15 ani de CALM: „Unitatea primarilor a contribuit la dezvoltarea comunităților, la apărarea și consolidarea democrației locale”

23 Mai 2025 — Circa 250 de primari din toate zonele R. Moldova, reprezentanți ai autorităților locale, centrale, parteneri naționali și internaționali au participat la 22 mai la evenimentul festiv aniversar al CALM – 15 ani pentru descentralizare, autonomie locală, dezvoltare locală și integrare europeană reală. Evenimentul a avut loc în cadrul conferinței Parteneriatului Estic: „Consolidarea dialogului privind reforma administrației locale în R. Moldova”. Alături de CALM au fost Președinta R. Moldova Maia Sandu, miniștri, deputați, reprezentanți ai APL, ai asociațiilor autorităților locale din România, Ucraina Serbia, Lituania, Letonia, Norvegia, Bulgaria, Ambasadei Suediei, Consiliului Municipiilor și Regiunilor Europene, Consiliului Europei, NALAS, UN Women Moldova; PNUD Moldova; Centrului de Caritate pentru Refugiați, etc.



Președinta Maia Sandu a felicitat CALM-ul pentru rolul pe care l-a jucat în apărarea și consolidarea democrației locale, în promovarea descentralizării și în susținerea autorităților publice locale din toată țara. „În acești 15 ani, CALM a devenit un for respectat, în care vocile din toate colțurile țării sunt auzite și luate în considerare. În ultimii ani, dialogul dintre APC și APL a fost revitalizat și a devenit un instrument real de cooperare, nu doar o formalitate.” Maia Sandu le-a mulțumit primarilor pentru că rămân aproape de oameni în fiecare zi. „Împreună, cu încredere și foarte multă muncă putem și deja transformăm R. Moldova într-un stat european, puternic și demn”, a declarat Președinta R. Moldova.



Potrivit președintei CALM, primarei de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan, această aniversare nu este doar un moment festiv, ci și un prilej de reflecție asupra realizărilor remarcabile pe care le-am obținut împreună, alături de autoritățile publice locale, partenerii noștri, dar și tuturor celor care au crezut în importanța unei administrații puternice, democratice și reziliente.



„În acești ani, CALM a devenit o voce puternică a APL, un partener strategic în procesele de reformă, un pilon al democrației și un motor esențial al dezvoltării comunităților din R. Moldova. Prin dialog constant, parteneriate solide și o abordare constructivă, am reușit să consolidăm rolul administrației publice locale în luarea deciziilor, să promovăm descentralizarea reală și să punem bazele unui sistem administrativ compatibil cu standardele europene.”



Șefa departamentului de cooperare pentru dezvoltare la Ambasada Suediei, Karin Borovic a declarat că asemenea evenimente sunt extrem de importante pentru schimbul de experiență, pentru a învăța unii de la alții despre provocările și soluțiile identificate în procesul administrativ, dar și de a crea noi oportunități de parteneriate și colaborări care pot accelera reforma administrației publice și implementarea unor practici inovatoare. „Un subiect de maximă importanță este procesul de descentralizare și autonomie locală. O administrație locală puternică și eficientă contribuie în mod direct la consolidarea democrației și la crearea unor comunități reziliente, rolul asociațiilor APL fiind crucial în acest proces.”



Un alt aspect scos în evidență de către Karin Borovic a fost sprijinul acordat aleselor locale, inclusiv celor care sunt la început de cale și doresc să urmeze o carieră în administrația publică. „Este esențială implicarea activă a femeilor în procesul decizional și de guvernare locală, pentru o administrație mai incluzivă și echitabilă.”



Vorbind despre principalele realizări și provocări ale CALM în acești 15 ani de activitate, directorul executiv Viorel Furdui a afirmat că unificarea de care au dat dovadă autoritățile publice locale este un exemplu pentru clasa politică și întreaga societate. „De la echipa de primari care a creat CALM-ul acum 15 ani și până în prezent am păstrat unitatea și independența asociației. De la acest fundament au devenit posibile multe alte realizări. Datorită faptului că noi ne-am unit, vocea APL a început să fie auzită și astfel au început multe schimbări importante care au avut loc. Tot datorită acestei unități, noi am reușit să schimbăm percepții, să distrugem monopoluri și să spargem stereotipuri.”



