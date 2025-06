Vizualizări: 66

Solicitare de oferte pentru achiziția biletelor de avion

— Termeni de referință pentru achiziția biletelor de avion1. Context:La data de 01 iunie 2025 a fost dat start proiectul SPA – Strengthening Citizen Participation in Azerbaijan, finanțat de către Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusamm enarbeit (GlZ) GmbH și implementat de Asociația Obștească „ActiveWomen” și Alianța INFONET.Scopul proiectului este de a facilita crearea unei rețele de ONG-uri din Republica Moldova și Azerbaidjan, care ar colabora și ar face schimb de bune practici în domeniul incluziunii și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Proiectul își propune să dezvolte schimbului de experiențe, cunoștințe și bune practici între organizații, astfel încât să se îmbunătățească calitatea serviciilor oferite și să se dezvolte strategii comune pentru combaterea discriminării și excluziunii sociale. În plus, proiectul dorește să sprijine ONG-urile în consolidarea capacităților lor organizaționale, în creșterea vizibilității și influenței în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități, precum și în promovarea unei culturi a respectului, egalității și accesibilității în societate. Una dintre activitățile proiectului presupune organizarea unei vizite de studiu în Republica Moldova pentru un grup de 22 persoane din Azerbaidjan.2. Obiectul achiziției:În vederea realizării de succes a proiectului, Asociația Obștească „ActiveWomen” și Alianța INFONET solicită oferte de preț pentru:Achiziționarea a 22 de biletele de avion tur-retur – Bacu, Azerbaidjan – Chișinău, Republica Moldova în perioada 21-27 iulie 2025:• 21 iulie 2025 – zi de sosire și 27 iulie 2025 – zi de plecare.3. Sarcinile Prestatorului:Ofertantul (în continuare – Prestator) urmează să efectueze în perioada iunie-iulie 2025, următoarele:3.1 Să propună opțiuni de zbor pentru destinația stabilită de către Beneficiar. Soluțiile oferite de prestator trebuie să reprezinte cea mai convenabilă și rapidă modalitate de deplasare;3.2 Să soluționeze toate solicitările de călătorie/deplasare cu avionul în străinătate (clasa, categoria, ruta), în funcție de necesitățile Beneficiarului;3.3 Să rezerve și să emită biletele de zbor conform opțiunilor confirmate de către Beneficiar;3.4 Să furnizeze numere de telefon pentru asistență de urgență. Asistența pentru situațiile neprevăzute va fi acordată 24 ore din 24, 7 zile din 7.3.5 În cazul anulării unor curse sau în cazul altor situații neprevăzute, Prestatorul se obligă să găsească variante alternative de transport, în cel mai scurt timp posibil, astfel încât reprezentanții Azerbaidjan să ajungă/revină la/de la locul și data convenită inițial. Orice costuri suplimentare cauzate de neîndeplinirea de către Prestator a obligațiilor menționate mai sus vor fi suportate de către acesta din urmă;3.6 Ofertanții vor preciza numele și datele de contact (telefon fix, telefon mobil, adresa de e-mail, etc.) ale persoanelor responsabile, care vor răspunde prioritar la solicitările Asociației Obștești „ActiveWomen” și Alianței INFONET pentru informații.4. Metodologie de lucru4.1 Prestatorii vor transmite oferta de preț conform modelului din Anexa 1, prin e-mail în termenii prestabiliți;4.2 În ofertă se va preciza şi termenul limită de efectuare a rezervărilor, precum și de emitere a biletului de avion, asigurărilor medicale, după caz.5. Oferta de participare la concursOferta de participare la concurs va conține informație concisă (conform Anexei 1), cu indicarea următoarelor:5.1 Date generale despre ofertant (denumirea, date de contact, site web;5.2 Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;5.3 Serviciile oferite (rezervare bilete de avion, asigurare medicală de călătorie, oferire discount etc.), cu indicarea termenelor de reacție / asistență / menținere a rezervărilor de bilete;5.4 Prețul în pentru servicii va fi prezentat în MDL.6. Evaluarea și criteriile de selecție:Prestatorii trebuie să întrunească următoarele criterii formale:6.1 Să fie o entitate înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, independentă și echidistantă;6.2 Experiență în domeniu (minim 3 ani), probată prin portofoliul de clienți;6.3 Termenul pentru menținerea rezervărilor biletelor de avion;6.4 Asistență turistică 24/7 și în caz de urgență;6.5 Discount la prețul biletului de avion. Dacă da, valoarea acestuia;6.6 Disponibilitatea agenției de a face procurarea serviciilor fără plata în avans;6.7 Livrarea documentelor la sediul Asociația Obștească „ActiveWomen”, în caz de necesitate (constituie un avantaj).7. Termen limită pentru depunerea oferteiOfertele vor fi expediate prin e-mail la: activewomen2019@gmail.com și office@infonet.md până la data de 20 iunie 2025, ora 23.59.Pentru informații suplimentare:• Svetlana Busuioc, manageră de proiect, mob. 078691950,• Victor Koroli, manager de proiect, mob. 069252453NOTĂ: Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la agențiile preselectate după finalizarea procesului de selecție.