuri mici. Mai degrabă, problema va fi cu banii. S-ar putea să nu fie suficienți.



În rezultatului dialogului dintre CALM și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, au fost identificate mai multe compromisuri care au permis unui număr mult mai mare de primării să aplice la acest program. Acest lucru demonstrează o dată în plus că la nivel local există interes mare și capacitate de a atrage fonduri, sarcina Guvernului fiind de a face tot posibilul pentru ca primăriile să aibă acces la cât mai multe resurse și oportunități de finanțare și dezvoltare a localităților noastre.



Recent, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunțat că 579 de proiecte au fost depuse la programul Guvernamental „Europa este aproape”. Valoarea totală a acestora este de 2,6 miliarde de lei.



În cazul în care toate proiectele vor fi aprobate spre finanțare vor fi renovate:



– drumuri locale de interes raional/municipal – 41,06 km;



– drumuri comunale și străzi în limita hotarelor administrative ale localităților – 516,42 km;



– căi/platforme pietonale de acces către instituțiile publice – 109,71 km.



Plafonul maxim pentru fiecare proiect este de 10 milioane de lei. Finanțarea este disponibilă pentru:

• localități mici (până la 1500 locuitori) – până la 2 milioane lei;

• localitățile cu până la 1500 de locuitori aflate în proces de amalgamare voluntară – până la 5 milioane lei;

• localități mari (peste 1500 locuitori) – până la 9 milioane lei (cu o contribuție de 10% a APL).



Sursa: Logos Press