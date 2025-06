Vizualizări: 321

CALM salută crearea Parcului de Tehnologii avansate „Moldova HiTech Park”, dar atrage atenția asupra unor riscuri necesar de eliminat!

19 Iunie 2025 — Inițiativa legislativă de creare a Parcului de Tehnologii avansate „Moldova HiTech Park” a fost salutată de CALM. În ședința Guvernului din 18 iunie, solicitarea directorului executiv al CALM, Viorel Furdui, a fost ca asemenea proiecte să poată fi construite și în alte localități ale R. Moldova. „Este o idee extraordinară pe care o susținem. Rugămintea noastră, în baza Adresării pe care am expediat-o Guvernului, este să atrageți atenția la riscurile create de unitățile de cazare, blocarea căilor de acces în capitală etc.”



Totodată, Viorel Furdui a atras atenția că Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a acceptat mai multe propuneri enunțate de CALM care nu se regăsesc în varianta finală a inițiativei legislative. „În aceste condiții, solicitarea noastră este să se țină cont pe platforma parlamentară de riscurile expuse de CALM. „



Premierul a dat asigurări că Guvernul va avea grijă ca infrastructura acestui parc de tehnologii să nu afecteze APL și cetățenii.



Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, crearea Parcului de Tehnologii Avansate „Moldova HiTech Park” are ca obiectiv accelerarea dezvoltării economice prin inovație, digitalizare și colaborare între sectorul public, privat și academic.



Parcul va fi amplasat în comuna Stăuceni, pe o suprafață de 50 de hectare, în apropiere de Chișinău și va funcționa după un regim special stabilit prin lege. Zona va fi amenajată ca un „oraș inteligent” – cu birouri moderne, laboratoare, campusuri universitare, locuințe și centre de conferințe.



Acest parc va deveni puntea dintre educație, știință, business și economie. Prin parteneriate cu Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” vom forma specialiști în inginerie, IT și cercetare medicală, domenii esențiale pentru economia viitorului.



Scopul acestui ecosistem de afaceri va fi de a atrage investiții, a crea locuri de muncă bine plătite și de a conecta educația cu economia.



Beneficiile preconizate ale proiectului :



- Peste 1,28 miliarde de dolari venit economic net estimat până în 2052



- Peste 21.600 locuri de muncă în IT, inginerie, cercetare și alte domenii cu valoare adăugată mare



- Formarea a până la 15.000 de specialiști în următorii 10 ani



Proiectul va fi dezvoltat treptat, începând cu o etapă de construcție și organizare care va dura aproximativ 5 ani. Potrivit autorilor inițiativei, este o investiție în viitorul Moldovei, în tinerii din țara noastră, în tehnologie și economie.