În ceea ce privește prioritățile CALM, Viorel Furdui a accentuat faptul că prima vizează reforma administrației publice, obiectivul fiind de a consolida autoritățile publice locale, de a le oferi mai multe instrumente pentru a-și dezvolta localitățile și pentru a avea acces la fonduri. A doua prioritate este participarea activă a APL în procesul de aderare la UE, mai ales în contextul în care peste 70 % din legislația UE este pusă în aplicare la nivel local.



Deputata Larisa Voloh a reafirmat angajamentul Parlamentului și a Comisiei Administrație Publică și Dezvoltare Regională pentru un parteneriat durabil, bazat pe respect și încredere cu APL. „Parlamentul și-a asumat angajamentul de a acorda APL mai multă putere, mai multă claritate și mai mult sprijin pentru creșterea și întărirea capacității administrative și, în acest sens, au fost elaborate și aprobate mai multe inițiative legislative.” Printre obiectivele comune, președinta Comisiei Administrație Publică și Dezvoltare Regională a evidențiat continuarea reformelor pentru o descentralizare reală și creșterea capacităților administrative locale; crearea de parteneriate regionale, prin promovarea cooperării intercomunitare și lansarea unui program național de tineret pentru implicarea în guvernanța locală și dezvoltarea leadership-ului comunitar.



Ministra Finanțelor Victoria Belous a felicitat CALM pentru că lucrează pentru interesul comun, ceea ce confirmă că avem oameni dedicați în funcții, care fac tot posibilul pentru ca R. Moldova să se dezvolte. „Cooperarea dintre CALM și Ministerul Finanțelor s-a dezvoltat, dar mai avem multe de făcut. Reprezentanții CALM calcă cel mai des pragul Ministerului Finanțelor, în încercarea de a soluționa problemele cu care se confruntă APL-urile. Pentru mine rămâne o prioritate să îmbunătățim procesul care este benefic pentru autoritatea fiscală și R. Moldova, deoarece APL-urile sunt o super putere în teritoriu.”



Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, de asemenea, a transmis un mesaj de recunoaștere și susținere pentru administrațiile publice locale, pe care le-a definit drept fundament al statului.



„Astăzi nu este doar o zi aniversară. Este un moment de recunoaștere. Recunoașterea faptului că, în ciuda tuturor provocărilor, în ciuda resurselor limitate, administrația locală este fundamentul statului”, a remarcat Vladimir Bolea.



În discursul său, viceprim-ministrul a pledat pentru un parteneriat real cu autoritățile locale, bazat pe coeziune, consens și cooperare, evidențiind că succesul depinde de implicarea activă a tuturor nivelurilor de guvernare.



„Suntem prea mici ca să fim dezbinați. Nicio localitate nu se poate ridica singură. Iar indiferent de viziuni sau ideologii, ne dorim cu toții același lucru: o Moldovă care contează pentru cetățeni și în relațiile cu partenerii internaționali”, a precizat viceprim-ministrul.



Participanții la conferință au făcut un schimb de experiență privind situația APL, dialogul instituționalizat multilateral și reforma administrației locale din Moldova și alte țări din regiune. În acest sens, evenimentul a oferit o oportunitate pentru dialog politic între nivelurile de guvernare, instituțiile UE, partenerii de dezvoltare și societatea civilă, contribuind la clarificarea viitorului guvernării locale în perspectiva integrării europene.



În a doua sesiune a evenimentului au fost puse în discuție mecanismele de promovare a liderismului femeilor în comunitățile rurale, cum ajută cooperarea transfrontalieră și eforturile de integrare în UE la consolidarea puterii femeilor în funcții de conducere, combaterea discursului de ură etc.



