Apeductul magistral Chișinău–Strășeni–Călărași: start oficial al lucrărilor de construcție pentru unul dintre cele mai mari proiecte de alimentare cu apă din Republica Moldova

19 Iunie 2025 — Lansarea oficială a construcției conductei principale de apă Chișinău-Strășeni-Călărași, marcată prin instalarea primelor țevi, a avut loc joi, 19 iunie 2025. La eveniment au participat Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Viceprim-ministrul și Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dl Vladimir Bolea, Ambasadoarea Germaniei, dna Margret Uebber, reprezentanți ai Băncii Germane de Dezvoltare KfW, autorități beneficiare din raioanele Strășeni, Călărași și din municipiul Chișinău, alături de membri ai societății civile și parteneri de dezvoltare.



Acest eveniment de referință marchează începutul unui proiect major de infrastructură în regiunea centrală a Republicii Moldova - o conductă de transport a apei cu o lungime de peste 50 de kilometri, care va conecta municipiul Chișinău cu orașele Strășeni și Călărași. Proiectul își propune să asigure accesul la apă potabilă sigură pentru locuitorii din municipiul Strășeni și orașul Călărași, care în prezent dispun de surse limitate de apă, ceea ce face ca aprovizionarea cu apă potabilă să fie o necesitate stringentă pentru regiune.



Construcția conductei face parte dintr-un proiect mai amplu de dezvoltare regională al Guvernului Republicii Moldova, care vizează îmbunătățirea calității și continuității serviciilor de alimentare cu apă pentru locuitorii ambelor raioane. În plus, proiectul prevede construcția unor rețele noi de distribuție a apei și modernizarea celor existente în raioanele Strășeni și Călărași. Totodată, întreprinderile municipale de apă și canalizare din cele două orașe au fost reorganizate în societăți pe acțiuni, pentru a deveni operatori regionali eficienți și sustenabili.



Proiectul are și scopul de a consolida capacitățile operatorilor de apă din Chișinău, Strășeni și Călărași, astfel încât aceștia să poată gestiona în mod durabil noile infrastructuri. Inițiativa va reduce semnificativ riscurile de îmbolnăvire cauzate de boli transmise prin apă în comunitățile și satele conectate din raioanele Strășeni și Călărași. Creșterea securității aprovizionării cu apă potabilă va contribui la îmbunătățirea calității vieții în regiunea vizată. De asemenea, trecerea la utilizarea apei de suprafață din râul Nistru va ajuta la prevenirea suprasolicitării resurselor de apă subterană, contribuind astfel la protejarea resurselor naturale și la gestionarea durabilă a acestora.



Maia Sandu, președinta Republicii Moldova: „Pe măsură ce clima se schimbă și seceta devine tot mai frecventă, apa devine o resursă tot mai valoroasă. Timp de decenii, investițiile în rețele de apă au fost modeste și astăzi doar 65% din localitățile țării au apă la robinet. În ultimii patru ani, am accelerat eforturile - am construit circa 1000 de km de apeducte în toate raioanele țării. Ne propunem ca până în 2030 să asigurăm accesul la apă de calitate în toate localitățile", a declarat șefa statului."



Vladimir Bolea, viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: „Evenimentul de azi este despre continuarea procesului de transformare care are loc în Republica Moldova, o transformare multilaterală, și pe segmentul de infrastructură, în mod deosebit Vorbim despre o viziune și un mod de a guverna în care fiecare proiect răspunde unei nevoi reale a cetățenilor noștri. Proiectul de astăzi este o dovadă clară că Moldova poate și reușește să se construiască zi de zi, prin parteneriate solide locale și internaționale."



Margret Uebber, Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova: „Având în vedere că implicarea totală a Germaniei în sectorul apei depășește 95 de milioane de euro în granturi, ne menținem ferm angajamentul de a sprijini calea Republicii Moldova către dezvoltarea regională, alinierea la UE și îmbunătățirea serviciilor publice. Pe lângă sprijinirea a până la 75.000 de cetățeni din raioanele Strășeni și Călărași prin intermediul acestui proiect, contribuim și la modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din Cahul și Chișinău. Aceste proiecte reprezintă un exemplu concret al modului în care cooperarea dintre Germania și Republica Moldova se traduce în beneficii reale și tangibile pentru comunități."



Lorenz Gessner, reprezentant KfW: „Acest proiect important reprezintă unul dintre cele mai mari eforturi de regionalizare a apei din Moldova și un pas semnificativ către atingerea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 6 - Apă Curată și Salubritate. Prin această investiție, colaborăm cu Guvernul Republicii Moldova pentru a ne asigura că cetățenii din centrul Republicii Moldova au acces la servicii de alimentare cu apă fiabile și sigure, ceea ce va duce la condiții de viață mai bune în această regiune."



„Prin acest proiect, nu doar construim un apeduct de peste 50 km, ci contribuim la regionalizarea serviciilor publice și la creșterea calității vieții pentru zeci de mii de oameni din raioanele Strășeni și Călărași", a declarat Ion Pînzari, director al ADR Centru. Acesta i-a asigurat pe participanții la eveniment de angajamentul ferm pentru buna implementare a tuturor activităților prevăzute în proiect.



Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru, cu sprijinul Guvernului Federal German prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare KfW.