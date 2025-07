Vizualizări: 283

Jurnalul Monitorului de Accesibilitate (V): concluzii din evaluarea infrastructurii BESV

— 1710 secții de votare au fost auditate după cinci săptămâni de monitorizare, ceea ce reprezintă 86,01% din totalul secțiilor de vot de pe teritoriul Republicii Moldova. Auditul a fost finalizat și în raioanele Cahul, Rezina, Sângerei, Soroca, Strășeni, Taraclia, în UTA Găgăuzia, pe malul stâng al Nistrului și în municipiul Bălți. Astfel, până în prezent, auditul a fost finalizat în 26 dintre cele 36 de Consilii Electorale ale Circumscripțiilor Electorale (CECE) din țară.Observații și provocări din teren – săptămâna a cincea de evaluare:• Neconcordanțe de locație: unele secții de vot sunt indicate oficial ca fiind în primării, însă, în realitate, acestea funcționează în alte clădiri, de regulă în Case de Cultură;• Acces dificil în zone rurale: în anumite locații din mediul rural, este uneori dificil de identificat o persoană disponibilă care să poată oferi acces fizic în clădire pentru desfășurarea auditului;• Lipsa grupurilor sanitare conforme: multe secții de vot din zonele rurale nu dispun de grupuri sanitare în interiorul clădirilor, ci doar în exterior, acestea fiind inaccesibile;• Reticență inițială: în mai multe locații, echipele de audit sunt percepute inițial cu reticență, uneori chiar cu teamă, fiind confundate cu controale oficiale din partea statului;• Lacune în înțelegerea conceptului de acces universal: deși, în general, oamenii sunt deschiși procesului de audit, persistă lacune semnificative în înțelegerea, atât în rândul publicului larg cât și al autorităților locale, a conceptului de „accesibilitate universală”. De exemplu, se consideră frecvent că o rampă improvizată asigură accesibilitatea, fără a se lua în calcul elemente esențiale precum existența barelor de sprijin de ambele părți, necesare pentru utilizatorii de scaun rulant.• Excepții pozitive: există și exemple de bune practici, cum ar fi o Casă de Cultură dintr-o localitate, care respectă în proporție de aproximativ 90% cerințele de accesibilitate (rampă conformă, grup sanitar adaptat etc.).Concluzie:Rezultatele obținute până în prezent evidențiază o lipsă generalizată de informare cu privire la standardele de accesibilitate, ceea ce subliniază nevoia urgentă de măsuri concrete. Printre acestea se numără:• formarea personalului implicat în procesul electoral (inclusiv paznici, infirmieri, lucrători ai poliției etc.) privind accesibilitatea;• elaborarea unor ghiduri clare și ușor de înțeles privind bunele practici în asigurarea accesului universal;• sprijin activ din partea autorităților publice pentru aplicarea și implementarea soluțiilor necesare.Campania „Acces Egal pentru Toți” are scopul de a asigura acces egal la vot pentru toți cetățenii din Republica Moldova, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, prin realizarea unor audite tehnice locale și propunerea unor soluții de accesibilizare a secțiilor de vot din mai multe regiuni ale țării, până la alegerile din toamna anului 2025. Această inițiativă reprezintă o continuare a colaborării dintre Alianța INFONET și partenerii regionali, Comisia Electorală Centrală și PNUD Moldova, desfășurată în perioada 2019–2022, când au fost evaluate peste 2 000 de secții de votare din țară.Pentru mai multe informații: Victor Koroli, director executiv, Alianța INFONET+373 69252453, vkoroli@gmail.com Activitatea are loc în cadrul campaniei „Acces Egal pentru Toți”, parte a proiectului „Consolidarea rezilienței democratice în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Norvegiei, Canadei, Suediei și Danemarcei.