Specialista de Program, Femei în poziții de conducere, guvernare și bugete sensibile la gen, UN Women Moldova, Ana Mardare, a felicitat CALM pentru 15 ani de consecvență într-un misiune asiduă, afirmând că ceea ce fac primarii și primarele se materializează în confortul cetățenilor și în modul lor de viață. „Printre domeniile strategice pe care UN Women le are pentru a sprijini femeile este guvernarea sensibilă la gen și participarea femeilor în viața politică. Din 2010 și până în 2025, rata de participare a femeilor în viața politică a crescut doar cu 3%, iar programele UN Women sunt tocmai pentru a valorifica potențialul care există în toate comunitățile”, a specificat Ana Mardare.



Ultima parte a evenimentului a fost una festivă, în cadrul căreia unii dintre fondatorii CALM: Tatiana Badan, președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia; Igor Munteanu (IDIS Viitorul); Ion Stratulat (fost primar de Orhei); Grigore Policinschi (fost președinte al raionului Dubăsari); Constantin Cojocari, primar al municipiului Edineț, au vorbit despre experiența de acum 15 ani când un grup de aleși locali, ghidați de experți de la IDIS Viitorul, au creat o asociație care să unească și să promoveze interesele autorităților publice locale. Cu mesaje de felicitare au venit secretarul general al Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene; Fabrizio Rossi; directorul executiv al NALAS, Kelmend Zajazi; fosta directoare a Asociației Naționale a Municipiilor din Bulgaria, Ginka Tchavdarova; secretara generală a Asociației Letone a Guvernelor Locale și Regionale, Mudite Juhna; președintele „Euroregiunii Nistru, regiunea Vinnita, Ucraina; președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea; directorul Centrului de Caritate pentru Refugiați Davind Paknehad etc.



În semn de recunoștință pentru contribuția la consolidarea CALM, promovarea autonomiei locale și a descentralizării, mulți dintre invitați au primit diplome de onoare.



Președintele interimar al Asociației Orașelor din România, primarul orașului Beclean, Nicolae Moldovan ne-a spus că a participat acum 15 ani la evenimentul de constituire a CALM. „După acest deceniu și jumătate, văd foarte multe schimbări în bine, văd o altă abordare și un aer european în rândul participanților. Acum 15 ani vorbeam doar despre o idee, despre o perspectivă, despre un vis, deși nu prea știam cum va fi și ce va fi. Astăzi deja putem spune că avem o certitudine, avem rezultate palpabile și, chiar dacă mai sunt multe de făcut, suntem pe drumul cel bun, cel ce duce spre Europa.”



Primar la al treilea mandat în satul Ciuciulea, Glodeni, Ilie Calistru, a mulțumit tuturor colegilor care la început de cale i-au recomandat CALM-ul. „Datorită CALM-ului am învățat multe din mers, m-am dezvoltat pe plan profesional, am înregistrat anumite rezultate în localitate. Sunt un copil al CALM-ului, iar ei au fost cei care ne-au spus unde, ce și cum putem face. În afară de aceasta, datorită CALM, am vizitat jumătate de Europă, am ajuns în Norvegia, Germania, Danemarca, Polonia, România etc. Am lucrat cu CALM și cu CALM rămânem.”



Primarul comunei Parva, Bistrița -Năsăud, reprezentant al Asociației Comunelor din România, Ioan Strugari, consideră că dezvoltarea localităților din R. Moldova rămâne a fi o enigmă. „Văd în fiecare zi lucruri frumoase care se întâmplă și văd primari foarte implicați în dezvoltarea comunităților lor. Uneori chiar discutăm cu colegii din România despre ce ar face primarii din R. Moldova dacă ar avea atâția bani câți avem noi. Apreciez primarii din R. Moldova deoarece, cu resurse mult mai limitate decât noi își pun tot sufletul în APL și acest lucru se vede în comunitățile voastre locale.”



Evenimentul a avut loc cu susținerea NALAS, PLATFORMA și UN Women Moldova.